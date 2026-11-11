Turco Márquez sobre comentarios transodiantes de Vilar: “Cuando se explicitan estos mensajes, se ve reflejado en el consultorio”

El coordinador del Servicio de Diversidad Sexual del hospital Pereira Rossell advirtió sobre el impacto de los discursos de odio en la salud mental de las infancias y adolescencias trans y sus familias.

Este miércoles, en diálogo con La mañana de la diaria, el coordinador del Servicio de Diversidad Sexual del hospital Pereira Rossel, Daniel Turco Márquez, se refirió a los principales desafíos que atraviesa el abordaje del acompañamiento a las infancias trans y sus familias. En ese sentido, Márquez sostuvo que el Servicio de Diversidad Sexual del Pereira Rossell constituye un centro de referencia a nivel nacional, con un abordaje “especializado y multidisciplinario” que integra distintas áreas del conocimiento y cuenta con la participación de la Universidad de la República (Udelar). Explicó que desde allí se brinda acompañamiento a infancias, adolescencias, personas adultas y sus familias mediante procesos que siguen protocolos específicos en los casos de afirmación de género.

Márquez, que trabaja en esta temática desde hace 17 años, destacó que en el centro se reciben consultas de todo el país e incluso de personas extranjeras, y subrayó la importancia de fortalecer el trabajo en red y la formación de los recursos humanos en salud. Consultado sobre el impacto que tienen comentarios transodiantes, como los del comunicador Fernando Vilar, dijo que “cuando se explicitan estos mensajes, se ve reflejado en el consultorio”, y ejemplificó que muchas veces las familias procuran evitar que los menores escuchen los informativos, en tanto se pronuncian este tipo de mensajes que “causan daño”. Apuntó, además, que en un minuto de aire “se rompe todo el trabajo” que hacen los organismos que trabajan acompañando a la población trans y sus familias.

Para Márquez, estas expresiones no son inocuas, sino que pueden reproducir distintas formas de violencia –directa, cultural y estructural– que repercuten en la vida cotidiana y en la salud mental de esta población. En ese marco, advirtió sobre los mayores índices de depresión, ansiedad, autolesiones y pensamientos suicidas entre adolescentes trans, y remarcó que la medicina tiene un papel fundamental en la promoción, protección y reparación de la salud, respetando los principios de la bioética.

Explicó que desde el centro de salud se hace un abordaje que involucra a las familias y a equipos interdisciplinarios, con evaluaciones, consentimiento informado y protocolos establecidos, por lo que desmintió afirmaciones que circulan en el discurso público sobre intervenciones hormonales o quirúrgicas a infancias sin consentimiento: “Nunca hemos hormonizado infancias”, enfatizó, y aclaró que los procesos de afirmación de género durante la niñez comprenden, principalmente, aspectos sociales y cotidianos, como el respeto por el nombre, la expresión de género a través de decisiones como dejarse el cabello corto o largo y la posibilidad de vivir libremente la propia identidad.

Por otra parte, el médico señaló que persisten obstáculos institucionales y dificultades de acceso, tanto en el sistema público como en el privado. Mencionó problemas para garantizar el reconocimiento del nombre de las personas trans en distintos organismos, lo que genera un desgaste de la población que debe hacer el reclamo en cada ente estatal, así como situaciones en las que prestadores de salud recomiendan cambiarse de institución por no contar con equipos capacitados y la necesidad de mejorar la articulación entre los servicios de salud y el sistema educativo.

Por último, Márquez hizo hincapié en la formación profesional y destacó que la Facultad de Medicina de la Udelar incorporó el abordaje de esta población como contenido obligatorio en sexto año de la carrera, una iniciativa que comenzó hace dos años.