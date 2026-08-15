Cumbia, punk, experimental, trap: recitales en Canelones, Pando y Ciudad Vieja

Ciclo Artefacto

“Un encuentro entre diferentes formas artísticas, un artefacto cultural para la comunidad”. Así fundamenta su existencia el Ciclo Artefacto. Este sábado tendrá su quinta edición, con actuaciones musicales de Cecilia Gallo, Los Gritos y Andra y exposiciones de artes plásticas de Elina y Cecilia Gallo. Desde las 19.00 en Espacio Minga (Joaquín Suárez 255, ciudad de Canelones). Entradas a $ 200 (menores $ 100).

Pando Calling

Este sábado, desde las 21.00, las bandas de punk Luka Punta, Trípode y Rotos actuarán en La Casa de Máximo Rock Bar (Roosevelt entre Pargas y Gardel, Pando, Canelones). Entradas a $ 200.

Mariana Lucía y Mica Mendizábal

La cantante y compositora uruguaya Mariana Lucía presenta las canciones de su último disco, Sirve para nada, não, junto con Nico Constantín en batería, Lucas Vidal en teclados y Betina Chaves en violín. En la misma noche, la argentina Mica Mendizábal, alumna de Lucía, propone “un repertorio íntimo” de canciones de indie folk de guitarra y voz. Sábado a las 20.30 en la sala Camacuá (Camacuá 575). Entradas a $ 696 en Redtickets. 2x1 para la diaria.

Kumbiaracha

El colectivo de mujeres y disidencias amantes de la música tropical celebra hoy una nueva edición de su Fiesta K. El menú del evento “tiene la música de Kumbiaracha, un espacio para el goce de todes, con DJ, invitades deluxe y sorpresas”. A las 23.00 en la Sala del Museo del Carnaval (rambla 25 de Mayo esquina Maciel). Entradas a $ 840 en Redtickets.

La Triple Nelson

La banda de rock y blues liderada por el guitarrista y cantante Christian Cary presenta su álbum De amor, de locura y de guerra. Este sábado a las 20.30 en La Trastienda (Daniel Fernández Crespo 1763). Entradas a $ 1.150 en Passline.com.

Cumbre trapera

Cero* llega a Montevideo este domingo como una de las figuras más salientes de la escena del trap argentino. La velada también contará con el show de KevTK & afkGOAT en un espectáculo de “pura música urbana”. A las 21.00 en Sala del Museo del Carnaval. Entradas a $ 800 en Redtickets.