Durante la Noche de las Librerías, la escritora peruana Gabriela Wiener estuvo en Montevideo y fue centro de varias actividades. En medio de ellas, conversó con la docente, investigadora y escritora Yanina Vidal y la entrevista fue la nota de tapa de nuestro más reciente suplemento en papel.

La recomiendo especialmente porque, quizás como ninguna otra pluma, Wiener ha estado en el cruce de varios “giros” que dio la literatura de la región durante las últimas décadas: el del regreso a la investigación periodística que representó la llamada “nueva crónica latinoamericana”, el de la escritura autoficcional-autobiográfica y el del retorno de la mirada explícitamente política de mano del feminismo.

Todo eso aparece en la conversación y también es posible leerlo, gratis, en la obra de Wiener alojada en Biblioteca País. Allí está Atusparia, su novela de 2024, que une circunstancias actuales (su protagonistas es una dirigente de izquierda bajo acoso judicial) con iniciativas revolucionarias de la década de 1960 y precursores de la lucha indígena por la emancipación. También está Huaco retrato, la novela en la que Wiener fusiona la historia de su tatarabuelo europeo y la de una nación que exhibe todavía las marcas de la dominación colonial. Nueve lunas es también una historia familiar y tiene por centro a una narradora que comparte muchas circunstancias vitales con Wiener y atraviesa un embarazo inesperado.

Además, pueden leer su ensayo-manifiesto “Una kasa sin amo”, sobre su espacio de activismo con migrantes sudamericanas en España, en la edición de marzo de 2025 de la revista Lento.

Edición nacional

Poco antes de la visita de Wiener, la editorial Criatura publicó el poemario Una pequeña fiesta llamada eternidad. Escribe Yanina Vidal: “Los versos poseen una profundidad que se manifiesta a través de un discurso decolonial, en el que la mirada indígena se subleva mediante el pensamiento crítico, la sexualidad y el cuestionamiento radical ante el orden del mundo. Esta diversidad de voces y miradas es parte del tono crudo de Wiener, pero se despliega a través de diversos prismas: desde la candidez infantil de una niña que escucha a su padre afirmar que la economía rige a los sujetos, hasta la de una mujer embarazada que se entrega al goce carnal con otra, y la trabajadora latinoamericana sacrificada por el multiempleo en Europa para alcanzar un ínfimo atisbo de privilegio”.

También se puede leer la poesía de Wiener en Biblioteca País, que ofrece una Antología de poesía queer.

Fiesta de febrero

“Matías Larramendi ambienta su primera novela en el futuro. Lejos parece estar de hacer un ejercicio de proyección de la especie humana y sí de crear su propio escenario delirante en el que transcurre una aventura muy uruguaya. Pese a su título, Historia oficial del carnaval intergaláctico no se presenta como un falso texto de estudio, sino como un relato de un manojo de personajes relacionados al parodismo, esa categoría del concurso oficial que en un gran giro narrativo del autor creció hasta transformarse en un espectáculo de renombre interplanetario”, escribe Ignacio Alcuri sobre esta novela debut.

Novelas históricas con toque posmo

Ayer se anunció que el mexicano David Toscana ganó el premio Alfaguara con una novela ambientada en el año 1000 sobre un sanguinario líder tribal europeo, contada en primera persona por uno de sus escribas. La ganadora del premio Herralde, en cambio, es un poco más cercana: siglo XVII, Virreinato de Río de la Plata. En realidad, por ahí transcurre el “libro dentro del libro”. Lo explica Martín Bentancor: “Pablo, el narrador de El contrabando ejemplar, trasunto del propio autor no sólo por el nombre, el año de nacimiento, algunos desplazamientos geográficos (el personaje reside un tiempo en Florencia, donde actualmente vive Maurette) y la condición de escritor, viaja a Madrid para recuperar el manuscrito de una novela que escribiera su fallecido amigo y mentor Eduardo, inédita tras su muerte. El manuscrito inconcluso, que descansa en un depósito inundado en Torrelodones, se llama ‘El contrabando ejemplar’ y describe, entre otras cosas, un sistema de comercio clandestino en la Buenos Aires colonial del siglo XVII, verdadero dispositivo corrupto del que todos estaban prendidos (gobernantes, contrabandistas, pulperos, etcétera) y que por su carácter ilegal, y al mismo tiempo institucionalizado, recuerda a la antigua agencia de correos Tristero que se ubica en el centro de la novela La subasta del lote 49, de Thomas Pynchon”.