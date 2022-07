La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) optó por negociar extrajudicialmente la deuda reclamada por la Institución de Asistencia Médica Privada de Profesionales (IAMPP) floridense Comef y avanzar además hacia la confirmación de la continuidad del servicio único de pediatría, que funciona desde fines de 2016, a partir del acuerdo que solucionó el conflicto que poco antes, en octubre de ese año, había llevado a la renuncia de 21 pediatras de la prestadora privada.

“Mi idea es que siga todo igual”, dijo a la diaria el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, pese a que el año pasado había anunciado que, de continuar la complementación, lo haría en el hospital Raúl Amorín y no en el sanatorio de Comef, que es donde se ha estado implementado desde su cristalización.

En junio de 2021 la prestadora privada presentó una demanda judicial por 50.589.000 pesos, entendiendo que desde 2016 venía asumiendo costos de la prestación que correspondían a ASSE. Mientras, desde la entidad estatal Cipriani calificaba de “leonino” ese acuerdo de complementación por el cual se viene dando cobertura en un mismo ámbito a los 12.000 niños usuarios de Comef y de ASSE.

Si bien durante todo 2021 no hubo instancias de acercamiento, finalmente en febrero de 2022 el directorio de ASSE optó por negociar extrajudicialmente, previo a una audiencia que estaba fijada para marzo. El cambio de postura frenó el avance de la demanda, aunque no su retiro, y a la vez acercó las partes para confirmar la voluntad de no generar grandes cambios, más allá de los económicos, en el servicio único que tiene su sede en el sanatorio de Comef con puerta única de emergencia e internación, además de atención a llamados de urgencia y traslados.

“Aquel acuerdo era leonino para ASSE”, insistió Cipriani, en referencia al documento rubricado el 9 de noviembre de 2016 por Cristina Lustemberg por el Ministerio de Salud Pública y Susana Muñiz por ASSE, y en el cual también se estipulaba, para un futuro inmediato, que la complementación afectara el primer nivel de atención (policlínicas) e incluso una maternidad única, puntos que nunca llegaron a concretarse. “Fue un acuerdo muy mal hecho, porque prácticamente era contra ASSE”, dijo Cipriani a la diaria en junio de 2022 durante la inauguración de la policlínica del barrio Piedra Alta, que funciona en el estadio Campeones Olímpicos.

“Las partes gerenciales de ASSE y Comef están solucionando el problema para que sea un convenio justo tanto para ASSE como para Comef”, indicó Cipriani. Sobre la posibilidad de extender la complementación hacia el primer nivel de atención y a la maternidad única, aseguró que “es lo que se está negociando”.

De todos modos, incluso con la demanda ya presentada, en 2021 ASSE había comenzado a diseñar el retorno de la pediatría al hospital Amorín, de Florida capital, en el entendido de que el acuerdo rubricado no era conveniente para la prestadora estatal. “No se priorizaba al paciente de ASSE pese a que ASSE es la que paga la mayor parte”, dijo. ASSE paga 52 millones de pesos anuales por el concepto de médicos, y también paga aparte, a la institución privada, una cuota de 40 millones de pesos para la atención de los niños. El prestador privado pone la enfermería, que no cubre la atención domiciliaria al paciente de ASSE pero sí al sector privado.

“Fue un convenio en el que paga todo ASSE”, agregó en rueda de prensa el 23 de agosto de 2021, cuando asistió al acto de celebración de los 25 años de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Florida. En esa oportunidad Cipriani sostuvo que se mantendrían todos los cargos médicos y que “en muy poco tiempo se va a comenzar (a edificar) la puerta de emergencia de pediatría y consultorios nuevos en el hospital, y toda el área de maternidad para la internación, también de niños. Vamos a ofrecerle al prestador privado continuar el convenio (...) para potenciarlo”. “Lo que no queremos es seguir pagando 40 millones de pesos por usar sólo la instalación, cuando ASSE pone los recursos más caros”.

No obstante, a comienzos de 2022 ASSE definió comenzar a negociar extrajudicialmente el pago de la deuda reclamada por Comef, y a la vez apuntar a mantener el servicio único en el sanatorio de la misma prestadora privada. Esta última entiende que, por el uso de las instalaciones entre 2017 y mediados de 2021, ASSE ha acumulado una deuda de 50.589.000 pesos, e incluso durante la actual negociación aspira a ajustar los precios.

“Estamos avanzando para encontrar una fórmula de acuerdo”, comentó a la diaria el presidente de Comef, Hugo Tarigo. “Para lo que estuvimos durante todos estos años, ahora estamos en una situación bastante cercana a ponernos de acuerdo para saldar la deuda y ver cómo vamos a continuar. Estamos bastante avanzados”, añadió. Comentó que “es bastante complejo porque no es un tema solamente económico, de contraprestación de quién pone una cosa y quién otra, sino porque también hay aspectos que tienen que ver con responsabilidades asistenciales, responsabilidades que le corresponden a cada institución por los actos [médicos] y demás”.

Acerca de la posibilidad de extender la complementación al primer nivel de atención y a la instalación de una maternidad única, Tarigo afirmó que, de momento, no es algo que esté sobre la mesa de negociación. “Eso no está en consideración aún. Acá en lo que estamos de acuerdo es en continuar con el actual servicio: la puerta única, la urgencia extrahospitalaria, los traslados y la internación; es decir, los cuidados moderados funcionando en Comef como hasta ahora”.