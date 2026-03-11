La última edición de nuestro suplemento Libros estuvo cargada de reseñas sobre narrativa recomendable, así que me pareció que en este boletín podíamos repasarlas.

El regreso de Fernanda Trías es un acontecimiento, y la portada del suple fue el artículo de Ana Inés Rodríguez sobre Miembro fantasma, la colección de diez cuentos que editó hace pocos días el sello español Páginas de Espuma. Como sugiere el título, Ana analiza los relatos a partir de la metáfora de la extremidad que, aunque amputada, sigue provocando sensaciones. Por mi parte, les copio el principio del cuento que nombra a todo el libro:

Ya que le interesa, voy a contárselo. No todos los días se tiene la suerte de cruzarse con un compatriota por estos lares.

Mejor pídame algo fuerte, que la noche está helada.

Voy a contarle de cuando Montevideo tenía una cuadra y media, e ir hasta la tienda del Rubio parecía un viaje a los confines de la ciudad. Éramos felices. Poco importa lo que ahora sé, el vago recuerdo de unos lagartos verdes a la entrada de la escuela. Un día llegamos y estaban ahí, con sus rifles atravesados en el pecho. No hubo clase esa tarde ni la siguiente, y unas semanas después nos llevaron a una casona sin pupitres ni pizarrones. Cada niño traía un almohadón de su casa y nos sentábamos en el piso, y así fuimos volviendo a la normalidad, ¡ja!, que nada tenía de normal. Pero qué importa: fingiríamos y fingiríamos hasta convertir eso en normal.

Trías volvió a los cuentos después de casi una década. Justamente, a partir de la aparición de dos libros de relatos breves –La calor, de Rodrigo Costas Ferreira y Es Londres, G, de Julio Vera–, Yanina Vidal reflexiona sobre algunas novedades de la cuentística uruguaya reciente.

También son textos breves, en cierto sentido, pero pensados para representarse en un escenario: Leonardo Flamia explica los juegos con la historia de Casi humanos, la recopilación de piezas teatrales de Sandra Massera.

Diego Recoba, por su parte –que ensayó la forma más bien extralarga en su premiada obra El cielo visible– comenta La frontera encantada, novela social del colombiano Giuseppe Caputo.

El canadiense Hubert Aquin debió ser un personaje fascinante, o por lo menos eso transmite Martín Bentancor a partir de Próximo capítulo, una novela aparecida hace más de 60 años y publicada por primera vez en español por la editorial uruguaya Forastera.

Yo hice un poco de trampa y no comenté ficción, sino un libro de teoría de la ficción uruguaya. En Fueron raros, Hebert Benítez junta a Ángel Rama con Mark Fisher y Aristóteles para releer a Levrero, Felisberto, Marosa Di Giorgio, Daniel Mella y otros.