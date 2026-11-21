Un día de 1957, recién mudado al Cerro de Montevideo, José Gurvich dibujó, a tinta y lápiz sobre un papel, el rostro de un hombre abrumado, con el gesto de una mano apretando su frente. Alrededor, probó los perfiles de un gato en plácido descanso y por encima del sujeto, aunque libre en el espacio, agregó una imagen fantasmal, mínima, con la mirada de un felino despierto y de ojos redondos y negros. Otros días, más pacíficos, retrató el mar y sus barcos, el frente de su propia casa, sus materiales y herramientas de construcción, las gallinas del patio, los paisajes agrestes y los pobladores del barrio con el que se había fascinado.

Gurvich y la voz de la ciudad: dibujos del Cerro y Montevideo (1946-1968) se puede visitar en las galerías del cuarto y quinto piso del Museo Gurvich de la peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja. La exposición se propone como la primera de las muchas actividades con motivo del centenario del pintor uruguayo nacido en Lituania (5 de enero de 1927 - 24 de junio de 1974) y contiene más de 120 piezas de pequeño formato, dibujos a lápiz, tintas y acuarelas “que conforman una verdadera geografía personal del artista en los lugares en los que vivió y trabajó”.

Foto: Nadia Iula

“Son siete paredes, y cada pared es un núcleo temático, pero, a la vez, cada visitante puede hacer el recorrido como quiera. Gurvich no trabajaba linealmente, así que de eso se trata”, apunta el artista visual Enrique Aguerre, responsable de la curaduría de la muestra, como sugerencia para el visitante.

En recorrida junto con la diaria, el exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales repara en el dibujo de un grupo de hombres con lentes negros que se sostienen unos a otros y están a punto de caerse. “Esto remite a La parábola de los ciegos, del pintor holandés Pieter Brueghel, que es una metáfora de la humanidad yendo al desastre”, explica. “Después de un viaje, Gurvich se había quedado muy entusiasmado con Brueghel y El Bosco”, señala Aguerre, que encuentra en esa pieza de la muestra un acceso fundamental al sentido de toda la obra del artista. “Es como que no hay tiempo para frenar”, remarca.

Gurvich y taller de Ciudad Vieja. Foto: Difusión

Con 15 años, Gurvich comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes con el pintor José Cuneo, y a los 18 se integró al Taller de Joaquín Torres García, donde participó en exposiciones colectivas, publicaciones, obras murales y ejerció la docencia hasta el cierre, en 1962. Había llegado a Montevideo en 1932 para instalarse junto con su familia en una casa de Barrio Sur, a pedido de su padre, Jacobo Gurvich, que emigró a Uruguay, como tantos europeos, en busca de “un mundo más próspero y con menos persecuciones religiosas”.

En sintonía con la obra más conocida del artista, como sus gigamurales de universalismo cósmico y constructivo, esta colección de dibujos, muchos de ellos inéditos, invita a acercarse al ejercicio de descomposición de su universo de abstracciones con los privilegios de una lupa. También permite un recorrido nostálgico, memorístico y archivístico por el Montevideo del siglo XX a través de sus paisajes semirrurales, céntricos, de progreso en ciernes y de la anticipada debacle, anunciada por Gurvich con notable capacidad analítica y observadora.

Foto: Nadia Iula

Para la muestra, enfocada en el proceso creador del artista, según idea de su hijo, Martín Gurvich, Aguerre no creyó necesario agregar obras más vistosas y optó exclusivamente por los dibujos, acompañados por algunas fotos y hojas de apuntes caseros: “Él escribió una especie de diario. Ahí encontrás dudas existenciales, metafísicas y reflexiones estéticas, y otras notas de la vida silvestre”. “Fui a comprar pollo”, se lee en letra grande bajo un cristal. “Pasaba mal, mucho frío, siempre peleándola. Y a la vez, trabajando mucho y durmiendo poco. Tenía cierta noción de que se tenía que apurar porque no le quedaba mucho tiempo”, señala el curador.

Además de los dibujos del Cerro de Montevideo, el ojo visitante podrá disfrutar del detalle de otras recurrencias de Gurvich, en piezas que delinean y definen sus grandes símbolos: el abrazo, los peces, los ojos, el pan, el gato, el tiempo.

Gurvich en el Cerro. Foto: Difusión

Su mirada puede ser panorámica, protagonista, acompañante, certera, afectuosa, atrevida y hasta sigilosa, pero nunca casual. Desde un balcón vemos el tránsito comercial y la vida de la ciudad –el Centro, la Aduana, la Ciudad Vieja y otros barrios para reconocer– con sus cafés, sus quioscos franceses, sus ómnibus, las embarcaciones en el puerto y los carteles de las principales marcas de vermú, Oyama y Cinzano, en las paredes de las primeras edificaciones de varios pisos. También, en un juego constante de lo mediado entre el lenguaje, las máquinas y el hombre, aparecen los diarios y sus lectores, en particular El Día, entre leyendas comerciales en la vía pública.

Para qué negarlo, hay algo especial en las creaciones cerrenses: se advierte durante los años de residencia del pintor en el popular barrio montevideano una contemplación amigable con la que avanza a la par de la construcción de su propio hogar de hombre adulto y de la ciudad costera. Paisaje, otra pieza de 1957, adelanta con extrema precisión lo que vendrá, tal vez de forma natural e inconsciente para esa época: la mayoría de la hoja l ocupa un esmerado retrato arquitectónico, con los detalles de la flora y la fauna infaltables de ese universo entre campero y citadino, y en lo que le tocaría al cielo, en vez de sol o nubarrones, el artista encuentra lugar para una máquina constructora y un gato volador.

Foto: Nadia Iula