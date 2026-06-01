Se conocieron los nominados a la segunda edición de los Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil

Feria del Libro Infantil y Juvenil (archivo, noviembre de 2022).

La cantidad de obras postuladas en las cuatro categorías pasó de 40 a 57.

1 de junio de 2026 - 2 minutos de lectura

Con el comienzo de la edición 24 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, que irá hasta el 14 de junio, también se dieron a conocer las ternas de títulos nominados al Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil.

Desde el año pasado estos premios, organizados por la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), se anticipan varios meses a los Bartolomé Hidalgo de las demás categorías, para acompañar la feria dedicada a la producción orientada a niñas, niños y jóvenes. La ceremonia de premiación será el sábado 6 a las 19.00 en la sala Dorada de la Intendencia de Montevideo.

Listado completo de categorías y nominados

Libro álbum

Paso a paso, de Virginia Mórtola y Angelina Montero (Bao Bab).

Los bichos musicantes, de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga (El Mago de Hojalata).

La ciudad que sueña, de Laura Carrasco, Eloísa Casanova y Luciano Supervielle (Alfaguara).

El jurado está compuesto por Karina Macadar, Alfredo Soderguit y Virginia Brown.

Literatura infantil

¿Hay gallinas en el universo paralelo?, de Andrés Alberto (Editorial Club).

Donde duerme el mar, de Lucía Bomio y Lucía Franco (Bao Bab).

Esto no debería ser un secreto, de Alejandro Ferreiro, ilustrado por Levedad (Alfaguara).

El jurado está compuesto por Sebastián Pedrozo, Rosanna Peveroni y Leticia Riolfo.

Divulgación

El tango es como el dulce de leche, de Nicolás Peruzzo (Cienarte).

Bicentenario: un cómic con historia, de Rodolfo Santullo en guion y color, Guillermo Hansz en dibujos y Victoria Saibene en textos históricos (Banda Oriental).

Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2, de Leo Lagos, ilustrado por Eduardo Sganga (Altea).

El jurado está compuesto por Johanna Holt, Alejandro Sequeira y Silvia Soler.

Literatura juvenil

Exclusivo para el inspector Jack Etta, de Marcos Vázquez (Montena).

Los astros sin voz, de Sofía Aguerre (Puck).

Noches de superluna, de Loren Ysella (Minotauro).

El jurado está compuesto por Rodolfo Santullo, Verónica Lecomte y Federico Ivanier.

Premio del lector

Jardín ambulante, de Virginia Mórtola con ilustraciones de Laura Carrasco (Criatura Editora).

Ósculo, de Martina Ramos (Crossbooks).

Augusto y los piratas del aire, de Sofía Aguerre (Puck).

Los cinco libros más mencionados por el público en Instagram fueron puestos a votación en la página de la CUL.

La experiencia de la primera edición

En conversación con la diaria, Melina Regalini, gerenta de la CUL, compartió su evaluación de la edición 2025 de los Bartolomé Hidalgo dedicada a categorías infantiles, que fue la primera como premiación independiente. “Sentíamos que la literatura infantil y juvenil en Uruguay, con la enorme calidad de autores, ilustradores y el compromiso de las editoriales que tenemos, merecía un espacio de reconocimiento específico y con identidad propia. El año pasado dimos ese primer paso y la respuesta de la comunidad fue muy positiva”, dijo.

En esta segunda edición pasaron de un total de 40 libros presentados a 57, con un salto notorio en literatura juvenil, que pasó de tres a 14 postulaciones. “En definitiva, lo que esperamos de esta segunda edición es consolidar este espacio. Si este premio logra contribuir a la difusión de nuestros escritores y a la visibilización del enorme trabajo que hacen las editoriales día a día, el cometido ya está más que cumplido”, agregó Regalini.