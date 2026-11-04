Presentaron denuncia penal contra Fernando Vilar por “actos de odio con apariencia delictiva contra la población trans”

Colectivos, referentes y autoridades presentaron en la mañana de este miércoles ante la Fiscalía una denuncia penal contra el periodista Fernando Vilar por “actos de odio con apariencia delictiva contra la población trans”, a raíz de sus comentarios transodiantes en el programa Buscadores, de Canal 5, el viernes 30 de octubre. Ese día, el comunicador dijo al aire: “Yo tengo un hijo que cuando tiene 8 años viene de pantaloncito y pelito corto, con la pelota abajo del brazo, y me dice: ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago, le pego un tiro? ¿Un problema menos?”. Sus declaraciones generaron el repudio público de distintos colectivos de personas trans, LGBTI+ y feministas, e incluso de la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional, que llegó a pedir que se deje de emitir el programa, que no se realiza en Canal 5, sino en una productora privada.

Quienes firman la denuncia colectiva aseguran que “no bastándole la gran acumulación de estereotipos de género en sus expresiones (que por sí solo constituye un acto de discriminación)”, la “conclusión” de Vilar es “finalizar lo que entiende como ‘un problema’ (una infancia trans) mediante la muerte por su identidad de género”, según se lee en el escrito presentado a Fiscalía, al que accedió la diaria. En esa línea, afirman que sus expresiones, “a todas luces, constituyen discriminación por razón de género con interseccionalidad con diversidad sexual y generaciones, revistiendo aparente relevancia penal, de acuerdo con la normativa interna e internacional vigente en nuestro país”.

En concreto, señalan que los dichos constituyen un “delito contra la paz pública”, de acuerdo con lo establecido en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal. El primero penaliza con tres a 18 meses de prisión a la persona “que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual”. El segundo castiga con seis a 24 meses de cárcel a quien “cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual”.

La denuncia también recuerda que en Uruguay está vigente desde 2018 la Ley Integral para Personas Trans, cuyo objeto y alcance radica en “asegurar el derecho de las personas trans residentes de la República a una vida libre de discriminación y estigmatización”, según lo estipulado en su artículo 3, algo que “se ve reforzado por lo dispuesto en el art. 120-1 lit. A del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el marco del cual el Estado debe ‘asegurar la no discriminación en base al género, la edad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, la identidad de género y la condición socioeconómica’”.

En la denuncia se resalta, además, que “el tardío y relativizado pedido de disculpas efectuado por el denunciado cuatro días después de los hechos, cuando, además, las autoridades de Canal 5 pidieron rectificación pública a Buscadores tras los dichos efectuados, culmina con el reconocimiento de la violencia ejercida”, en referencia al pedido de disculpas de Vilar este martes durante el programa. “Ello no hace más que confirmar que la consumación del delito existe y no enerva su responsabilidad penal ni la del Estado, que debe actuar con la mayor rigurosidad, puesto que la ofensa es hacia toda la población”, agrega el texto.

“El silencio y la ausencia de sanción por actos de tal magnitud solo propiciarán el mantenimiento de discursos de odio sin consecuencias jurídicas, pudiéndose llegar a incrementar de forma precipitada lo que el Estado se ha comprometido a erradicar y generándose a consecuencia responsabilidad estatal”, expresa la denuncia, y añade que “naturalizar expresiones que banalizan la violencia y amenazan la vida de otras personas, para el caso, de infancias, es sin dudas sostener un permiso para la comisión de actos que solo perpetúan la violencia, más aún cuando provienen de personas con exposición pública y capacidad de incidir en la opinión social”.

Por lo expuesto, la defensa, representada por las abogadas Ivanna Messano, María Echetto y Soledad Suárez, solicita a Fiscalía que “se investigue penalmente a Fernando Vilar por la presunta comisión de delitos de odio y discriminación por razón de identidad de género”.

Entre los colectivos que firman la denuncia se encuentran Colectivo Gender, Colectivo Diverso Las Piedras, Eskuelita Trans, Colectiva Den, Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, Colectivo Dos Mamás, Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia, Coro de Hombres Gays de Montevideo, y Colectivo Riversidad - ATRU Rivera.

También adhirieron a la denuncia el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña; la directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, Josefina González; el director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Andrés Scagliola, y la coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh, Teresa Herrera.