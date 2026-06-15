Cuatro figuras del cine, la música y las redes fallecieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro

El domingo por la mañana en Recreio dos Bandeirantes, barrio ubicado en el oeste de Río de Janeiro, dos helicópteros colisionaron en el aire y seis personas fallecieron en el momento. Además de los dos pilotos, perdieron la vida el DJ y productor musical brasileño Lucas Frota, el cantante y productor musical estadounidense Oliver Tree y dos argentinos, el director audiovisual Lucas Vignale y el youtuber Gaspi. Los cuatro artistas viajaban en la misma aeronave.

Lucas Britos Chaves, más conocido como Lucas Frota, tenía 24 años y una carrera promisoria desde que empezó a trabajar como DJ en Río de Janeiro a los 12 años. Son reconocidos sus remixes de temas de artistas como Lizzo o Snoop Dogg, mientras que compartió DJ sets con colegas de renombre como Roger Sanchez o Josh Wink.

Su carrera se había desarrollado en gran parte en Estados Unidos, donde vivía desde hace casi una década. Realizó residencias en Los Ángeles y Miami, y en esta última ciudad se incorporó al colectivo Around the Corner, que lo despidió en sus redes sociales: “Hoy decimos adiós a un artista talentoso, a un querido amigo y a un alma hermosa que dejó una huella imborrable en todos nosotros. Tu energía, tu sonrisa y tu pasión por la música jamás serán olvidadas. Gracias por los recuerdos, las risas y los momentos compartidos”.

Pese a radicarse en el norte, una de sus presentaciones más recordadas fue en su ciudad natal, con un set frente al Cristo Redentor al amanecer en marzo de 2025. Allí reunió sus ritmos favoritos, como el house y el tech house, con la carga cultural y religiosa de ese espacio.

Lucas Vignale tenía 28 años y era un reconocido director de videoclips que trabajó con artistas como Nicki Nicole, Trueno, J Balvin o Bizarrap. Este último compartió su tristeza en su cuenta de Instagram: “Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos”.

Además de la música, en 2024 codirigió junto a Lorenzo Toto Ferro el cortometraje La Pasión, premiado en el BAFICI en la categoría de Premio estímulo al cine argentino, y este año la dupla estrenó el largometraje El tren fluvial, sobre un niño de nueve años que fantasea con escapar de las presiones familiares y tomarse un tren para perderse en Buenos Aires. La película se presentó en el último Festival de Cinemateca y la institución escribió que se encontraban “impactados y tristes” por la noticia.

También había formado otra sociedad creativa junto a Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi. Vignale era quien producía y dirigía gran parte de los contenidos audiovisuales del youtuber, que tenía 23 años al momento del accidente.

La fama de Gaspi en Youtube había llegado gracias a sus entrevistas callejeras repletas de incomodidad, que realizaba vestido como un notero de la televisión. Varios de sus videos, que podían acumular millones de visualizaciones, fueron censurados por infringir las normas de la plataforma y luego aparecían en sitios alternativos. Luego de un largo silencio mediático, regresó en 2024 con el cortometraje La vuelta de Gaspi, dirigido por Vignale. Confesó haber tenido problemas de salud y le dio un giro a su personaje. El año pasado participó en la quinta edición del evento de boxeo La Velada del Año, que organiza el influencer español Ibai Llanos.

Oliver Tree Nickell era un músico californiano de 32 años que cobró notoriedad en 2017, luego del éxito de la canción “When I’m Down”. Reconocido por su propuesta multimedia difícil de encasillar y por excentricidades que iban desde su corte de pelo hasta obtener una entrada en el Libro Guinness de los Récords por construir el monopatín más grande del mundo, de 4,16 metros de altura y 3,13 metros de largo.

El DJ Diplo lo despidió en su cuenta de Instagram. “No creo haber conocido nunca a otro creador con la misma ambición cruda por el caos que yo. Me convenció de que se había graduado de una escuela de payasos y de que era bailarín amateur de la danza del vientre. Me dijo que su ingeniero era su hermano y que hablaba ruso. Alquiló un tanque solo para montarlo en un video que grabó en Estonia”, escribió. “Una vez dejé una sesión en la que le pedí que me ayudara a terminar una canción con Tyga y fui al baño. Cuando volví, había borrado todas las voces y había compuesto una canción insultándome, diciendo que era un mal productor, un viejo y un mal padre. Creo que me reí una semana seguida”.

Al momento de su muerte, Oliver Tree tenía once millones de oyentes mensuales en Spotify, con temas como “Life Goes On”, con 710 millones de reproducciones en esa plataforma musical y 470 millones en Youtube. Se encontraba en Brasil como parte de su gira internacional, luego de haberse presentado en Buenos Aires a comienzos de junio.

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