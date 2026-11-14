“Si te recuerda lo que viste en el noticiero es porque la película es muy real”: Las siete balas se estrena en cines

Con el reciente estreno de Las siete balas, el segundo largometraje del cineasta uruguayo Sebastián Pérez Pérez, resulta inevitable no pasar por la esquina de Solís y Piedras sin percibir algo de la dramática ficción de este thriller policial pleno de cercanías. Para el encuentro con la diaria al director le pareció buena idea volver una mañana hasta ese cruce de calles de la Ciudad Vieja para hablar de la historia que comenzó a escribir hace 20 años y que tiene entre las caras más conocidas a Robert Moré, Carla Moscatelli y Eli Almic.

Pérez Pérez es un personaje en todos los sentidos de la palabra. Con su vestimenta casi formal y fuera de época, sus constantes referencias cinéfilas y su comedia natural, actuó de sí mismo en Kamikaze (2014), su bizarra y recomendable ópera prima. “Preferimos pasar calor y no perder la elegancia”, bromea sobre la elección de su chaqueta en el primer día del año con 30 grados. Una especie de humor entre ingenuo y retorcido también desconcierta en otra de sus creaciones, la serie Alí Sócrates (2023). En Las siete balas, que se estrenó esta semana, esa sustancia se disfruta en dosis a cuentagotas.

Llega a la cita junto al actor Gastón Gard, con quien comparte la afición por las películas de Martín Scorsese, la serie animada Dragon Ball y una gran sabiduría sobre los personajes y trucos del videojuego Street Fighter. En la película, Gard interpreta a Quique, el más sacado del protagónico trío delincuencial –Tato es el actor Salvador Gaetán y Johnny, Gabriel Villanueva– que se verá envuelto en una violenta toma de rehenes ligada a un negocio millonario.

Mientras Pérez posa para un retrato personal en un bar ahora cerrado, Gard habla con entusiasmo y celeridad, enumerando las virtudes de esta producción uruguaya-argentina y la importancia de que nadie se la pierda. Sobre Piedras, vacía a esa hora al rayo del sol, el actor –y músico de profesión bajo el seudónimo Tonchi– improvisa una actuación que explica por sí sola por qué la película “no se parece en nada al cine uruguayo al que estamos acostumbrados”: “Va a otro ritmo”. En el medio de la calle, se queda callado e inmóvil varios segundos. Su fondo es el puerto de Montevideo. El joven simula una escena de las que emparentan nuestro cine con el iraní, según una difundida caricatura de corte crítico.

“¡Dale, la concha de tu madre!”, dice Quique en el tráiler del film disponible en Youtube. A punta de pistola, sorprende a la mujer del otro lado del mostrador y a los dos parroquianos en el bar ubicado en diagonal a la sede central del Banco República.

“Eso lo hizo mi abuelo, Serapio Bernardo Pérez”, dice el excéntrico cineasta al tiempo que señala, cuando alcanzamos la calle Cerrito, una escultura ubicada en el extremo izquierdo de la entrada principal de la casa bancaria. En el relato al paso menciona una estafa que “fue noticia”, un concurso de 1950 y otro escultor villano, y entre mil temas –entre ellos la película Así habló el cambista (Federico Veiroj, 2019) y un paralelismo entre los personajes de Star Wars y los de la dictadura civil-militar uruguaya– volverá a Las sietas balas durante un recorrido por la peatonal Sarandí. “Hace décadas que estamos dando vueltas con esta película. Debe ser de los proyectos uruguayos que más fondos ha perdido. Sin ninguna duda”, asegura el realizador.

En 2017, “a punto de largar todo a la mierda” como consecuencia de los continuados fracasos e impulsado por su esposa –“agarrá todo lo que tengas”–, presentó nueve ideas distintas a un fondo de proyectos en desarrollo. “Por fin se quedaron con Las siete balas”, cuenta. “Lo primero que hice fue buscar si todavía existía uno de esos teléfonos públicos que había incluido en una escena del guion original”.

Yo pensaba que lo tuyo era básicamente el humor absurdo. Esta película va por otro lado.

Pérez Pérez: Lo que pasa es que lo que yo puedo hacer son las cosas que consiguen premios, esa es la realidad. Cuando hablás de cine uruguayo, hablás de cine independiente, que depende de los fondos y de los gustos de un jurado. Tengo proyectos de todo tipo. De hecho, me acuerdo de que en un momento de este proceso le pedí un feedback a Beatriz Flores Silva y me dijo que le sorprendía que yo fuera la misma persona que había escrito tantas cosas tan distintas entre sí. Hasta llegó a llamar al ICAU [Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay] para chequear si no había más de un Pérez Pérez, porque le parecía un caso rarísimo.

Eso también puede hablar de mi salud mental, pero volviendo a lo que decís: tengo muchas inquietudes.

¿Cómo definís el género de Las sietes balas?

Pérez Pérez: Como un drama policial. Algunos lo relacionan con un thriller, pero creo que centralmente es una película de personajes. Yo primero le pondría drama y después policial.

¿Cómo se conocieron ustedes dos?

Pérez Pérez: El día que terminamos el casting yo estaba por acá en Ciudad Vieja y me llegó un mensaje de texto que decía: “Tengo a Quique”. Veo una foto y era Tonchi. Me fui a ver el video de su casting y enseguida dije: “Brutal, es tal cual el personaje que queremos”.

Gard: Un amigo me había mandado un formulario genérico para participar en el casting. Al principio no le di mucha bola, pero igual lo completé y lo mandé. Un día me llaman y me dicen que están muy interesados en mi perfil: “Queremos que vengas a hacer una prueba”. Me pasan el guion y digo: “Esto está tremendo”, y voy a la prueba. Llegué muy concentrado y pensando “Tengo que darlo todo”. La primera escena que me dieron para hacer era bastante tranquila y me salió muy natural. Para la segunda me dijeron: “Acá queremos ver tu parte explosiva, cómo te manejás en una situación de tensión”. En el lugar había una mesa con un montón de objetos que podía usar en la escena. Entonces, me puse en contexto. Digo: “Soy un pibito menor en el medio del cante”. Agarré un 38 todo oxidado, me lo puse en la cintura y dije: “Ya estoy”. Entro en una oficina, tiro una mesa y al que me estaba tomando el casting le digo, re sacado: “¿Vos qué te pensás, que te vas a hacer el rata conmigo?”, y le puse el fierro en la cabeza. Termina la escena y le pido disculpas. Y me dicen: “No, no, muy bien. Cualquier cosa, te llamamos”. A la media hora me suena el teléfono y me dicen: “Quedaste”.

Supongo que un aspecto clave para que la trama de la película funcionara era lograr una buena química entre los tres protagonistas. ¿Cómo llegaron a esa complicidad?

Pérez Pérez: Gabriel Villanueva había actuado conmigo en Todos detrás de Momo. Siempre me pareció un pibe muy especial y que transmite una gran bondad. Era ideal para su personaje. Tato fue el personaje más complicado de conseguir. Salvador Gaetán también se había probado para Johnny y al ver los materiales descartados dije: “Vamos a llamar a este botija”. Tenía algo en la mirada, en la forma de hablar, que era muy de Tato, una cosa muy cerebral. Lo volvimos a llamar, lo probamos como Tato junto a Quique y Johnny, que ya estaban definidos, y cuando terminamos esa prueba fue el momento en el que dije: “Tenemos la película”.

Después ellos se pasaron sus teléfonos porque querían conocerse. Y tuvimos como diez ensayos antes de filmar nada. Las escenas de pelea, por ejemplo, estaban coreografiadas por Gonzalo Durante, que protagoniza Alí Sócrates. Eso permitió que el rodaje fuera muy fluido y rápido. A eso le sumamos actores de mucho talento y experiencia.

¿Robert Moré es tu actor fetiche?

Pérez Pérez: Moré es el actor más talentoso que tiene Uruguay. En la peli hace de Yuri, un narcotraficante. Me sorprende que haya gente que recién ahora lo esté descubriendo por lo que hace en Las sietes balas. Es increíble todo lo que ha hecho el tipo en cine y en teatro. En 2020 fui con mi esposa a ver 25 watts en una función de autocine y yo no paraba de pensar en que nunca me había dado cuenta de que el Rulo era Moré. Había visto la película por primera vez hacía un montón. Quedé fascinado con lo que hace con ese personaje y lo que transmite.

Robert vino al casting y la rompió. Paula Silva [la encargada del bar], lo mismo. Todo lo que ella hace es impresionante.

¿El cine uruguayo es lento?

Gard: El cine uruguayo tiene muchas cosas buenas. Lo que yo digo es que Las siete balas trae un ritmo que es muy raro de ver en lo que se hace acá.

Pérez Pérez: Yo insisto en que el cine uruguayo está muy ligado a los gustos de los jurados que definen los fondos, y puede ser lento o rápido.

Para las promociones de la película están usando una foto de un revólver metido en un vaso lleno de pop. ¿Es una película pochoclera?

Gard: Es una película entretenida, pero además mucha de la gente que la vio se emociona y se compromete con los personajes. O sea, he visto personas que salen llorando.

Pérez Pérez: Hay quienes dicen que esta película existe por el momento que está atravesando Uruguay con el tema de la violencia, y a partir de eso se da cierta polémica. La realidad es que es una película muy real en Uruguay y es ciencia ficción en Suiza. Si nosotros nos seguimos tapando la cara como si nada pasara y no aceptamos el problema que vivimos con la violencia nunca, lo vamos a solucionar. Creo que Las siete balas pone el tema sobre la mesa. Si te recuerda lo que viste en el noticiero es porque la película es muy real.

Gard: Es una película que rompe prejuicios por todos lados. Es entretenida, rápida y está muy bien contada. Está increíblemente bien filmada y tiene un trasfondo importante.

Sus protagonistas atraviesan emociones muy fuertes. ¿Tuviste que prepararte de alguna manera para esa tarea?

Gard: Sin duda. Tenés que aprender a controlar esas emociones y adaptarte a que cambien todo el tiempo. Seba, que estaba todo el tiempo con nosotros, nos recordaba cómo eran nuestros personajes. En mi caso, el humor es clave; un chiste siempre puede romper el hielo, y ese aspecto de la personalidad de mi personaje me ayudó mucho a entrar y salir de los momentos de tensión. Pero obviamente es algo complicado estar oscilando entre esos dos mundos.

Se nota mucho que la película la hizo alguien que vio mucho cine.

Pérez Pérez: Sí. Yo tengo un tema con el cine: no sé qué hice primero, si aprendí a leer y escribir, o pasé horas y horas en una sala de cine. Mis viejos eran muy cinéfilos, muy leídos también. Me acuerdo de ver con ellos, cuando yo tenía 7 años, Ben-Hur.

¿En el género policial tenías alguna referencia para esta película?

Pérez Pérez: He visto muchas películas de género de este tipo, pero más que el género policial, acá me meto dentro del género tensión. Una es High and Low, de Akira Kurosawa, que me parece que es la película policial que más influyó a todo el mundo. Otra es Tarde de perros, de la que obviamente tomo muchas cosas: los rehenes, la prensa y la policía afuera, y esa cosa de salir a estimular al público. Pero otra cosa que me gusta de esa película es que a los personajes los vas conociendo de a poco y empezás a dudar de quiénes son los malos y quiénes los buenos.

Otra película que me voló la cabeza fue Pulp Fiction. La vi cuando tenía 14 años y dije: “Yo tengo que hacer cine”. Fue la película más libre que vi en mi vida. En ese momento pensaba: “No puedo creer que alguien pueda hacer algo como esto”. Y desde entonces siempre me quedó en la cabeza el uso del flashback y el flashforward para contar una historia en la que puedas ir revelando de a poquito la trama.

Tenés la comedia muy incorporada, pero acá la usás con mucho cuidado.

Pérez Pérez: Hay una cosa que pasa que es muy intencional. No me acuerdo quién era que decía que siempre tenés que lograr que la gente se relaje con el humor para meter una buena piña con el drama. En la película, en determinados momentos, recurrimos a esa dinámica. Por ejemplo, hay un par de escenas en las que aprovechamos el talento de Tonchi y de Robert, que están hechos a medida para la comedia y les sale bárbaro.

Gard: Yo soy jodón en mi vida cotidiana. Vivo todos los días rompiendo los huevos, pero en un momento me había olvidado, por los nervios que implica una filmación. Le agradezco a Pablo Mussetti [uno de los actores que encarnan a los rehenes] por haberme dicho algo que me sirvió, como vos decías, para controlar las emociones: “Concentrate en el presente de tu personaje y, cuando se corta la escena, sos vos de vuelta”. Fue genial: eso me permitía no estar todo el tiempo metido en el personaje y relajarme, pero fue algo que tuve que aprender.

En tu caso, Sebastián, ¿ antes de meterte en este proyecto, cuál era tu vínculo con el Montevideo marginal que retrata, en parte, la película?

Pérez Pérez: Yo nací en el Cerro, mi familia es de ahí. Después crecí y pasé toda mi vida en Capurro; obviamente no son barrios marginales, pero son barrios trabajadores con una gran historia. Una de las cosas que buscamos en el casting fue centrarnos en gente con experiencia. Queríamos actores que se parecieran a los personajes. Entonces Tonchi sabía muy bien lo que tenía que hacer como Quique, y Salva, que es un pibe brillante y tenía 17 años cuando filmamos, era ideal para Tato. Su personaje, si hubiese nacido en otro contexto, era ingeniero.

En ese sentido, yo quería escapar de algunos clichés. Como que los personajes hablaran todo el tiempo en un lunfardo y tuvieran una cosa medio volátil. El chiste estaba en hacer lo contrario, en decir: “Vamos a poner al tipo más inteligente acá, al tipo más sensible acá y al más explosivo acá, que tiene otro plan, a ver qué pasa”. Ese es el juego de los tres protagonistas.

Gard: Yo soy de una zona de La Comercial en donde en un momento los taxis no entraban. Soy del oeste también, porque viví en Nuevo París y me crie con esa cosa decadente de fábricas que cerraban. Me tocó vivir situaciones feas. Lamentablemente, por contexto social, muchas veces la gente termina haciendo cosas que en realidad no debería, o llamalo como quieras, para poder salir del barrio. Y eso se refleja en la película.

Desde el título la película propone el juego de contar esas siete balas.

Pérez Pérez: Es todo un tema. Mucha gente me dice: “Las voy a contar”. Y entonces, siempre respondo: “Yo pensé, filmé, escribí y edité esta película. Te aseguro que son siete balas”.