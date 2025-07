Con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el presidente de Buquebus, Juan Carlos López, esta empresa presentó este martes Destinos Argentina 2025, una propuesta turística integral para fortalecer el vínculo entre uruguayos y argentinos. La actividad se desarrolló en el edificio Distrito el Globo, en Ciudad Vieja, próximo a la terminal portuaria de Buquebus. La propuesta es en conjunto con Visit Argentina e incluye paquetes de traslados a Buenos Aires ida y vuelta con noches de hotel, así como otros a la Patagonia, a Cuyo y al norte y el centro de Argentina que incluyen buque, avión y hotel.

Tras la presentación de Destinos Argentina 2025, Scioli dijo, en diálogo con la prensa, que “están todas las condiciones para tener un intercambio extraordinario de esta industria que va camino a ser el mayor empleador mundial y porque tenemos la decisión de trabajar juntos para posicionarnos en el mundo y para facilitar con promociones, con descuentos, con todo lo que se ha presentado en esta jornada por parte de Buquebus, también de Aerolíneas Argentinas, con 120 dólares, Montevideo-Buenos Aires-Montevideo, y con 50 dólares más para conectar dentro del país”.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina destacó que “donde llega un turista, llega el trabajo” y “eso es muy importante y moviliza muchos rubros de la economía”. Además, contó que previamente él y Menoni compartieron un encuentro en Estados Unidos y que allí pensaron “esto que hoy concretamos”.

Consultado sobre el turismo compartido de uruguayos que viajan a Argentina y de argentinos que vienen a Uruguay, Scioli dijo que “es muy importante” y sostuvo que en Argentina viven “un momento de libertad, de respeto por las decisiones”. “Esto no se trata de restringir o limitar, todo lo contrario, queremos facilitar que cada vez más argentinos puedan elegir el destino que prefieran, pero también, en este caso, que más uruguayos nos puedan visitar”, añadió, y destacó “particularmente lo que está ocurriendo con el turismo estudiantil: como nunca, hay estudiantes uruguayos que están viviendo esa experiencia en su vida, eligiendo distintos lugares en nuestro país, como la Patagonia”.

Sobre la Cumbre de Presidentes del Mercosur que comienza este miércoles con la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, en Buenos Aires, y sigue el jueves con el encuentro de mandatarios, Scioli celebró que “el presidente de Uruguay [Yamandú Orsi] esté presente en una reunión muy especial del Mercosur” y sostuvo que “no esperaba otra cosa. Estoy seguro de su alto sentido de la responsabilidad, representatividad, y de que seguramente va a ser una cumbre en la que va a haber una agenda de los nuevos desafíos que enfrenta esta región”. “Yo no puedo anticipar el temario porque no me corresponde, pero como embajador argentino en Brasil sigo muy de cerca todas las alternativas, incluso presidí hace poco una reunión del Mercosur de turismo con todos los ministros”, concluyó.