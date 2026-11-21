En 2022 se publicó el disco Mientras tanto, en Montevideo, el primero –y, a la postre, el último– que Gonzalo Deniz lanzó con ese nombre, el mismo que tiene en su cédula de identidad. Antes, al músico se lo conocía por el nombre de su proyecto solista, Franny Glass. Pero, apenas dos años después, en 2024, volvió a su álter ego, y así dio vida al disco Ahora después.

El músico cuenta que el proceso de regreso a su proyecto original coincidió con la composición y la grabación de Ahora después, mientras iba por el camino de “cierta investigación de una parte de la música popular uruguaya, con una búsqueda más experimental”. “Había una cuestión ideológica atrás: si estaba trabajando sobre ese material, desde una visión un poco más dogmática, entraba en contradicción con un proyecto que se llamara Franny Glass”, reflexiona.

Pero luego, en el proceso de composición y grabación, “empezaron a entrar un montón de cosas que tienen mayor relación con la realidad”, con el trabajo artístico “no tan dogmático y en busca de una esencia, sino más transculturado”. Además, también hubo una cuestión “práctica” para volver a su otro yo, que le explicaba a todo el mundo estas razones y le decían: “Sí, sí, Franny, te entiendo”.

“No lo viví tanto como volver hacia atrás o un nuevo cambio de identidad, sino simplemente como aceptar algo más parecido a la realidad: que algunas personas me conocen como Gonzalo y otras como Franny Glass, y lo importante es hacer circular las canciones y no tener obstáculos en ese sentido. Entonces, ahora lo veo como una síntesis de ambos caminos”, señala. Agrega que por más que se siguiera presentando bajo su nombre real, para algunas personas siempre iba a terminar siendo “Franny Glass entre paréntesis”, por lo tanto, su decisión fue “un poco más pragmática”, al margen de la visión estética.

El músico dice que siempre al final de las grabaciones de sus discos empieza a vislumbrar por dónde podría ir su siguiente trabajo, pero esta última vez no le vinieron ganas de continuar con esa búsqueda, que le llevó varios años de probar y de encontrar obstáculos. “Todas las peripecias de hacer un disco, pero sobre todo de un disco que se corría un poco del terreno en el que me manejo mejor; al final de ese proceso tenía ganas de hacer algo que no tuviera nada que ver con eso, y el vehículo para hacer paso a paso lo que me diera la gana siempre había sido Franny Glass”, cuenta.

Uruguayismos

La canción “No tengo nombre” parece resumir todo este proceso, sumada al video, en el que el músico aparece como protagonista de varias películas clásicas. Pero dice que, “increíblemente”, esa canción fue previa a la decisión de volver a su álter ego, ya que “el 80%” de Ahora después lo grabó pensando que lo iba a publicar como Gonzalo Deniz. “Ya tenía el video y ya tenía pensado que esa canción fuera la primera en publicar. Ya tenía un significado que se podía relacionar con el autor –más allá de que no es por eso que hice la canción–, y esta nueva vuelta de tuerca en relación con el nombre del proyecto artístico la cargó de otros significados más, y el video, ni que hablar”, dice.

Esa canción es una milonga con brisas de Los Que Iban Cantando. Deniz (o Glass) dice que si bien su último disco no es un homenaje, responde a influencias de parte de la música popular que de repente tenía una búsqueda “más vanguardista o con ciertas disonancias”; en ese aspecto, Los Que Iban Cantando “sin dudas es una de estas influencias”.

En cuanto a las letras de su último trabajo, explica que desde hace un tiempo, pero especialmente en este disco, hay una búsqueda a partir de formas de decir coloquiales, del lunfardo o bien de nuestra región, para encontrar “otros posibles sentidos”. En este caso, el título “ahora después” tiene una cuestión de “ruptura temporal, de superposición de temporalidades, y al mismo tiempo lo utilizamos como una muletilla”. “Me parece que había algo de esa búsqueda también en lo musical, de reelaborar algunas cuestiones de la música popular pero llevadas hacia un extrañamiento. Entonces, el título es una síntesis de eso”, comenta.

Este sábado, Franny Glass se presenta en Sociedad Urbana Villa Dolores, a solo guitarra y voz, con un recorrido por todo su repertorio, teniendo en cuenta que su proyecto en 2027 cumple dos décadas. Aclara que no está planificando “un gran cumpleaños ni nada por el estilo”, pero tiene una incidencia “de repaso”. “Tengo un puñado de canciones nuevas, que escribí más que nada para cine y teatro, y es lo más parecido a una colección heterogénea de canciones que he tenido en mucho tiempo, porque generalmente trabajo más sobre un concepto”, señala.

Por último, el músico comenta que también acumuló versiones de canciones. Últimamente se puso el saco de intérprete, aunque confiesa que nunca se sintió “muy cómodo en ese lugar”, pero por proyectos relacionados a Eduardo Darnauchans, por ejemplo, ha estado aprendiendo e interpretando otras canciones. “Entonces, ahora el repertorio tiene un poco de esas tres cosas”, finaliza.

Franny Glass. Sábado a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla). Entradas en Redtickets a $ 800.

Buenos Muchachos

La banda de Pedro Dalton y compañía se presenta este sábado a las 21.00 en el Antel Arena, con entradas por Tickantel que van desde $ 1.600 a $ 2.500.

Fabián Fata Delgado. Foto: Rodrigo Viera Amaral

30 años de Los Fatales

El grupo de Fabián Fata Delgado está cumpliendo tres décadas y las festejará el domingo a las 21.00 en el Antel Arena. Las entradas se consiguen por Tickantel, quedan a $ 2.315 y $ 2.450.