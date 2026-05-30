El lunes arranca la 24ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo

“Esta edición llega con una propuesta sumamente ambiciosa, diversa y con un fuerte perfil interactivo, marcando un hito histórico para el evento al alcanzar un récord con más de 170 actividades en la grilla. Queremos que la feria sea mucho más que un espacio de exhibición y venta; la diseñamos como un territorio de experiencias compartidas, donde el público no solo viene a leer, sino a crear, debatir y experimentar la literatura con todos los sentidos”, sostiene Melina Regalini, gerenta de la Cámara Uruguaya del Libro, en diálogo con la diaria.

Este año pusieron “especial énfasis en que la feria sea un espacio de acción: tendremos talleres lúdicos de escritura creativa, intervenciones plásticas, ajedrez, espectáculos musicales y caminatas literarias por la ciudad. En resumen, es una propuesta inclusiva, que va desde los bebés de pocos meses hasta el público adulto, diseñada para celebrar la vigencia de nuestras letras”, agrega. La grilla completa de actividades se puede consultar en el sitio web de la Cámara.

Hay actividades para todas las edades, que abarcan todo el rango que se explicita en los términos infantil y juvenil, con el objetivo de que “el programa funcione como una invitación abierta para que el público de todas las edades venga a habitar la feria, a crear sus propias historias y a vivir una experiencia enriquecedora”, dice Regalini. Habrá desde “propuestas de vanguardia como la Poesía mojada para bebés, junto con el Centro Cultural de España, diseñada para la estimulación sensorial de los más chiquitos de la feria”, la propuesta de Piú Música Viajera o de El Sonido de los Libros, hasta el énfasis, que se mantiene desde ediciones anteriores, en el público joven y amante de las nuevas tendencias, para quienes “el gran hito será el cruce internacional con las autoras argentinas Paula Toro y Mila Kate, que llegan para debatir sobre el fenómeno del romantasy y el romance actual, junto con la presentación del poemario de la también argentina Florencia Dapiaggi. A esto se suman mesas muy atractivas en las que los lectores toman la voz, como los análisis sobre la figura del villano en la literatura actual o el fenómeno del sport romance”, detalla Regalini.

Son un punto alto, como siempre, además, las actividades enfocadas en la producción editorial nacional, en presentaciones de las novedades por parte de sus autores, que permiten el acercamiento entre escritores, ilustradores y el público lector. Por ejemplo, destaca Regalini, “tendremos el regreso de personajes entrañables como el nuevo libro de Ruperto, de Roy Berocay, misterio local con Sebastián Pedrozo y un emotivo homenaje a Néstor Ganduglia con una edición conmemorativa de Montevideo secreto que incluirá una caminata real por la ciudad. También hay una fuerte apuesta a la ilustración en vivo, como la ‘maratón’ de dibujo de Andrés Alberto y sus gallinas en universos paralelos”. Se suman, por destacar solo un puñado, la flamante edición de El sótano, de Mario Levrero, con ilustraciones de Denisse Torena; el nuevo libro de la dupla Natacha Ortega y Lucía Franco, Fiesta en el jardín; La espina del dragón, de Fernando González, con ilustraciones de Edu Sganga; Cosa seria, de Mónica Grobert y Daniela Beracochea; Cuentos salvajes, de Martín Otheguy, con ilustraciones de Juan Purtscher, y un largo etcétera.

Por otra parte, señala Regalini, se consolidó “un espacio de formación y mediación profesional de primer nivel, con la llegada de expertas y editoras de Chile, Colombia y Argentina”, ámbito en el que “el gran destacado es la visita de la experta argentina María Emilia López, una referencia regional en políticas educativas para las infancias, así como las presentaciones de catálogos independientes que llegan desde Chile, Colombia y Argentina de la mano de editoras como Pamela Bravo (La Bonita Ediciones), María Carreño (Babel), Paula Fernández (Ojoreja) y Judith Wilhelm (Calbroscopio)”. En cuanto a visitas desde otros países de la región, se suman las presencias de la ilustradora argentina María Wernicke –quien el año pasado estuvo nominada a los premios Astrid Lindgren– y sus compatriotas las escritoras Cecilia Pisos y Laura Escudero Tobler.

Foto: Pablo Vignali

Consultada sobre las expectativas en esta nueva edición de la feria, Regalini reflexiona: “No podemos obviar que el sector editorial atraviesa un momento complejo y que actualmente nos encontramos abocados a la defensa del proyecto de ley de precio único. En este contexto, la feria representa un respiro necesario y una oportunidad para reafirmar y visibilizar el valor del trabajo de cada uno de los profesionales del libro. Más allá de las cifras de asistencia, que prevemos auspiciosas gracias a un récord de más de 170 actividades, nuestra expectativa central es consolidar este evento como un espacio democrático y accesible. Queremos que la feria funcione como un motor para la industria, poniendo de manifiesto que el libro sigue siendo un pilar fundamental de nuestra cultura. En definitiva, la meta es propiciar un espacio de encuentro y descubrimiento entre los creadores y el público. Si logramos fortalecer el pulso de nuestro sector y conectar de forma genuina con los lectores, el cometido de esta edición estará cumplido”.

24ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Del 1° al 13 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 19.00, sábados y domingos de 12.00 a 20.00. Atrio y entrepiso de la Intendencia de Montevideo. Entrada libre. Actividades en el sitio web de la Cámara.

Hay feria y hay premio En la inauguración de la feria, el lunes, se darán a conocer las ternas de las distintas categorías del Premio Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil, que este año va por su segunda edición. La ceremonia de premiación será el sábado 6 a las 19.00. Al respecto, Regalini dice que la evaluación de la primera edición es “sumamente positiva” y explica: “Sentíamos que la literatura infantil y juvenil en Uruguay, con la enorme calidad de autores, ilustradores y el compromiso de las editoriales que tenemos, merecía un espacio de reconocimiento específico y con identidad propia. El año pasado dimos ese primer paso y la respuesta de la comunidad fue muy positiva”. Con respecto a la segunda edición de los premios, dice que “las expectativas se vieron totalmente superadas si miramos los datos duros, que reflejan un crecimiento cuantitativo: pasamos de 40 libros presentados en total en 2025 a 57 obras en 2026”. Detalla que “el salto más notorio se dio en literatura juvenil: el año pasado había tenido apenas tres postulaciones y este año saltó de forma espectacular a 14 libros presentados”. Destaca que “lo más interesante de este crecimiento es que no responde al impulso de un solo actor, sino que detrás de esas 14 obras hay diversidad de sellos participando; encontramos desde los grandes grupos editoriales hasta editoriales independientes y proyectos autogestionados. Esto demuestra una apuesta generalizada y genuina de todo el sector editorial uruguayo por construir y robustecer un catálogo para el público juvenil, un segmento que históricamente ha sido un desafío fidelizar”. Adelanta como novedad “la entrega, de forma excepcional, del reconocimiento Patrimonio y Rescate Editorial”, y resume, para finalizar: “En definitiva, lo que esperamos de esta segunda edición es consolidar este espacio. Si este premio logra contribuir a la difusión de nuestros escritores y a la visibilización del enorme trabajo que hacen las editoriales día a día, el cometido ya está más que cumplido”.

Presentación del podcast Todo menos luces de colores

Este sábado a las 16.00, en la biblioteca de Dragón Dorado (Porongos 2623), se presentará oficialmente el podcast literario Todo menos luces de colores, que llevan adelante los preadolescentes y adolescentes del taller Exploraciones Literarias y se puede escuchar en Spreaker y en Spotify.

Hace casi un año que comenzaron con este viaje que registra los encuentros en los que leen, opinan y debaten en torno a libros. Este sábado invitan a presenciar la grabación de un episodio en vivo a las 16.00, para luego, a las 17.30, abrir el micrófono a la concurrencia para contar cómo surgió esta idea y recibir y responder comentarios y preguntas que surjan desde el público, con un cierre musical.