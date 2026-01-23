Criatura editora reeditó el poemario Una pequeña fiesta llamada eternidad, aparecido originalmente en Madrid en 2023, publicado por el sello La Bella Varsovia. La obra cuenta con 18 extensos poemas que destilan las cuestiones más urgentes de Gabriela Wiener. La corporalidad y el deseo, en combinación con el trabajo extenuante y la inmigración, se han convertido en la marca que le otorga un estilo propio. En esta ocasión, sin embargo, estos temas se condensan a través de la forma poética.

Los poemas poseen una profundidad que se manifiesta a través de un discurso decolonial, en el que la mirada indígena se subleva mediante el pensamiento crítico, la sexualidad y el cuestionamiento radical ante el orden del mundo. Esta diversidad de voces y miradas es parte del tono crudo de Wiener, pero se despliega a través de diversos prismas: desde la candidez infantil de una niña que escucha a su padre afirmar que la economía rige a los sujetos, hasta la de una mujer embarazada que se entrega al goce carnal con otra, y la trabajadora latinoamericana sacrificada por el multiempleo en Europa para alcanzar un ínfimo atisbo de privilegio.

Una particularidad de esta poesía es la sutileza. Por caso, la cotidianidad del hogar irrumpe para interpelar el afuera a través de una mirada sensible en el siguiente pasaje: “La casa está sucia, lo admito/ no hay quien limpie con este calor/ El riesgo laboral es enorme/ En la calle mueren dos trabajadores de la limpieza/ Tiene que morir gente/ para que la empresa elimine el turno de tarde”.