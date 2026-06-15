The Amazing Digital Circus, la serie web que pasó a los cines por campaña de sus fans

Nacida en Youtube, la animación se convirtió en un fenómeno global del audiovisual independiente; su episodio final sigue en la cartelera uruguaya.

Comenzó como una serie animada compartida por internet de forma gratuita, y su episodio final terminó llegando a las salas de cine de varios países, incluido Uruguay. The Amazing Digital Circus (El asombroso Circo Digital) es una producción independiente creada por Gooseworx y distribuida por Glitch Productions. Narra la historia de un grupo de seis personas que quedan atrapadas en un juego de realidad virtual administrado por una inteligencia artificial llamada Caine. A medida que avanzan los episodios, la serie combina humor absurdo, terror psicológico y ciencia ficción para explorar el aislamiento, la identidad y la pérdida de la cordura, en un mundo virtual del que nadie puede escapar.

Tras el estreno del octavo episodio, en marzo de 2026, Glitch Productions anunció que el capítulo final tendría una duración de una hora y 35 minutos y que sería exhibido primero en cines antes de llegar a Youtube y Netflix. La noticia movilizó a comunidades de seguidores de distintos países, que comenzaron campañas para convencer a cines locales de sumar funciones.

En Uruguay, las cadenas Movie, Life Cinema y Grupocine incorporaron la película a su programación, gracias al pedido del público y los fanáticos. Para lograrlo, se lanzó una petición en la página Change.org que consiguió 1.646 firmas, lo que generó una campaña de envío de mails a los tres cines intentando llamar su atención.

De acuerdo con Justine, creadora de la cuenta de Instagram @tadcthelastacturuguay, es difícil calcular el número total de mensajes enviados a todos los cines y plataformas, “pero sabemos que solamente Life Cinema recibió una cifra de 12.765 mensajes, según nos confirmaron ellos mismos durante la campaña”.

La cuenta nació con la motivación de reunir a la comunidad “de forma activa, constante y visibilizar el interés que existía en Uruguay” y también con el objetivo de “facilitar el camino para que la película pudiera llegar a los cines del país".

Desde una de las salas de Movie comentaron a la diaria que el cine estaba especialmente concurrido a la hora de las funciones, y que estima que el domingo 7 acudieron aproximadamente 800 personas entre las tres funciones del día. Por otro lado, en Life Cinema observaron que el viernes 5 fue el día con más concurrencia, y que, además de la venta de entradas y comestibles, contaban con un total de 400 vasos temáticos y especiales para la función que se agotaron en los dos primeros días del estreno. A ambos cines el público concurrió disfrazado de los personajes y los encargados admiten que no esperaban una recepción tan masiva.

El caso de The Amazing Digital Circus ilustra un fenómeno poco habitual: la serie logró trasladar su audiencia desde las pantallas individuales a las salas de cine para el estreno de su final. De algún modo, esa audiencia desea ver no solo aquello que disfruta en privado, sino también reconocerse a sí misma como colectivo, un poco a contracorriente de lo que viene ocurriendo con el auge del streaming. Y no es menor que el fenómeno ocurra en salas de decenas de países.