Un convenio formalizará el servicio que en diciembre cumple diez años de funcionamiento, aunque con un acuerdo provisorio y un historial de tensiones que llevó incluso a una acción judicial por reclamo de adeudos de Comef a ASSE.

“Llevó diez años de negociaciones, de tensiones; diez años de trabajo”, dijo en una conferencia de prensa la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al anunciar el acuerdo que permite “destrabar y formalizar” el vínculo de complementación de servicios entre la prestadora privada Comef (Cooperativa Médica de Florida) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para el funcionamiento del Departamento Único de Pediatría de Florida. La ministra la definió como “una experiencia pionera de hacia dónde debe ir el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es complementar”.

En los hechos, la experiencia de complementación lleva prácticamente una década. Se inició en diciembre de 2016 para resolver un escenario de crisis asistencial, por la renuncia de 21 de los 24 pediatras de Comef tras un conflicto declarado a partir de una serie de reclamos sobre las condiciones laborales para brindar el servicio. Desde entonces, los niños, niñas y adolescentes (hasta 14 años inclusive) usuarios de ASSE y Comef acceden a la misma puerta de emergencia, así como los mismos servicios de internación y traslados. La cobertura de ambas prestadoras hace que el alcance de esta experiencia supere ampliamente el 90% de la población pediátrica de Florida. Puerta e internación quedaron instaladas en Comef, “el prestador que más fortalezas tenía” en esas áreas, comentó Lustemberg, quien en 2016 participó, como subsecretaria del MSP, en las instancias de negociación y la rúbrica del acuerdo provisorio.

Para “formalizar” fue necesario “destrabar” porque el funcionamiento, en la gestión y administración de recursos, tuvo a las prestadoras en tensión, más allá de la serie de cambios que significó la existencia de una pediatría única en materia de equidad y calidad asistencial. El clímax de esas tensiones –al menos el conocido públicamente– se produjo durante la anterior administración, cuando ASSE era presidida por Leonardo Cipriani. En 2021 Comef inició una acción judicial reclamándole a la prestadora pública más de 50 millones de pesos, al entender que desde 2016 venía asumiendo algunos costos que le correspondían a ASSE. Ese mismo año, Cipriani llegó a calificar de “totalmente leonino y desigual para ASSE” el acuerdo provisorio sobre el que se venía trabajando, e incluso planteó la posibilidad de hacer retornar el área pediátrica de ASSE al hospital Raúl Amorín. “No se priorizan los intereses de ASSE, que es el que paga la mayor parte”, argumentó en aquel momento. Sin embargo, en 2022 ASSE inició una negociación extrajudicial y, poco después, ambas partes coincidieron en declaraciones públicas referidas a “avances” hacia un nuevo acuerdo, pero esta no se concretó.

Las negociaciones se retomaron en 2025 con una discusión que tenía sobre la mesa el incremento de la cantidad de licenciados y auxiliares en enfermería, a partir de lo ya existente: ASSE haciéndose cargo de las funciones de alta dedicación y aportando la mayoría de los pediatras del Departamento Único, y Comef aportando el servicio de enfermería, ambulancia e internación, además de la locación.

La negociación derivó finalmente en un acuerdo y en la elaboración de un convenio que, según afirmó Lustemberg en la conferencia de prensa brindada en Florida, pasó sin observaciones por el Tribunal de Cuentas de la República.

Base consolidada

Tanto la ministra de Salud Pública como la presidenta de Comef, Zulema Barneto, se refirieron al convenio como un documento “de consolidación”. “A partir de este convenio nosotros consolidamos algunas cosas que ya veníamos prestando, porque la atención en móviles de emergencia la veníamos prestando, pero a veces nos faltaban recursos humanos, por ejemplo, en traslados”, explicó Barneto. Dijo que, como parte de lo acordado y contemplado en el convenio, “desde ASSE se hace un esfuerzo para proveer recursos humanos que pudieran consolidar el funcionamiento”. Además, subrayó la trascendencia que, para la prestadora privada, tiene la creación de una comisión de seguimiento. “Para nosotros es y ha sido fundamental enmarcar el funcionamiento de este servicio, y lo que va a ser el seguimiento, por la experiencia que hemos tenido”.

Fue eso lo primero que dijo durante la conferencia de prensa, con énfasis en que la década del servicio único “no ha sido un transcurrir fácil”. “Por supuesto que ha habido dificultades con los recursos humanos, dificultades económicas, y esto lo quiero resaltar desde el prestador Comef, porque hemos venido sosteniendo, con lo que nos correspondía de ese acuerdo inicial, la atención de las niñas, niños y adolescentes del departamento desde diciembre de 2016, cuando se firmó un convenio provisorio”. Pese a que la experiencia se inició hace diez años, “hasta la fecha no había ningún convenio de reconocimiento ni de pago de adeudos”. El actual acuerdo e inminente rúbrica del convenio “nos parece un hecho de relevancia para poder seguir avanzando en otros temas”, agregó.

Después de la intervención de Barneto, las declaraciones posteriores tanto de Lustemberg como del director departamental del MSP, Ariel Pisano Sánchez, y de la directora regional de ASSE, María Noel Ballarini, tuvieron pasajes centrados en lo antes señalado por la presidenta de Comef. La ministra dijo que “esta estrategia que hoy Florida consolida da tranquilidad a las instituciones, porque las instituciones tienen que tener convenios con todas las garantías que permitan tener continuidad”. Añadió que “es una estrategia asumida por un pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, de priorizar la atención en el interior, de garantizar los servicios lo más cerca de donde está la gente, para que la gente tenga la mayor calidad asistencial”.

Subrayó, además, que la directora general de Coordinación, Zaida Arteta, tiene entre sus funciones la coordinación de una unidad con foco específico en complementación. Pisano subrayó que “hoy el acuerdo económico está resuelto y reconocido, y la institución privada tiene una garantía sobre eso”, independientemente de que en “la gestión del día a día”, incluyendo “la microgestión” de las direcciones técnicas, “como todo proceso asistencial”, haya tenido y muy posiblemente siga teniendo “sus dificultades y sus problemas”, sostuvo. “El logro de esta negociación fue, en primer lugar, que las dos instituciones recuperen la confianza en la negociación. Eso es lo más importante”.

Ballarini, por su parte, afirmó que “los pediatras fueron quienes sostuvieron este convenio”. Más allá de “las instituciones, que si pagamos no pagamos, ellos siempre estuvieron; aunque con faltas, estuvieron siempre respondiendo. Este servicio funciona gracias a los profesionales pediátricos de las dos instituciones que, más allá de algunas dificultades para cubrir las guardias, siempre han estado y han atendido con buena calidad a los niños”, dijo Ballarini, para quien la experiencia de la pediatría única “demuestra que, entre dos instituciones, una pública y una privada, se puede trabajar y se puede trabajar bien. Con mil discusiones, pero se puede trabajar, porque el bien común es el usuario”.

Maternidad única

A partir del acuerdo alcanzado, la discusión se centra ahora en lo que puede sumar la complementación, con la maternidad única como antiguo anhelo de los principales impulsores de la pediatría única. Pisano, quien en 2016 estuvo también en las negociaciones como representante del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), señaló que “es impensable que en un departamento en el que (en promedio, por día) nace menos de un niño en cada prestador, no tengamos una maternidad única”. Y agregó que es una cuestión “lógica” que, cuando “se desarrolla la pediatría de segundo y tercer nivel en una institución como Comef, sería implanteable que no fuera en esa institución donde la maternidad única debería existir”. Apuntó que es “una discusión diferente, pero es un próximo objetivo”.

“No lo hemos discutido. Lo tenemos que considerar a la interna del prestador privado”, dijo la presidenta de Comef al ser consultada sobre la posibilidad de avanzar hacia una maternidad única.

Complementar en todas las disciplinas

“No se puede trasladar habitantes de un lugar a otro, habiendo disciplinas, servicios, procedimientos imagenológicos o determinadas fortalezas en un prestador [en el territorio]. La gente no puede ser rehén de que no haya herramientas de complementación”, dijo Lustemberg, y remarcó que, para el MSP, avanzar en acuerdos de complementación es “una dirección política” y se busca que exista “en todas las especialidades y disciplinas”. “Acá lo más importante es mejorar la calidad de atención de las personas lo más cerca de donde viven”, añadió.

Una de las prioridades, que incluso fue el tema central en la reunión que mantuvo en Florida con los directores del MSP de los diferentes departamentos del país, es avanzar en aquellos pueblos y otras pequeñas localidades en las que hay presencia de más de una prestadora, y “entre las dos a veces no se hace una, porque, aunque con la mejor intención, no prestan la mejor calidad asistencial en función de las necesidades que tienen los habitantes de ese lugar”. “Vamos a ir en ese camino de identificar, localidad por localidad, cómo son los prestadores, quién tiene qué especialidad, los horarios de farmacia, para extenderlos, y todas esas cosas que hay que ver localidad por localidad”, afirmó.