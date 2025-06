La 23ª Feria del Libro Infantil y Juvenil reunió a autores, lectores y a toda la comunidad LIJ durante las últimas dos semanas, con variadas y numerosas actividades, entre ellas presentaciones de novedades editoriales. El domingo llegará a su fin, así que para los que no hayan ido o para los que se hayan quedado con algo pendiente corre la cuenta regresiva. la diaria abre un pequeño abanico que incluye un poema ilustrado, un poemario, un cuento ilustrado, un libro de juegos de ciencia, una novela y un cómic histórico.

El niño de la mancha, de Natacha Ortega y Lucía Franco. 36 páginas. $ 690. Loqueleo, 2025.

En este nuevo libro que hacen juntas Natacha Ortega y Lucía Franco –ya habían publicado Pájaros en la editorial española Kalandraka– se sitúan en la tierra de la infancia. La poesía delicada y sencilla de Ortega construye un universo de libertad en el que el protagonista de estos versos campea. El juego con las palabras encuentra su contraparte en el de las imágenes que propone Franco, sobre un fondo gris tiza que ofrece el lienzo perfecto para la aparición de esas manchas que son la materia misma de la creación. Nada es estridente, la elección precisa de los colores acompaña de muy buena manera la relevancia de esas manchas que, en el revoltijo de juego que envuelve barro y movimiento, apela a las sombras chinas como sintaxis de transformación. Los versos que habitan las páginas del libro también son canción –a la que se accede con el código QR que aparece en la página de créditos–, por lo que esta historia chiquita que dialoga con Don Quijote de la Mancha y con la tradición oral de la poesía infantil, se puede transformar también en una experiencia audiovisual.

Bernardo y Luciano, de Verónica Lecomte y Óscar Scotellaro. 32 páginas. $ 580. Loqueleo, 2025.

La sencillez y la simetría son las claves de este cuento ilustrado de Verónica Lecomte y Óscar Scotellaro. Los protagonistas son dos gatos antagónicos: Bernardo, el invadido, vive cómodamente hasta que llega Luciano, el invasor, y su vida queda patas para arriba. El juego con los puntos de vista opuestos de ambos protagonistas es un acierto de la autora para plantear tanto sus contradicciones como la inevitable conclusión de que la imagen que nos devuelven los ojos del otro no es exactamente la que imaginamos. Con el humor como recurso y la ternura como resultado, en este libro muy disfrutable Lecomte sigue el periplo de estos dos pequeños felinos en su huida del hogar –uno escapando del otro– y en su aliviado regreso, para entregarnos una historia de amistad que surge de lo que, a primera vista, parecen diferencias irreconciliables.

Versos de pico y hocico, de Mercedes Calvo. 40 páginas. $ 500. Yaugurú, 2025.

Con Versos de pico y hocico la poeta salteña Mercedes Calvo fue galardonada el año pasado en el Concurso Literario de Montevideo Juan Carlos Onetti, en la categoría Infantil y juvenil. Jugada por entero a la poesía y al juego, en las antípodas de la estridencia y del facilismo, Calvo propone en estas páginas de un naranja resplandeciente un recorrido por diversas formas de la poesía en el que distintos animales intentan definirla. Indefinible y gozosa, la poesía está ahí, sin mucha alharaca, en el juego con las palabras, en el desenfado, en el humor, en la convicción con la que Calvo confía en sus lectores, a los que no pone límites ni da concesiones, sino que los desafía. Soneto, égloga, jitanjáfora, palíndromo, haiku, anagrama, seguidilla y muchas más forman parte del viaje. “Queremos no sólo lectores, sino, fundamentalmente, seres capaces de tomar la palabra”, proclamaba Calvo en su Tomar la palabra: poesía en la escuela, y este Versos de pico y hocico es una invitación a esa actitud activa, a tomar la palabra (y la poesía) para jugar con ella, saborearla, amasarla y transformarla. Y no terminar de definirla.

Aventura científica: en busca de Vale y Tomi, de Sabrina Cittadino, Daniela Hischfeld y Tatiana Mesa. 40 páginas. $ 450. Institut Pasteur, 2025.

Aventura científica: en busca de Vale y Tomi es el segundo tomo de El libro de juegos de los pequeños amigos Pasteur que los científicos del Institut Pasteur idearon y elaboraron como forma de acercar a los niños y niñas a la labor que desarrollan. En este caso, los lectores podrán recorrer, junto a los dos protagonistas, ocho mundos en los que se despliegan diferentes ámbitos relacionados con la ciencia: el laboratorio, el campo, un congreso, una fábrica de medicamentos, una nube de ideas, la sangre, el ADN, la energía. En cada uno deberán buscar diversos elementos que funcionarán como claves para comprender y conocer ese universo. Con una presentación colorida y el juego como herramienta elegida para comunicar, Una aventura científica se propone acercar la ciencia a los más chicos.

Tegalis: una aventura fantástica, de Horacio Cavallo. 160 páginas. $ 690. Puck, 2025.

“Esta es una larga historia de aventuras fantásticas en la que me vi, casualmente, como protagonista. Busqué a mi padre en los lugares más extraños a los que el destino me fue empujando, como si fuera él mismo quien escribía cada una de las cosas que sucedían a mi alrededor”. En una potente primera persona y desde la perspectiva de Gabriel, un niño de 11 años que sale en busca de su padre, Horacio Cavallo nos conduce en una historia en la que un portal introduce a otro universo a descubrir. La inmersión en lo fantástico es vehículo de una historia profundamente humana en la que la búsqueda del padre es también la búsqueda de la propia identidad. La aventura –el camino del héroe– que el protagonista afrontará es un camino de transformación que no transitará solo –aunque la soledad es puesta en juego: la del niño que se enfrenta a un mundo desconocido sin sus padres–, sino con otros niños como él. Fantasía y realidad, maravilla y terror se entremezclan en esta novela imperdible, en la que la referencia a Michael Ende, entre otras, lejos de constreñirlo, le permite una búsqueda propia en lo fantástico.

Bicentenario: un cómic con historia, de Santullo y Hansz. 56 páginas. $ 650. Ediciones de la Banda Oriental, 2025.

Con motivo del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia que se conmemora este año, la dupla conformada por el guionista Rodolfo Santullo y el ilustrador Guillermo Hansz, junto con la licenciada María Victoria Saibene en los textos históricos y un equipo integrado por Nicolás Peruzzo (color), Andrea Abella (diseño) y Alejandro Rodríguez Juele (juegos), abordan los hechos de 1825 como historieta. Partiendo del icónico cuadro de Blanes y con Asterix como referencia explícita en el texto de contratapa pero también en el humor vehiculizado en anacronismos que ponen a conversar a la actualidad de los lectores con el pasado, intercalan una breve reseña histórica de cada uno de los ocho acontecimientos abordados con su versión en viñetas, donde, de la mano de Basilio Muñoz y un genial Andrés Cheveste, nos acercan a la gesta de los hombres comandados por Juan Antonio Lavalleja. Fructuoso Rivera, los brasileños, los argentinos, los orientales, los montevideanos, los ingleses, la historiadora... en un universo de referencias tan hilarante como cercano.