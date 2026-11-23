Las playas de Paso de la Arena son las de Punta Espinillo y La Colorada. El histórico barrio semirrural del oeste de Montevideo, en donde se inició el Éxodo del Pueblo Oriental y más tarde ubicó su quinta el presidente Luis Batlle Berres, también sigue nutriendo su identidad con las aguas y los vapores del arroyo Pantanoso y sus humedales. Allí nacieron los Lynces diez años atrás, en la casa de Rodrigo Loli Ferreira (Avitación 101, Setiembreonce), un punto neurálgico de la movida indie-punk-harcorde-do it your self que muta de estudio a sala de ensayos, espacio para conciertos improvisados, encuentros de camaradería y alojamiento de colegas extranjeros con actividad transcultural ya legendaria.

La obsesión playera de estos felinos –que alguna vez se entusiasmaron con el surf rock instrumental y otros días sonaron como unos Iracundos con sobredosis de clonazepam y el corazón muerto– no es un asunto de estos días. “La playa”, fechada en agosto de 2017, aparece como su primera canción registrada en Bandcamp, y las referencias de arenas mojadas continúan en abundancia en todos sus discos.

El reciente Brutal playa es su cuarto LP. Fue producido por Juan Branaa (socio de Tres Pecados y Alucinaciones en Familia, entre muchos otros) y la propia banda, que actualmente integra Loli en guitarra y voz, Gabriel Gabi Soriano en bajo y voz, Marcos Marki Miranda en guitarra (Uoh!) y Felipe Fela Magnani en batería y voz (Eternos Pecadores, 7 AM). Branaa también firma “atmósferas y percusiones”.

El arte de portada de Exequiel Rodríguez adelanta la búsqueda narrativa y su banda de sonido. El dibujo sugiere una ciencia ficción que podría asemejarse a una mezcla de El eternauta de Oesterheld y El mundo sumergido de JG Ballard, aunque tal vez solo se trate de una panorámica realista, solo un poco distorsionada por el aceleracionismo.

Desde el comienzo, la cosa suena bien y promete. El sonido de base de las 11 canciones nos ubica en la hondura y la densidad del mar y su naturaleza. Y lo logra, especialmente, con una apuesta de guitarras en capas y sonido low fi que podría recordar al Oceanic de los estadounidenses Isis y algunos momentos de los influyentes Neurosis, salvo que estos Lynces 2026 suenan menos solemnes, más divertidos, con música que incluye no tantos, pero algunos momentos bailables, con el pogo en su garantía.

En “Brutal playa”, el grupo, recién caído en situación, avisa e insiste con horror eufórico: “Parecería que estamos solos, atravesando este desierto / caminando sobre los muertos”, y lo hace a puro hardcore. La caminata sigue con una especie de himno irlandés de borrachos-guerreros orgullosos y la música gana en complejidad. “Paré y miré / el pasto congelado acaricié / una más por ella / una por él / la sociedad oculta me nadé”, se escucha en “Parte D”. El track juega con las progresiones de acordes y en tres minutos y pico se permiten cinco cambios de frente al estilo de At The Drive In o The Mars Volta.

Lo siguiente es una especie de remanso. “Piwi” entra en lo más recomendable de la placa, ya que descubre o profundiza la faceta más interesante del grupo que, entre sus etiquetas de presentación, usa la de slow-punk. La canción inicia una experimentación climática que se va a alargar hasta el final del disco. “Hace ya un tiempo / No estaríamos fingiendo / Hace ya un rato / Que estaríamos sintiendo / Que no estamos solos / Que lo damos todo”. Pero lo mejor del track, aunque efectista, después de un fogón galáctico, es su segunda parte, con una explosión de guitarras hacia el noise tan placentera como la mejor zambullida oceánica.

En la instrumental “Dvnas en babia” también hay oro. Aunque la canción suene demasiado a los Sonic Youth cuando jugaban con el psychobilly de Los Cramps, que valga el homenaje local y la desvergüenza. Para “Habitual”, la conexión con la juventud sónica permanece de manera convincente y se marida con rock más directo y un montón de hinchazón en efectos.

El grupo de amigos unidos en un proyecto de mayor libertad –según contaron en TV Ciudad– aprovecha este momento para definir su identidad artística con una gran frase: “Somos aguas inquietas/ destino a ningún lugar”. “Entre los pinos” y “Haiku” oxigenan el viaje, aunque tampoco le suman demasiado al conjunto. Y en “Demasiado frágil” el grupo se permite una mirada más personal que colectiva, sobre una de las olas sonoras más divertidas del álbum.

“Si no hay _ que no haya nada”, dura un minuto y poco. Un punk hardcore superfresco e inspirado directo a las raíces: en el sentido contrario de todo el álbum y de todas formas sobresaliente. “Los lazos” combina con genio las dos facetas del grupo, la sanguínea, emocional y punki, y la climática marítima y noise: “Hoy será un día / Que no voy a olvidar nunca / Porque me hicieron / Sentir de esta manera / Tan fuerte los lazos / Meditarlo profundo / Y pensar / Si esto será real”. Atención: el disco, cuyo empaque puede engañar con una odisea de abismos à la Tool, se escapa como arena entre los dedos.