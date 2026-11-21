En esta breve selección recomendamos un libro de cuentos de horror ambientados en distintos momentos de la historia nacional, Misterioso Uruguay, de Sebastián Pedrozo. Además, una novela breve, Ahmar, en la que Pablo Fernández aborda el exilio en Francia que debió afrontar junto con su familia durante la dictadura, justo cuando estaba en el cambio crucial de la niñez a la adolescencia.

Misterioso Uruguay

Este nuevo libro de Sebastián Pedrozo se inscribe en la misma temática y género que Misteriosa Banda Oriental, al que continúa temporalmente. Con ilustraciones de Álvaro Zunini y el asesoramiento en el contenido histórico de Mariela Benítez, Pedrozo entrega cuatro cuentos largos que ponen a dialogar la historia con lo sobrenatural, en un lapso de tiempo que abarca desde 1743 hasta el cercano 1988. Los inscribe en una tradición que explicita en referencias bibliográficas –La tierra purpúrea, de William H Hudson; Diario de un naturalista en el Plata, de Charles Darwin; Viajes por el Uruguay (1868-1870), de J Murray; Historia de los orientales, de Carlos Machado, e Historia de la sensibilidad en el Uruguay (tomos 1 y 2), de José P Barrán– y en los epígrafes, que abarcan tanto la historia como la literatura y la ciencia desde la perspectiva naturalista.

Los cuentos abordan cuatro momentos históricos: la Montevideo en tiempos de su fundación, donde ubica un relato relacionado con la esclavización de personas traídas desde África; el recién creado Uruguay, tras la Jura de la Constitución de 1830, en tiempos de luchas fratricidas, en que se ubica la visita del naturalista inglés Charles Darwin; el momento en que la reforma escolar vareliana disputa con la vieja escuela de los castigos corporales, en el Uruguay de la modernización; la Rocha de fines del siglo XX, cuando el Estado decide que ya no haya trenes de pasajeros. Cada cuento se enmarca en su tiempo e incorpora en la trama elementos o criaturas sobrenaturales.

Son cuatro historias densas que manejan una tensión extrema. La primera pone en juego una situación terrible que forma parte de la historia de estas tierras. “Cuando uno se aleja de su hogar, la risa es el primer sonido que se deja atrás”, reflexiona al relatar la sucesión de secuestro, venta y esclavización de Tumá, la protagonista. “La música africana” es hermoso y terrible a la vez y se centra en lo sonoro para dar cuenta de la experiencia de esa niña que es llevada por la fuerza a una tierra extraña para trabajar como esclava. El horror es real, palpable, anida en la injusticia, lo sobrenatural, en este caso, se mezcla con lo ritual, lo simbólico: música y fuego como liberación. También en “La letra con sangre entra”, que aborda los castigos físicos propios de la escuela de la época desde la perspectiva del alumno “desobediente”, el miedo surge de una situación real; la irrupción de lo fantasmal, una fuerza que se rebela y subvierte el statu quo: libera a los alumnos de un orden cruel.

Como contracara, la última historia, también protagonizada por niñas y niños, se centra en una maestra, en este caso una maestra amorosa que queda viuda. Los alumnos son testigos de la tristeza y el duelo, y rememoran la historia de amor de la mujer. El marido que muere, Raúl, era maquinista de tren. La aventura de los protagonistas, guiados por una niña que asegura poder ver fantasmas, gira en torno a la salida del último tren.

El único en el que los protagonistas no son niños es “Darwin y la brújula”. La visita del naturalista inglés a Maldonado deriva en un relato de ocultismo e hipnosis, en una campaña asolada por la violencia y los ataques de una bestia misteriosa. La historia se centra en Jacinto, el traductor, que se ve en la imposibilidad de tener que traducir dos sistemas de creencias cuando Darwin visita a una muchacha moribunda. “Jacinto no quería una explicación científica. No era necesaria para lo que había pasado. La ciencia no tenía nada que hacer en un caso como aquel”. De ese diálogo imposible está hecha esta ficción sobre el posible contacto del viajero con el Uruguay desconocido.

En los cuatro, la narración se vuelve tensa en un juego con el ritmo y una precisa dosificación de la información. Enunciados cortos y contundentes, y descripciones detalladas y realistas, proveen la atmósfera oscura de estos cuentos en los que lo sobrenatural se ambienta en el relato histórico.

Ahmar

En Ahmar, Pablo Fernández vuelve sobre su propia historia, sobre el exilio en Francia que había abordado en Y tú, ¿de dónde sos?, ilustrado por Lucía Franco. En este caso, ahonda en esa estadía parisina en una novela breve en primera persona. “Yo nunca terminé la escuela”, arranca, pero antes de ese comienzo abrupto y disruptivo Fernández ya había dejado otras pistas: “Hay sitios de los que uno nunca se va”, dice debajo del título. Tendremos que esperar un poco para desentrañar el misterio de esa palabra extranjera e intrigante que suena como el verbo amar.

La historia se cuenta en dos tiempos y desde la perspectiva dual del exilio, que parte el mundo en acá y allá. Fernández juega con esos adverbios para dar cuenta de un movimiento que le cambia la vida. La fascinación y extrañeza ante un universo nuevo, una ciudad con otros colores y sonidos; el aprendizaje y la adaptación a la vida parisina; la búsqueda de identidad en terreno desconocido, que coincide con el paso de la niñez a la adolescencia, que potencia la incertidumbre. “Somos salvajes. Niños a punto de terminar la niñez, ese territorio que creíamos eterno”, define.

Con un estilo parco e incisivo, la potencia de Ahmar está en aquellas pequeñas escenas en las que hace foco y en la capacidad del narrador de entrar y salir, de ir y venir de hijo a padre, de París a Montevideo, del español rioplatense al francés. Y en el misterio brumoso con el que esa experiencia parisina, que será tan determinante como fugaz –la familia regresa a Uruguay en cuanto termina la dictadura–, marca su experiencia. En esa memoria partida están Christine y Ahmar, el del título, un compañero de clase de origen argelino, exiliado como él, que con su violencia se convierte en un misterio que provoca una mezcla de miedo y fascinación. “Hasta ahora yo creía que racismo era que los blancos despreciaran a los negros. Pero acá hay árabes, corsos, africanos del norte. Y españoles, portugueses e italianos, considerados europeos de segunda. Toda una serie de matices del racismo que voy captando de a poco, y que tiene su correlato en una suerte de Pantone mental, por supuesto no dicho, de los tonos de piel. Madame Blanco, la nueva profesora de Inglés, se detiene apenas un instante más de lo esperable y me dedica una mirada glacial, imperceptible para los demás, al leer mi apellido mientras pasa la lista por primera vez”, contextualiza.

El periplo es un viaje de ida y vuelta, y el regreso no es menos problemático, para establecer una certeza: “Lo que añoro no existe más, ahora estoy acá”. La relatividad de la referencia del adverbio de acuerdo con las circunstancias de enunciación se ensaya como una clave de lectura de la novela y como una clave de la experiencia del exilio: el acá y el allá se desdibujan, se descomponen, pierden sentido al instalarse esa primera escisión. Es, de alguna manera, también, la experiencia de crecer, del “dolor de ya no ser”. Esa hondura es la esencia de Ahmar, en una búsqueda que no termina, que no tiene respuestas ni, parecería, en definitiva, las necesita.

Ahmar no se define a sí misma como una novela juvenil, pero es evidente que dialoga con las preguntas, las búsquedas y las incertezas adolescentes. Digamos, con María Teresa Andruetto, que es “literatura sin etiquetas”, pero precisamente su potencia y la zona de dudas, de grises, de preguntas por responder que habita es genuinamente adolescente en el mejor de los sentidos.

Misterioso Uruguay, de Sebastián Pedrozo, con ilustraciones de Álvaro Zunini. 168 páginas. Loqueleo, 2026. $ 720.