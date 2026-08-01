Suma Camerata presenta su primer disco sábado y domingo en La Trastienda

Suma Camerata se materializó en 2022 alrededor de un trío de músicos que quizás a priori parecía improbable por venir de proyectos muy diferentes entre sí: Juan Casanova (Traidores), Pedro Dalton (Buenos Muchachos) y Luciano Supervielle (Bajofondo), junto con una orquesta de cuerdas (violines, violas, chelos y contrabajo) a la que se suman Luis Angelero en guitarra, José Nozar en batería y los coros de Cecilia de los Santos y Camila Ferrari. O sea, conforman un grupo con más de una decena de músicos en escena.

Este sábado y domingo en La Trastienda el grupo presentará su homónimo primer disco, lanzado en mayo en plataformas digitales, que consta de 14 canciones –más de 50 minutos en total–, tomadas de un show en vivo en el Auditorio del Sodre en 2024.

El álbum empieza con la versión de “Avenida de los Ginkgos”, de La Hermana Menor, en homenaje a su líder, Gonzalo Curbelo (Tüssi Dematteis), fallecido en febrero de 2024. La versión es vibrante, gracias a los inquietos arreglos de cuerdas, mientras que Casanova y Dalton se dividen el trabajo de la voz y cada uno le pinta un mundo distinto a la canción.

El repertorio del disco es un picoteo bastante variado de música popular uruguaya, con centro en el rock, como la versión de la tranquila “En el limbo”, de La Vela Puerca, que ya originalmente tiene arreglos de cuerdas pero, al cambiar la base de la guitarra al piano, se vuelve más melódicamente melancólica. La última pincelada se la da Casanova, que la canta entera y le calza justo para su timbre y su enfoque interpretativo, lejos de la aspereza de Dalton. Al final se escucha envuelto por las cuerdas, que, con un arreglo más alegre, hace sonido eso de “festejar para sobrevivir” que escribió Sebastián Teysera.

El álbum incluye tres composiciones originales del grupo, entre las que se destaca “Licor de los sistemas” –cantada por Dalton– por el vital pulso rítmico, que al mismo tiempo desprende una insistencia de maquinaria que destila ese licor de los sistemas. “Moon”, otra de las originales, es una balada en plan clásico abriéndose paso entre el arpegio del piano y el abrazo de las cuerdas. En ella otra vez Dalton está a cargo del micrófono, pero más sereno, e incluso se manda un tarareo a puro “mmm”, casi de canción de cuna. “Caos con miedo” es otra de las originales y, como ya delata su título, es una canción mucho más caótica.

“¿Quién las pondrá?”

La segunda mitad del disco empieza nada menos que con “Flores en mi tumba”, canción clave del rock posdictadura y de la música uruguaya toda que, como quien no quiere la cosa, este año está cumpliendo cuatro décadas, junto con todo el disco Montevideo agoniza, de Traidores, publicado en 1986.

La versión original –la que todos tenemos estampada en la memoria– tiene una guitarra eléctrica de Víctor Nattero que alterna entre arpegios y punteos melódicamente rítmicos. Más adelante, los propios Traidores se encargaron de buscarle la vuelta de otras formas, llegando a la gran versión con guitarra acústica y arreglos de chelo de aquel muy buen disco de 1998 titulado En la profunda noche (una especie de unplugged, como estaba de moda en la hiperactiva década del 90).

Mucho más cerca en el tiempo, para su disco Poesía de guerra (2022), Casanova, junto con el piano de Supervielle, fue aún más a la esencia de la canción, volviéndola más melancólica, si es que eso fuera posible. El acierto de la versión de Suma Camerata –que básicamente tiene un arreglo de piano similar al de Poesía de guerra– es que la voz principal recae en Dalton, quien la transforma en otra canción, más urgente.

“O futuro não é mais como era antigamente” (el futuro ya no es lo que solía ser), canta Casanova al encarar la versión de “Indios”, clásico de Dois, el segundo disco de Legião Urbana, que, al igual que Montevideo agoniza, está cumpliendo 40 años. Un guiño generacional.

Una de las versiones más destacadas del álbum es la de “Palomas”, del legendario disco Mateo y Trasante (1976), porque interpretar una canción de Eduardo Mateo siempre es caminar por una cornisa, ya que un mero detalle cambiado o dejado igual puede hacer que la versión se caiga al vacío. Respetando el rasgueo original de guitarra acústica tan característico de la canción –del Mateo más “pop”–, el puzle se va armando con pericia entre todos los instrumentos y con Casanova y Dalton, que se reparten la tarea vocal.

La versión de Suma Camerata logra capturar, por el respeto a la melodía vocal –dueña de un empuje atrapante– y el encare rítmico y de arreglos en general, esa esencia que a su vez es inasible, el misterio que se cuela por cada compás de la obra de Mateo y también en la letra de esta canción: “Sería un sueño / que anida en las almas, / que guarda un secreto / del tiempo que escapa, / cual frágil paloma / que vuela al mañana”.

Suma Camerata. Sábado y domingo a las 21.00 en La Trastienda. Entradas agotadas para ambas funciones.

Sofía Álvez

A diez años de la grabación de su primer álbum, Ventilar, este sábado a las 20.00 en el Auditorio del Sodre la cantautora Sofía Álvez presentará el espectáculo Ventilar años, un recorrido por las canciones de ese disco y también por sus otros trabajos. Álvez estará acompañada por su banda, integrada por Nazarena Martínez (bajo). Felipe Ritorni (batería y percusión), Lipe Gómez (guitarra), Camila Ferrari (coros), Cecilia de los Santos (coros), Ximena Bouso (percusión) y Mer Fernández (percusión), así como varias artistas invitadas. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 700. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Orquesta de las Mil Melodías en Tacuarembó

La Orquesta de las Mil Melodías se presentará este sábado a las 20.00 en el teatro Escayola de Tacuarembó con su espectáculo inspirado “en las grandes big bands de las décadas de 1920 y 1930”. “Swing, foxtrot, chárleston y melodías inolvidables revivirán la elegancia y el espíritu de una época dorada en una noche única de música en vivo”, según se anuncia. Las entradas se consiguen a $ 560 y $ 700.