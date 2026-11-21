Russell Brand (nacido en Essex, Inglaterra, en 1975) es un comediante, actor y conductor cuya fama se construyó a partir de una imagen excesiva, teatral y provocadora, con un estilo bohemio pero a la vez sobreactuado y un humor centrado en sus adicciones y su vida sexual, para luego virar hacia el activismo religioso y el contenido político en redes sociales. ¿Cómo se hizo famoso y por qué a veces parece que apareció de la nada?

Tras iniciarse en el stand up a mediados de los 2000, ganó fama en Reino Unido con un perfil descarado y polémico en la radio de la BBC, en programas como Big Brother, en especiales de comedia y con su autobiografía My Booky Wook (2007), en el que relató sus adicciones a las drogas y al sexo. Brand alcanzó proyección internacional al presentar los premios MTV y por su corto matrimonio con Katy Perry (2010-2011). Con los años, pasó de estar asociado a la izquierda británica a comentar política, discursos antisistema y teorías conspirativas en plataformas digitales, y luego anunció su conversión al cristianismo.

El universo de Russell empezó a derrumbarse a partir de 2023, cuando salieron a la luz varios testimonios de mujeres que lo acusaban de violencia de género. Una investigación conjunta de The Times y The Sunday Times dio a conocer denuncias de mujeres que lo acusaban de conductas sexuales abusivas, agresiones y comportamientos degradantes durante los años en que su fama crecía. Como era de esperar, Brand negó todos los cargos, sostuvo que los encuentros habían sido consensuados y describió su pasado como marcado por la promiscuidad y la obsesión sexual, pero no por la violencia.

Tras un juicio este año, fue declarado culpable de violación y agresión sexual y condenado a diez años de prisión.

El documental de true crime Russell Brand, un secreto a voces, dirigido por Olivia Isaacs y filmado clandestinamente durante tres años mientras duraba la investigación judicial, funciona como una potente exploración sobre cómo la industria del entretenimiento británico y estadounidense no solo toleró, sino que celebró y monetizó la conducta depredadora de Brand durante décadas y, como tantas veces, construyó una estructura que habilitó a un hombre de relativa fama a ser un abusador serial encubierto. Incluye relatos de exparejas, sobrevivientes de sus agresiones, un excompañero de casa y colegas comediantes como Nish Kumar y Harriet Kemsley, quienes relatan episodios de agresiones sexuales, golpes, violencia verbal, control coercitivo (como obligar a una pareja a cepillarse los dientes hasta sangrar para “borrar” su identidad) y la búsqueda sistemática de mujeres jóvenes entre el público de sus shows. Brand se había transformado en un abusador de manual mientras toda la industria lo avalaba y se lo festejaba.

El documental es ágil y tiene rigurosidad periodística; desnuda cómo, cuando los abusos involucran a varones famosos, sale a la luz el funcionamiento de la cultura de la violación como un pacto implícito de silencio entre hombres: en su entorno todos lo sospechan, pero nadie dice nada, mientras la palabra de las víctimas es la única que se pone bajo la lupa. El caso de Russell Brand expone cómo el poder de la fama se usa para abusar y garantizar impunidad y cómo durante años se disfrazó la violencia bajo la excusa de una supuesta “delgada línea” con la transgresión artística, hasta que, una vez más, fue la prensa la que destapó todo.

Este mecanismo nace de un desprecio por las mujeres aprendido desde chicos, que hoy se amplifica en la machosfera, donde figuras como Brand reciclan su imagen en discursos reaccionarios para blindarse. Así, mientras el agresor conserva su espacio seguro, la vergüenza queda depositada injustamente del lado de las víctimas.

El documental resulta tan contundente como incómodo: más allá de repasar los delitos que llevaron a Brand a prisión, pone el foco en la complicidad institucional y expone a ejecutivos, productores y cadenas como la BBC y Channel 4, que ignoraron deliberadamente advertencias y denuncias mientras la figura de Brand, un abusador, manipulador y estafador, seguía generando ganancias. Russell Brand, un secreto a voces reivindica las voces de las víctimas de violencia de género, el valor del no y del consentimiento explícito, la credibilidad a las mujeres que pudieron hablar y la importancia de entender que cada víctima habla cuando puede. Sobre todo, desarma la coartada de que “era solo comedia”.