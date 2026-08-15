Lo viejo (y diabólico) funciona: Pentagram regresa a Montevideo este sábado para despedirse de sus fans

La banda estadounidense precursora del heavy metal llega por segunda vez a Uruguay en el marco de su gira Last Latinoamerican Run

Entre las leyendas alrededor de Pentagram, una de las más perturbadoras cuenta que su cantante, Bobby Liebling, no parpadea desde 1973. Una proeza gestual de esa magnitud puede sonar increíble y generar imágenes humorísticas al estilo de las animaciones del Coyote y el Correcaminos, pero solo en las mentes de aquellos que aún no conocen la historia del artista y líder de la influyente banda estadounidense de doom metal, originaria del condado de Arlington, en Virginia.

El documental Last Days Here (Don Argott y Demian Fenton, 2011) resuelve el asunto. Es una pieza audiovisual que no debería faltar en la videoteca de todo historiador del rock: de forma descarnada y brutal, la película sigue los pasos en falso –víctima del consumo de drogas duras, la depresión y el abandono– del vocalista de Pentagram, mientras cuenta los orígenes de la banda y se involucra con su protagonista para sacarlo a flote una y otra vez, en lo que parece una tarea imposible, propia de un fan obsesionado con la música del grupo.

Pentagram llegará a Montevideo por segunda vez este sábado. Su debut oriental fue en setiembre de 2022, en Montevideo Music Box, con los uruguayos de Mala Influencia como banda anfitriona. En esta ocasión, los norteamericanos, liderados por Liebling, se presentarán en Live Era con John Scooter Haslip en bajo, Tony Reed en guitarras y Henry Vásquez en batería.

Los registros más recientes muestran al grupo en gran forma y orgulloso del material de su último disco, Lightning in a Bottle, lanzado en 2025. El repertorio de esta gira incluye algunas de sus canciones más nuevas y joyas de los dos clásicos de su discografía, Pentagram (1985, editado más tarde como Relentless) y Day of Reckoning (1987).

A finales de los 2000, Liebling estaba casi muerto y creía que su adicción al crack “era irreversible”. Quince años después, sobrio y de gira por el mundo, en una entrevista reciente para Riff Crew, el padrino del doom declaró: “Estoy entusiasmado con nuestro nuevo material. Traemos el sonido de los 70, pero nuestra audiencia es de una nueva generación. No puedo estar más feliz”.

Con mucho más que idas y vueltas, el grupo tiene una trayectoria de más de 50 años. Fundada en 1971 por un Bobby Liebling de 18 años y su amigo y vecino, el baterista Geof O’Keefe, Pentagram es reconocida como una de las bandas fundamentales del heavy metal y una precursora del subgénero conocido como doom, junto con sus colegas de Saint Vitus.

Su singular sonido se emparenta con el blues pesado de los primeros Black Sabbath y se aleja de los británicos en su sinuosa velocidad. Su influencia se nota en la obra de otros grupos primordiales del metal, como Pantera, Kyuss, Cathedral, Queens of the Stone Age, Corrosion of Conformity y la abundante gama de black metal nórdico quemaiglesias que sigue floreciendo en cada invierno europeo. Amén.

Ese tipo de jerarquía dentro del árbol genealógico del rock pesado y la renovada energía de Liebling y compañía convierte este concierto en una cita imperdible. A no dormirse.