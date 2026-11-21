Incluso algo exagerada, la premisa resulta tan reconocible que bien podríamos haberla escuchado en el informativo de la noche: un trío de delincuentes juveniles copa un bar en la Ciudad Vieja, con rehenes incluidos, y pide rescate a cambio de no volarlo por los aires. Detrás de lo anterior se esconden bastantes cosas, y seguir a los protagonistas, Tato, Quique y Johnny (unos muy inspirados Salvador Gaetán, Gastón Gard y Gabriel Villanueva) tanto durante el copamiento como antes de ejecutarlo, mediante acertados flashbacks, es lo que dará cuerpo a este relato policial. Una crook story bien montevideana, que no da respiro con sus revelaciones, vueltas de tuerca y hasta momentos de lúdica violencia.

El director y guionista Sebastián Pérez Pérez ya le había sacado mucho jugo a una premisa particular en su debut. Kamikaze, de 2014, era una peculiar comedia acerca de hacer una película de monstruos con apenas 5.000 dólares en Uruguay. Ahora se lo siente, lógicamente, más cómodo, más experimentado –entre una película y otra escribió y dirigió la serie de televisión Alí Sócrates– y muy convencido de lo que está contando.

Hay cuidado en la construcción de los personajes, y no solo de los protagonistas, sino también de los rehenes (Paula Silva, Pablo Musetti y Rasjid César), la familia de los copadores (Ramiro Perdomo, Eli Almic), el policía “heroico” que aparece justo (Gustavo Pivotto), el que orquestó todo el asunto (Robert Moré). También es cuidado el desarrollo de los acontecimientos: Pérez Pérez apuesta a generar intriga a cada paso. Todo lo que vamos descubriendo nos indica que este copamiento no es algo tan simple y que detrás del hecho delictivo y de la negociación con la policía se esconden muchas otras cosas. Por lo tanto, la historia irá para adelante y para atrás, revelará las relaciones entre los personajes e irá construyendo una intriga que supera, por momentos, la acción y la trama policial.

Lejos de reflexionar sobre la marginalidad y la delincuencia (la hay, pero no es el asunto de fondo), Las siete balas apuesta por algo que no siempre está en el foco del cine uruguayo; más allá de todo aquello en lo que pueda quedar corta de presupuesto o de alguna actuación rígida entre los secundarios, todo se compensa con entretenimiento. La hora y media que dura te tiene agarrado de la nariz gracias a un guion muy bien pensado, que –aunque tal vez diría que hace algunas moñas de más en el final– en ningún momento defrauda.

Pérez Pérez construye buenos personajes –los tres protagonistas, sin duda, y entre los muchos secundarios de destaque me quedo con Moré, que lo da todo al encarnar a su capanga mafioso barrial– y los pone a jugar en un escenario reconocible tanto para el uruguayo contemporáneo como para el fan del cine acción policial con criminales en horas desesperadas. Y sí, en efecto: si las cuentan comprobarán que son tan solo siete las balas que se disparan durante todo el largometraje, y cada una de ellas tiene una consecuencia particular.