Seis libros recomendables para el Día de la Niñez

Cuentos interactivos

Lo nuevo de Matías Castro y la ilustradora Agustina Mandacen se inscribe en la saga de la niña ingeniera Arghyla y el gato hacker Mario Pester (de la que también salió recientemente de la imprenta la novela El rescate de los ciberniños). En la tradición de la colección “Vive tu propia aventura”, propone cuentos interactivos que los lectores y lectoras van construyendo en la medida en que resuelven acertijos y juegos. En este caso se trata de una historieta ambientada en una Montevideo del futuro –el siglo XXII–, llamada Ciudad Puerto, en la que estrenan la Máquina de la Realidad, que les trae problemas de todo tipo, que los protagonistas deberán resolver, y para eso se convoca a participar a los lectores y lectoras.

Leer y jugar van juntos en esta propuesta editorial, que, como sostiene Castro, reivindica el formato papel y la personalización: “A todos hay que rayarlos, dibujarlos, escribirles cuentas, anotar puntajes e incluso recortar viñetas para pegarlas y descifrar enigmas. Así que, en principio, hay uno por lector o lectora”.

Las multiaventuras de Arghyla y Mario Pester: la máquina de los problemitas, de Matías Castro y Agustina Mandacen. Ciber Niños, 2026. 78 páginas. $ 790.

Ficción y animales autóctonos

Martín Otheguy une dos de sus pasiones: los libros para niñas y niños y los animales, en particular los autóctonos. En esta colección de cinco cuentos, publicada por Loqueleo, apela no solo a su imaginación y a su vocación de narrador, sino también a su interés en la zoología: en la introducción, titulada, “Basado en hechos reales”, advierte: “Los cuentos de este libro son fantásticos y muy reales al mismo tiempo, aunque eso parezca contradictorio”, y así argumenta la parte de reales de la definición: “Los animales que protagonizan los cuentos del libro y que comparten con nosotros estas tierras se enfrentan o se han enfrentado a los problemas que aparecen relatados en ellos”. De este modo, al tiempo que sienta las bases de lectura, instala la intriga en forma de deseo de conocer: ¿qué será aquello real que fue base de historias fantásticas?

Animales en la ficción, protagonistas de historias extraordinarias, constituyen una línea argumental de gran raigambre en la literatura infantil y juvenil (LIJ) nacional: desde Horacio Quiroga hasta el Sapo Ruperto, pasando por Saltoncito, Don Juan el Zorro y todos los de Buscabichos. Bichos y bichejos protagonistas de historias disparatadas, de la mano de Juceca, también forman parte de nuestra tradición literaria. En este caso, Otheguy parte de un hecho real para dejar volar la imaginación –y al bicherío entreverarse en las historias–, con el humor como aliado y una solidez narrativa que mantiene a las lectoras y los lectores atentos y expectantes.

Cuentos salvajes: aventuras de animales nativos, de Martín Otheguy, con ilustraciones de Juan Purtscher. Loqueleo, 2026. 176 páginas. $ 720.

Fútbol aventura

Este nuevo libro de Roy Berocay se enmarca en una propuesta más amplia que incluye tanto el espectáculo que Ruperto Rocanrol, el grupo de música para niñas y niños que integra junto con dos de sus hijos, estrenó en el teatro Solís en las vacaciones de julio, como un universo narrativo más amplio –juegos, cómics, radionovelas, experiencias digitales y desafíos– en desafioprofundo.org. Con el centenario del primer Mundial de fútbol, el de 1930, del que Uruguay fue sede y campeón, como escenario, propone una aventura a partir de la misión que dos niños, Genaro y Emilia, se ven impelidos a asumir: que Uruguay salga campeón en 2030.

Una historia que viaja en distintos tiempos –1930, el presente, el futuro– y pone a conversar a distintas generaciones, con el humor y el ritmo narrativo que caracterizan la escritura de Berocay. Las ilustraciones de María José Pita contribuyen a una propuesta estética de gran cuidado que toma la tipografía art déco como elemento de identidad de ese pasado que revisitan los protagonistas, y un juego de colores y sombras que funciona como hilo conductor que acompaña la historia y dialoga con ella.

1930: Misión Futuro, de Roy Berocay con ilustraciones de María José Pita. Ceibal, 2026. 272 páginas. $ 580.

Humor y fantasía

En un juego de autorías cruzadas, Sandra Escames propone un conjunto de cuentos en su proceso mismo de escritura: el autor recibe los consejos y las afiladas críticas de las trillizas del título. Se intercalan, así, las historias con diálogos entre el hombre y las tres niñas, que lo ponen contra las cuerdas y, con absoluta irreverencia, tiran ideas y desarman los mecanismos ficcionales. La realidad y la ficción se mezclan y dialogan, en una propuesta narrativa original en el universo de la LIJ, que apuesta por el juego como clave.

Ganador del Premio Nacional de Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura en la modalidad inéditos de la categoría LIJ en 2024 y editado por Puck, este nuevo libro de Escames continúa las historias situadas en el pueblo ficcional Yaveriguaré. Se trata de un puñado de cuentos desopilantes, en los que el humor, la fantasía y la imaginación van de la mano, y las palabras son desafiadas en su polisemia para dar vuelta la realidad. Un domador de arañas, un detective distraído, un atajador de pájaros, una nevera, un rapero incontinente, una caballera descabellada, un puchero, una portera muy especial y una aborrecible espoileadora harán las delicias de lectoras y lectores.

Dulces trillizas, de Sandra Escames. Puck, 2026. 128 páginas. $ 650.

Historia nacional más fantasía

En Misterioso Uruguay, Sebastián Pedrozo continúa la línea que había comenzado con Misteriosa Banda Oriental, en la que ponía en diálogo el universo de la fantasía y el horror con la historia nacional. De 1743 a 1988, una niña esclavizada traída desde África, un grupo de niños de fines del siglo XX y el naturalista Charles Darwin en su viaje por estas costas –que protagoniza la parte central y más extensa del libro– son los personajes de estas historias en las que el miedo no les dará tregua.

El pulso narrativo de Pedrozo –la agilidad de oraciones y párrafos breves–, el suspenso y la apuesta por poner a dialogar a monstruos y criaturas fantásticas con la historia le dan un carácter singular a este Uruguay misterioso. Las descripciones detalladas permiten viajar a los tiempos y espacios donde se desarrolla la acción, de la mano, también, de los epígrafes que conectan con la bibliografía que Pedrozo recomienda al inicio. La edición muestra un cuidado en todos los aspectos, incluida la revisión del contenido histórico.

Misterioso Uruguay, de Sebastián Pedrozo, con ilustraciones de Álvaro Zunini. Loqueleo, 2026. 166 páginas. $ 720.

Sobre la amistad

Criatura volvió a publicar un libro de Laura Santullo, de quien ya tenía en su catálogo el hermoso Un globo de Cantoya. La escritora uruguayo-mexicana, vuelve a las tierras norteamericanas con esta historia de amistad entre dos hermanos y una niña que llega al pueblo donde viven, que se ve atravesada por los prejuicios frente a los recién llegados y por el compromiso en defensa de la naturaleza. Son centrales en la novela el valor de las relaciones y la potencia de las infancias en hacer ver lo que es evidente y a los adultos les resulta más difícil. “Todos somos nuevos alguna vez, nuevos en un pueblo, nuevos en la escuela, nuevos en el trabajo, nuevos al nacer. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si nos rechazaban los demás?”, plantea la narradora.

Llegaron con el viento tiene un ritmo ágil, con una trama en la que se va desvelando un misterio que tiene que ver tanto con las razones por las que las nuevas familias se vieron obligadas a dejar sus hogares para instalarse en el pueblo, como con el futuro de ese pueblo. La investigación que llevan adelante las niñas y niños protagonistas, acompañados de un hermoso perro llamado Fuego, muestra la valentía a pesar de su fragilidad. Es una historia conmovedora y atrapante que conjuga aventura, misterio y reflexión.

Llegaron con el viento, de Laura Santullo. Criatura, 2026. 108 páginas. $ 550.

Dos presentaciones

En la Librería Cultural Alfabeta (Miguel Barreiro 3231), este sábado a las 15.30, Virginia Mórtola y Angelina Montero presentarán el flamante Animales bien contados, que se suma a la colaboración que habían tenido las autoras con Paso a paso. Un abecedario ilustrado desopilante para las y los más chiquitos, una invitación a jugar con las palabras.

De 16.00 a 18.00 en la biblioteca de Dragón Dorado (Porongos 2623), Natacha Ortega y Lucía Franco presentan su nuevo libro, que se suma a las varias colaboraciones de esta dupla creativa (Pájaros, El niño de la mancha, Fiesta en el jardín). El imaginario de Dragón Dorado es un “poemario que invita a abrir las puertas para salir a jugar”, un “teatro de papel donde niñas y niños despliegan su imaginación, construyen mundos y utilizan su creatividad para hacer posible lo imposible”.