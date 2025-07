Durante la celebración de los 90 años de la mutualista Casmu, este martes, los trabajadores adheridos a la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) hicieron un paro de actividades de 9.00 a 15.00, una movilización y una olla popular en el ingreso a la policlínica ubicada sobre la avenida 8 de Octubre.

Además, se instaló una carpa en ese lugar, que fue levantada a la hora de finalizar el paro, lo que marcó también el retorno a las actividades.

El presidente de la Afcasmu, Ariel Irigoytia, le dijo a la diaria que, tras ubicar la carpa e implementar la olla popular, con el paso de las horas “se acercó mucha gente, no sólo trabajadores”. “Cuando se hace una olla, vienen personas que están pasando hambre. Así festejamos los trabajadores los 90 años, recordando a Carlos María Fosalba [profesor agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República que fue director interino de la Cátedra de Patología Médica] y su interés por lo social”, agregó.

Consultado sobre el conflicto que mantiene desde semanas atrás la organización sindical con el directorio de la mutualista, Irigoytia dijo que el gremio tendrá una reunión bipartita con la empresa este jueves a las 12.00. “El tema es lo productivo que pueda ser o no. Hasta ahora no han sido productivas las anteriores, porque presentamos planteos y las autoridades del Casmu los reciben, pero no nos dan respuesta. Es como un diálogo de sordos. Si bien no rompen relaciones, en realidad el diálogo que hay es prácticamente nulo y sin resultados”, sostuvo el dirigente.

Irigoytia añadió que, tras haber realizado días atrás un paro de 18 horas de duración, esa medida tuvo como respuesta “la confirmación de que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, nos recibe el día jueves a las 14.00”.

El dirigente sindical también mencionó que parte del Consejo Directivo de la Afcasmu se reunió este martes con integrantes de la comisión de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT “para transmitirle detalles de la situación que atravesamos”. Agregó que con esa reunión, más el encuentro que mantendrán en 48 horas con Lustemberg, “se espera un cambio y una reacción por parte de las autoridades de la mutualista”.

Irigoytia adelantó que en esa reunión “se informará a la ministra de toda la situación que atraviesan los trabajadores y los dirigentes sindicales” y recordó que las denuncias que se debían realizar ante esa cartera “ya se presentaron”, así como ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS). “Lo que queremos conocer, a través de la ministra, es en qué etapa está la intervención. La última vez que estuvimos con Lustemberg nos pasó algo de información, pero fue en marzo. Con la ministra anterior, Karina Rando, también accedimos a información”, comentó el dirigente.

En ese sentido, Irigoytia dijo que en la reunión también quieren informarle a la ministra “de otros elementos más” que tienen para denunciar, “no sólo en cómo es el relacionamiento, sino en otras situaciones vinculadas a las tercerizaciones”.

Sobre las denuncias que presentaron en la IGTSS, Irigoytia contó que el sindicato ya mantuvo una reunión con el titular de esa repartición, Luis Puig, en marzo. “Le informamos en aquel momento sobre toda la situación e hicimos el trámite administrativo que hay que hacer con la presentación de las denuncias. A la brevedad ampliaremos, en particular con el convenio asistencial y la ruptura de los acuerdos que la empresa tiene con la Afcasmu, porque dice que sólo reconoce los acuerdos con la Federación Uruguaya de la Salud, pero la empresa no reconoce los convenios y nos está desconociendo como sindicato”.