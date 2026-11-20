Pilar Quintana, nacida en Cali en 1972, es una de las narradoras que ha logrado mayor reconocimiento en los últimos años. Su obra se destaca por mostrar diferentes realidades de Colombia, desde las miserias de la clase alta hasta las injusticias de quienes se encuentran atrapados por lógicas de marginalización de la política y la explotación. Fue parte de la primera generación del Hay Festival (2007), que selecciona 39 narradores menores de 39 años. En 2018, su novela La perra fue reconocida con el IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.

En 2021, Quintana fue galardonada con el XXIV Premio Alfaguara de Novela por Los abismos y a finales de 2025 publicó Noche negra, novela en la que vuelve a focalizarse en un personaje femenino e indaga aún más sobre la soledad y la precariedad de la vida en la selva.

¿Cómo atravesaste estos años que pasaron desde la publicación de Los abismos y tu última novela, Noche negra?

Fueron años de trabajo, mucha investigación y varias lecturas. Hay un personaje que es Fermín, un novio que tuvo Rosa, la protagonista. Ese personaje me llevó a investigar sobre el origen de la violencia en Colombia para que yo pudiera entender por qué para este personaje la lucha armada era una posibilidad seductora. Estuve leyendo sobre todo eso; había hecho un trabajo de campo anterior de cuando vivía en la selva y también trabajé en la creación de la historia. Como está ambientada en 1980, tuve que recrear el momento histórico y político, insertar los hechos de la ficción en medio de esa realidad.

¿Es la primera vez que te introducís en el tema de la lucha armada en tu literatura?

En Los abismos aparece la guerrilla pero como en el fondo, no hace parte de la historia. Es imposible narrar Colombia sin que aparezca la violencia política, pero creo que es la primera vez que empieza a estar con mucha mayor fuerza.

Como en otras de tus novelas, el centro está puesto en una mujer. ¿Fue una elección natural o lo pedía la propia vulnerabilidad del personaje frente a un entorno como la selva?

Es raro saber cómo se configuran tu novela y tus personajes, lo he estado pensando. A lo largo de mi carrera, en mis novelas y cuentos, la mayoría de mis personajes principales son mujeres. Soy una escritora de la experiencia, y he vivido la experiencia de la mujer y me queda más fácil crear un personaje femenino. Ahí es donde encuentro los conflictos sobre los que quiero hablar. Creo que está eso, pero también esta novela fue haciéndose porque yo viví en la selva nueve años y durante esos años me quedé tres meses sola en mi casa y fue una experiencia que me marcó mucho. Yo desde hace un tiempo sabía que iba a escribir sobre eso, sobre la experiencia de la soledad de un ser humano en la selva, pero tenía un condimento adicional, que ese ser humano es una mujer. Rosa, la protagonista, es una mujer fuerte, es la que sostiene la casa, pero al mismo tiempo descubre su propia vulnerabilidad al quedarse sola en ese lugar tan hostil. Esa vulnerabilidad, esa indefensión, nos persigue, no importa qué tan fuertes seamos, y quería un poco desafiar esa idea de la mujer como víctima. Somos víctimas sí, pero no la víctima que es una florcita delicada.

Me resultó muy cercana a la protagonista de La perra, que de algún modo también se encuentra bastante sola. Una soledad con relación a la naturaleza...

No es una soledad existencial, es una soledad afectiva. Si estamos en la ciudad, podemos sentirnos solos, pero estamos con gente; acá estas mujeres que están en la selva no solo se sienten solas, sino que están solas. Creo que la literatura contemporánea ha explorado mucho la soledad de la ciudad, el sentirnos solos; en esta novela y también en La perra se explora la soledad afectiva del ser humano: qué pasa cuando nos quedamos solos, en silencio y a oscuras. Y había una pregunta ahí: ¿por qué llenamos nuestra vida de ruido? Antes de internet teníamos la televisión todo el tiempo encendida, y antes la radio, porque tenemos esta necesidad de contacto constante. Es una forma de compañía, pero también hay algo que queremos acallar con eso. Porque siempre está ese ruido de fondo de nuestras vidas, las redes sociales, el scrolling: ¿qué estamos evitando escuchar? Me preguntaba, escribiendo esta novela, si tenemos miedo al silencio, porque si nos quedamos en silencio nos tenemos que escuchar a nosotros mismos. Si estamos solos y en silencio no nos vamos a ir a lugares lindos, a recordar las cosas bellas de la existencia, también nos vamos a conectar con los traumas primigenios.

En Noche negra, aunque la historia esté ambientada en los años 80, aparece con fuerza esa pulsión de fuga de la vida urbana, muy propia de las inquietudes contemporáneas frente a las consecuencias del neoliberalismo o la pandemia, en busca de construir otra vida en el afuera. ¿Sentís que la novela dialoga directamente con esas tensiones de nuestro presente?

Sí, creo que ese es un anhelo contemporáneo, pero no solo contemporáneo, creo que es de nosotros los seres humanos que vivimos confinados en las ciudades. Como querer escapar del sistema, querer escapar del mundo capitalista. Quiero volver al origen y tener una vida que pensamos que es más sencilla, hasta que llegamos a vivir en el campo y nos damos cuenta de que era más fácil en la ciudad y que el campo tiene sus propias complicaciones y su propio estrés, distinto al de la ciudad, pero no menor. Creo que tendemos a idealizar la naturaleza en contraposición a la ciudad, que a veces sentimos que es ajena a nuestra naturaleza. En el fondo seguimos siendo cazadores y recolectores y tenemos el anhelo de esa vida de antes, solo que la idealizamos y no pensamos cuál animal vive tranquilo en la naturaleza, cuando vemos estos documentales de la vida animal y vemos que los animales están llenos de angustias todo el día persiguiendo su alimento, huyendo de los depredadores, asustados, hambrientos.

Esa búsqueda de la naturaleza como experiencia suele implicar también una huida. En el caso de los personajes, ¿de qué se están escapando?

Rosa ha ascendido socialmente, vivió en un barrio popular y con su trabajo asciende en la escala social, pero no es feliz. Se emborracha, fuma marihuana, tiene esa especie de escapismo. Sueña con irse de la ciudad a tener su vida sencilla en la naturaleza. Esa es la razón aparente, porque no era feliz en la ciudad, porque no le gustaba su trabajo, porque no quería ir todos los días a cumplir horario de oficina, tampoco le gustaba la hipocresía de la gente de la ciudad. Al principio de la novela, su marido se va, y cuando se va alejando del barco ve que él no está angustiado, lo ve contento. Hay algo de ella que se rompe. Su relación venía de los mejores años. Ella empieza a tener dudas en ese momento. Piensa si de verdad están tan bien como ella cree. Eso la lleva a conectarse con la herida más profunda: la del abandono. El libro es su propia exploración a la razón profunda de por qué se fue a vivir a la selva. Sus dolores, sus traumas, heridas más primarias, esas que nos cuesta trabajo mirar.

Hay algo que lográs con mucha brillantez en esta novela y las anteriores: la sensación de desconfianza que transmiten los personajes, que a su vez hacen de la atmósfera algo mucho más inquietante. ¿Es una búsqueda propia o más de orden estético, o tiene que ver con un modo de ser en la selva, un aspecto de lo humano que buscás indagar?

Cuando tenés varios libros te das cuenta de que has perseguido una misma obsesión. Por ejemplo, alguien una vez me dijo: tus personajes siempre están solos, se siente con Rosa en Noche negra, se siente con Damaris en La perra, se siente en Claudia, la niña de Los abismos. Persigo eso; seguramente me sentía sola de niña y en mis libros voy trabajando eso. Creo que a diferencia de otras novelas en las que los personajes indagan una relación con la madre, aquí se indaga en la relación con el padre y en la relación con los hombres. Es una novela en la que esa relación es complicada y de desconfianza. Cuando el marido se va, Rosa inmediatamente se conecta con la herida del abandono del padre y eso desata en ella todo lo demás y empieza a tener desconfianza de los vecinos, no porque sea un poco paranoica, sino que tiene motivos para sentir esa desconfianza.

Pensaba mientras escribía que nuestra experiencia, que es una experiencia común a todas y es crecer y vivir siempre en un lugar hostil, como la sociedad, la casa, la escuela, el trabajo, son lugares donde tenés que cuidarte siempre porque sabemos que la amenaza está ahí y puede venir en cualquier momento. Y la hemos experimentado todas. Todas hemos sufrido acoso de niñas, de adolescentes, de señoras, en todos los estados y momentos de nuestras vidas. Esta es una novela sobre ser mujer en un mundo hostil. Es una novela que pasa en un lugar particular, un acantilado selvático, en el Pacífico colombiano, alejado de la ciudad, pero la experiencia de Rosa no es ajena, es la experiencia de todas nosotras.

Entre esas experiencias de orden más femenino, el personaje de Rosa atraviesa flashbacks vinculados al Alzheimer de su abuela y a su entrada en la locura. Ahí se arma un puente entre locura, soledad y la forma en que el pasado va construyendo el presente. En ese sentido, ¿es posible pensar la selva por fuera de esa experiencia de la locura? La atmósfera del libro transita permanentemente entre lo paradisíaco y lo ominoso.

Me encantó eso de la locura y la soledad porque es justamente lo que explora la novela, y lo explora en relación con la naturaleza. Me preguntaba cuál es mi ancla con la realidad y la tesis podría ser que el otro es el que valida mi realidad. No me enloquezco porque tengo al otro para confirmarme que afuera está lloviendo, que el cielo es azul, que tengo frío y que ese frío es real y lo que estoy viendo realmente lo estoy viendo. Si te quedás completamente solo, no tenés a quién preguntarle y empezás a dudar, ¿será que el murciélago está ahí o lo estoy viendo yo?

Acá es donde nos metemos en una categoría nueva y es la naturaleza. Esto no está pasando en la ciudad y ella no tiene a quién preguntar; además hay otra tesis que aparece en la novela y es que la naturaleza en la ciudad la hemos domesticado y hay ciertas cosas de nuestra propia naturaleza que no necesitamos ver, que no nos gusta ver y con las que podemos estar desconectados. Por ejemplo, la violencia: yo no tengo que matar una vaca para comer, alguien lo hace por mí y yo tengo la ilusión de que soy súper linda y pacífica con los animales mientras como un pedazo de carne. Tengo esa ilusión porque no he matado yo. En la ciudad crecemos pensando que la violencia es mala y que debemos evitarla y que los violentos son los otros. Cuando Rosa se va a vivir a la naturaleza se da cuenta de que si no saca su violencia no va a sobrevivir, la selva se la va a comer. Esa violencia es necesaria y tiene que empezar a conectarse con unas partes oscuras de su naturaleza que ha suprimido a lo largo de su vida y que ahora tienen que empezar a salir.

Ahí aparece esta otra tesis: la naturaleza no está afuera solamente, la naturaleza está adentro y nosotros somos naturaleza y la violencia vive en nosotros. Necesitamos de la violencia para vivir y eso ha hecho que nuestra especie logre ser exitosa. Y esa violencia se ata con la locura. Ese lugar oscuro donde no quiero verme, no quiero ser vista así y no quiero tener que actuar sobre eso.

La protagonista está en un entorno de mucha desconfianza, tal vez en el entorno urbano tendemos a reprimir más y a su vez sentirnos más seguras, pero allí todo es más inhóspito. Sus vecinos, la gente que la rodea no genera tranquilidad. Al principio de la novela ella cuenta que alguna vez un hombre por la calle le tiró un beso y ella le mostró el dedo y el tipo empezó a perseguirla por la calle. Y se refugió en un banco, el primer lugar que encontró y ahí estaba segura. Ahora siente a los vecinos dando pasos hacia el acoso, pero está en una casa sin puertas, no tiene dónde refugiarse, no tiene un muro tras el cual esconderse ni protegerse y además la herida del abandono, esa sensación de estar vulnerable la empieza a integrar.

La selva está construida por los fantasmas de la protagonista, los murciélagos, los muertos, los vecinos, los militares, entonces, hay una pauta para vivir: hay que matar o ver morir.

Acá está la vida. No voy a decir que nuestras vidas en la ciudad son falsas, pero acá está más crudo todo. Para tener su propia casa le toca matar árboles, le toca usar el machete y limpiar, espantar los bichos. Cuando se enfrenta al murciélago tiene miedo porque sabe cómo los murciélagos vampiros pueden transmitir la rabia, cómo la gente se muere de rabia, y ella siente que tiene que sacar su violencia y matar a ese animal para sobrevivir, como la serpiente, las termitas que se le están comiendo su casa con todos sus anhelos. En la ciudad tenés un seguro de vida. La amenaza Rosa la siente a cada minuto.

¿Qué te sedujo de ambientar la novela en el pasado? Entiendo que pensar la indefensión resulta más plausible en otro tiempo, pero ¿te motivó algo más? Más allá de las luchas armadas, ¿hay algo de lo político que te interesaba dejar entrever en este libro?

La novela podría pasar en cualquier momento de Colombia y podría estar la lucha armada de fondo, incluso después del proceso de paz yo puedo poner a las disidencias de las FARC ya detrás, o las bandas criminales, puedo situar la novela en cualquier momento y la novela y la guerra pueden estar en el fondo. Yo quería que esta novela transcurriera en un tiempo más cercano al mío, habría sido más fácil para mí, pero tuve un problema y es que Rosa y Gene aparecen en La perra. Damaris, la protagonista de La perra, va a cuidar una casa que está vacía porque los dueños ya no viven ahí porque son ancianos; de los dos nos dicen cuál es su destino: uno está muerto, la otra está viva. Aparecen y son personajes en La perra. La perra ocurre más o menos en 2010. Cuando hice cuentas, ellos tendrían que haber llegado en 1980. Me di cuenta de que era más complicado en esta novela construir el universo narrativo.

Con La perra y el estreno reciente de la película con guion de Ines Bortagaray, ¿cómo viviste esa traslación de la novela al cine? ¿Te resultaron fáciles o trabajosas las concesiones que exige el paso de un lenguaje a otro?

Uno como autor tiene que saber que la novela no es tuya. Tuyo es el borrador, el manuscrito es de tu editor, tu primer lector, y la novela es de los lectores. Yo tenía muy claro que sería una adaptación cinematográfica y que yo no era la dueña y que iban a hacer lo que quisieran. Cuando vi que Inés era la guionista dije: qué bien, es una escritora talentosísima, entonces me encantó, pero yo no participé en el proceso. Tuvieron completa libertad y me pareció que es una gran adaptación. Hay bastantes elementos diferentes: no ocurre en la selva, la protagonista no es una mujer negra, pero yo creo que el alma de la historia se mantiene; lo que yo quise decir en la novela está dicho también de otra manera en la película. Me parece que Dominga Sotomayor, la directora, hizo un gran trabajo adaptando el medio natural de esa isla, que es todo lo contrario a la selva del Pacífico colombiano, adaptando esa cosa que tiene La perra, que es que el medio se siente parte de la narración. Acá la directora logra hacer lo mismo con un medio completamente diferente.

A propósito de la recepción de Noche negra: mientras hoy hay una fuerte tendencia en la literatura ligada a la ecocrítica a desplazar la mirada hacia lo vegetal, lo mineral y a correr el ojo de lo humano, en tu novela el núcleo humano permanece intacto. ¿Tuviste la intención de generar esa tensión o respuesta frente a esas corrientes?

La novela ha sido muy bien recibida, tuvo muchas ofertas de traducción, fue comprada para el cine, ha tenido bastantes lectores en Colombia y fuera; me parece que el centro es que les ha hablado a muchas mujeres; lectoras de New York, de grandes ciudades, que me dicen “yo también me siento como Rosa”. Y he tenido lectores hombres que me dijeron que la novela los hizo sentir muy incómodos. Me dicen: “Yo no soy el acosador pero he dado vuelta la cara cuando una amiga o mujer cercana estaba sufriendo el acoso”. Entonces es una novela que retrata una experiencia que es como todas y que ha tenido lectoras que han sentido eso; me parece que es una novela incómoda que nos lleva a lugares oscuros y que nos presenta una naturaleza no de la manera idealizada como queremos verla.

Esa oscuridad impregna tu atmósfera y la condición de revelación de los personajes se vincula con un entorno amenazante. ¿Te empujó de algún modo a desplazarte hacia otros registros, a trabajar con la fauna y lo ominoso de la selva, o en algún momento pensaste en cruzar hacia lo fantástico o lo maravilloso?

A mí me gusta lo gótico, pero tiendo a ser una autora profundamente realista. En los cuentos me permito experimentar con lo fantástico, pero en las novelas no lo he hecho hasta ahora y creo que en esta novela sentía que caminaba en ese borde, donde acá perfectamente puede aparecer un duende, pueden aparecer fantasmas, pero no sé si estoy hecha como autora para hacer eso. Uno no escribe la novela que quiere escribir, sino la que puede. Creo que a mí no me saldría bien una novela con fantasmas. Si me voy a meter a lo gótico y el personaje está viendo un fantasma, de pronto tenemos que pensar si lo está viendo en realidad o si se enloqueció. Transito más cómodamente como autora por ese borde en el que pasan sucesos inexplicables, y el personaje piensa qué está pasando en realidad. Me siento más cómoda ahí que diciendo “acá hay un evento fantástico”. Es algo que me está pasando ahora con la novela que estoy planeando, en donde es más evidente dónde hay un elemento, donde me pregunto si me voy a tirar a lo fantástico o voy a caminar por este borde, que no sabemos si es fantástico o son ideas del personaje. De repente, soy tibia.

Narradoras latinoamericanas contemporáneas, como Gabriela Wiener con Atusparia y vos misma, introducen con fuerza el tema político desde la ficción. ¿Tiene que ver con una disconformidad con el presente, que hoy se vive a flor de piel en el ámbito de las letras frente a conflictos urgentes como el de Gaza? ¿Sentís que se tendió un puente invisible entre esas escrituras?

Completamente. Hay una realidad terrible que está viviendo el mundo y si sos colombiana y si sos de Cali como yo, si creciste en los años 70 y los 80 y te hiciste escritora en los 2000, no podés sustraerte de eso. Por lo pronto, podrías, pero deberías ser escritora de ciencia ficción, pero tampoco te sustreaerías, harías esto mismo pero en Marte. ¿Cómo puedo vivir en uno de los países más desiguales del mundo, el más desigual de la región, y que eso no esté metido en mi obra? ¿Cómo puedo poner en el centro a una mujer negra y no hablar de la exclusión? ¿Cómo puedo hacer una novela que ocurre en un lugar marginal de Colombia y no narrar la marginalidad? ¿Cómo puedo poner en una novela un desaparecido y no contar la violencia histórica del Estado?

Cuando en Europa me preguntan por ser una autora latinoamericana, me molesta un poco, porque quieren que los latinoamericanos hagamos un tipo de literatura que iniciaron los señores boom, una literatura que intentaba explicar el mundo, narrar la nación. Yo hago una literatura más íntima y más pequeña, no me interesa contar el mundo, me interesa contar sobre una mujer que vive en una pequeña casa y su entorno social, una ambición más pequeña. Sí soy latinoamericana en eso, narro una sociedad desigual, una sociedad misógina con una violencia histórica, y eso está permeado y se mete en mis novelas y está ahí puesto porque hace parte de la realidad.