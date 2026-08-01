Nueva convocatoria del Premio Julio Castro de periodismo sobre el interior de Uruguay

El concurso organizado por la diaria está abierto hasta el 18 de setiembre.

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Tal como ocurrió entre 2020 y 2023, la diaria abrió en 2026 una nueva convocatoria del Premio Julio Castro, dirigido a periodismo del interior del país.

La quinta edición del concurso está orientada a artículos informativos, de los géneros noticia, crónica y entrevista, sobre temas que contribuyan al debate local.

El jurado de la convocatoria 2026 está integrado por Cecilia Álvarez, directora periodística de la diaria, Luis Rómboli, secretario de redacción, Francisco Abella, editor de la diaria Colonia y Mónica Robaina, editora de la diaria Maldonado.

“Los medios de comunicación tenemos una mirada principalmente montevideana. En la diaria somos conscientes de eso y buscamos de distintas maneras superarlo. Una es con las ediciones locales, que ya tenemos funcionando en Colonia, Maldonado, Salto y Paysandú, y otra es con este premio que busca destacar artículos periodísticos informativos que les den visibilidad a temáticas y miradas del interior del país”, explicó Álvarez.

“Es una forma también de homenajear a Julio Castro, destacado periodista uruguayo, nacido en Florida y asesinado por la dictadura militar, que en su práctica periodística también buscó contar realidades del interior profundo”, agregó.

Además de la publicación de los textos, los ganadores recibirán 30.000 pesos, en el caso del primer premio, y 10.000 el segundo y el tercero.

Los trabajos se recibirán entre el 1° de agosto y el 18 de setiembre. Las bases completas pueden consultarse en la web de la diaria.