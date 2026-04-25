La dupla creativa conformada por Natacha Ortega y Lucía Franco se viene consolidando desde su primera colaboración en Pájaros, que tras obtener una mención en el Premio Compostela de libro álbum fue publicado por el sello gallego Kalandraka (y que, como es habitual en esa casa editorial, tiene sus versiones traducidas a las lenguas de las autonomías españolas: catalán, gallego y euskera, además de español). Volvieron a trabajar juntas en El niño de la mancha, que el año pasado ganó el Bartolomé Hidalgo en la categoría libro álbum.

Con Fiesta en el jardín las autoras vuelven a publicar en Loqueleo, en edición de tapa dura que muestra un gran cuidado en los detalles. También al igual que El niño de la mancha –y como es habitual en la obra de Ortega, que amalgama sus distintas facetas artísticas–, es un libro musical que viene acompañado por la canción cuyos versos dan forma al texto del álbum ilustrado, en un interesante entramado de lenguajes: poesía, música, ilustración. Esa canción, accesible a través de un código QR en la página legal del libro, es interpretada por Dragón Dorado, el grupo que Ortega integra junto con Mauricio Gelardi. En esa línea también se inscriben Masa madre, de Ortega y Matías Acosta, y El año del dragón.

Ya el título y la portada explicitan la tónica del libro: es una invitación a disfrutar. La fiesta que se propone ocurre en un jardín idílico donde animales diversos son amigos y se reúnen a jugar: las guardas de caracoles preparan la escena. Se propone, además, que la experiencia de leerlo se acompañe con la escucha de la canción, aunque, por supuesto, no es obligatorio: Fiesta en el jardín es un libro álbum y bien puede disfrutarse siguiendo sus páginas y los dos textos que se despliegan en ellas.

Aunque el libro sale en otoño, todas las señales son las del advenimiento de la primavera, que se representa en la asociación con la explosión, con los colores, con las plantas dando sus frutos. “¿No ven que las semillas van a germinar? Y esa santa rita está por explotar”, argumenta la voz poética en su incitación a dejar de trabajar para celebrar. Así, con una estructura ideal para las lectoras y lectores más pequeños, se van presentando los distintos personajes: plantas, animales, niños.

Se prepara una fiesta de cumpleaños –hay torta con velitas– a la que todos están invitados. La cosecha de las zanahorias es el detonante para celebrar “el renacer de los jardines, tanto reales como imaginarios”, tal como se afirma en el texto de contratapa. Porque el que crean Ortega y Franco es un jardín de cuentos, uno donde hay vacas y chanchas, gallinas y faisanes, erizos y conejos. Y niñas y niños. Y caracoles. La invitación es, entonces, además de a cantar y bailar, a dejarse llevar por la imaginación de la mano de vacas que bajan la loma en patines. Esa construcción es conjunta, dialogada entre la palabra poética y la ilustración: una tira una punta y la otra la recoge y la completa o la da vuelta. Así, “Nos damos mano con mano” se llena de sentido en esos dos pares de manitos y patitas distintas que se juntan en la ronda.

De la tierra al plato

El lanzamiento en otoño no podría ser más oportuno, porque el libro es acompañado por un sobrecito con semillas de zanahoria. Además, en una propuesta circular, incluye una receta de torta de zanahorias –cosecha mediante– de ingredientes naturales y preparación colaborativa. En este sentido sigue la línea de lo hecho en Masa madre, aunque en aquel caso la receta era la propia poesía-canción. En Fiesta en el jardín, la receta completa la celebración y lleva a otro lugar la experiencia de lectura: la hace más cercana y duradera.

Fiesta en el jardín, de Natacha Ortega y Lucía Franco. Loqueleo, 2026. 44 páginas. $ 720. Se presenta el sábado 23 de mayo de 16.00 a 18.00 en la biblioteca Dragón Dorado, Porongos 2623.

Sant Jordi en Montevideo

La celebración de Sant Jordi es una tradición muy potente en España, sobre todo en Cataluña, donde se suele intercambiar rosas y libros entre parejas y personas queridas. Como consecuencia, el 23 de abril es un día récord en la venta de libros y se pone el énfasis en numerosas actividades en torno a la literatura y, en particular, a la literatura infantil y juvenil. Desde hace algunos años, el Casal Catalá conmemora la fecha en Montevideo con una celebración en la que se destacan los libros y las tradiciones culinarias catalanas. Este año estará una vez más en la plaza Varela, con el apoyo de Pocitos Libros, este sábado de 13.00 a 17.00, con feria de libros con stands de distintas librerías, presentaciones y firmas de ejemplares por sus autores, espectáculos para toda la familia y feria gastronómica.

Foto: Pablo Vignali

Cuentos en el Teatrito Solís

El 23 de abril fue el Día Internacional del Libro y la biblioteca y librería especializada en literatura infantil y juvenil Cuéntame un Cuento, establecida en el balneario Las Flores, en Maldonado, y Teatrito Solís lo festejan este sábado de 11.00 a 13.00 en Artigas, entre Las Flores y Argentina, en Balneario Solís. Con la consigna “¡los libros están de fiesta!” invitan a una actividad gratuita dirigida a las infancias, para jugar con los libros, la palabra y la poesía.