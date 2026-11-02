Autoridades de Canal 5 piden rectificación pública a Buscadores tras comentario transfóbico de Fernando Vilar

También solicitan al programa que genere un espacio de participación para que personas trans y sus familias compartan sus experiencias.

En la edición del programa Buscadores del viernes 30 de octubre, la invitada fue la doctora Lorena Quintana, excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto y coordinadora de la iniciativa Fortaleciendo familias. A propósito de este rol y consultada sobre políticas de género en la educación, Quintana opinó que el fortalecimiento familiar era “la única forma de luchar contra todo este progreso”.

Fernando Vilar, conductor del programa que se emite por la televisión pública, comentó un caso que, según dijo, estaba circulando en los últimos tiempos. Una madre y su “no me acuerdo si era hija que se sentía hijo, o era hijo que se sentía hija”. El comunicador continuó. “¿Qué se hace con eso? Yo tengo un hijo que cuando tiene ocho años viene de pantaloncito y pelito corto, con la pelota abajo del brazo, y me dice: ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago, le pego un tiro? ¿Un problema menos?”.

“No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación. ¿Y?”, agregó luego. Sus palabras se viralizaron en redes sociales y generaron repudio.

Este lunes, desde las redes y portales de los Medios Públicos se compartió un comunicado en el que “Canal 5 expresa su profundo rechazo y considera necesario manifestar públicamente su posición”.

“Los dichos formulados resultan absolutamente desafortunados e impropios del ámbito de comunicación y debate que debe promover un medio de comunicación, y más aún, un medio público”, dice la nota. Esta clase de manifestaciones “banaliza situaciones de enorme sensibilidad, puede resultar estigmatizante y generar dolor en las personas trans, sus familias y, especialmente, en niñas, niños y adolescentes”, continúa el texto difundido por el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), que preside Erika Hoffmann.

Para Canal 5, el ejercicio de la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones “debe estar acompañado de responsabilidad, respeto por la dignidad de las personas y reconocimiento de sus derechos. La apertura al debate y a la diversidad de perspectivas no puede confundirse con la legitimación de expresiones que puedan contribuir a la discriminación o la violencia”.

El comunicado busca dejar “expresamente establecido” que los dichos del periodista “no representan la posición institucional de Canal 5 ni los principios que orientan el trabajo de los medios públicos”, que buscan “construir una comunicación plural, inclusiva y respetuosa de la diversidad de nuestra sociedad. Esto implica cuidar especialmente los contenidos, los términos y las formas en que se abordan las distintas realidades sociales”.

Buscadores no es una producción de la televisión pública, sino un espacio producido por privados. “En ese sentido, hemos solicitado formalmente a la dirección y producción de Buscadores, programa realizado en régimen de coproducción, que efectúe una rectificación pública de los dichos, en el propio programa y en un espacio de características equivalentes, y que genere una instancia de participación para que personas trans y sus familias puedan compartir sus experiencias y aportar sus perspectivas”, agregó el texto.

Además de eso, habrá “instancias de reflexión y sensibilización” con los diferentes equipos de “conducción, producción y contenidos, extendiendo este trabajo también a las producciones realizadas en régimen de coproducción”, según el comunicado.

Asimismo, el comunicado establece que “Canal 5 reafirma su compromiso con una televisión pública respetuosa de la diversidad, promotora de derechos y abierta a todas las voces. Una televisión que entiende que el debate democrático es indispensable, pero que debe desarrollarse siempre desde el respeto por la dignidad de todas las personas”.