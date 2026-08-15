La pianista rumana Alina Bercu en Punta del Este

Alina Bercu es una joven pianista rumana radicada en Alemania, donde actualmente trabaja como profesora en la Academia de Música de Dortmund. Vinculada afectivamente a Uruguay por su esposo, también músico, la semana pasada dio un concierto en la Sala Vaz Ferreira con un programa titulado Cuadros entre luces y sombras y participó como pianista, junto con la Orquesta Sinfónica del Sodre, en el concierto Bohemia, dirigido por Nicolas Rauss. Este sábado cerrará su visita con un concierto en Punta del Este.

En sus presentaciones impresiona la diversidad de obra de diferentes culturas. “Estos programas más coloridos responden a una sensación de que en este momento la escena musical está habitada por una especie de saturación. Al menos en Europa, seguimos tocando programas del repertorio clásico estándar, es decir, prácticamente las mismas cosas y, muy a menudo, siguiendo el mismo patrón, con los músicos invitados. Pensamos este programa con la idea de salir de los esquemas habituales. Por eso, apostamos por combinaciones o piezas un poco diferentes. Es como un rompecabezas, como un caleidoscopio, para enfatizar lo diverso”, dice.

Este año, además, se cumplen 145 años del nacimiento del compositor rumano George Enescu. “Coqueteé con la idea de tocar uno de sus temas. Por eso, elegí “Pavane”, una suite para piano, agradable para abrir un recital. Me gusta que la apertura de un recital no sea ni demasiado lenta ni demasiado virtuosa, sino algo que esté en un punto intermedio y creo que funciona bien”, afirma.

“Luego, la elección de ‘El albaicín’ de Albéniz me pareció un contraste interesante entre el neoclasicismo de la música rumana y la atmósfera del canto andaluz, con ritmos de guitarra y toque flamenco. La historia, con las transcripciones de Rachmaninov, es un tanto más larga y complicada; no sé qué tanto se percibió en la sala, pero pianísticamente son muy complejas, casi imposibles de tocar. Tomé en cuenta la inclusión de la composición del turco Fazil Say, ‘Black Earth’, para contrastar con lo anterior y despertar la sensibilidad del oyente al impacto sonoro, apostando por un buen recibimiento por parte del público. Quedé realmente impresionada de lo bien que salió. Quien lo escuche queda sorprendido. Mucha gente dice ‘¡No sabía que el piano podía sonar así!’ y, justamente, esa es la idea. La última pieza, la más larga, es una pieza muy conocida en el repertorio pianístico, y se trata de ‘Cuadros de una exposición’ de Mussorgsky. Este tema se toca a menudo, pero la transcripción que elegí no es tan conocida. Vladimir Horowitz, el pianista que hizo esta transcripción, consideró que, si bien el original era muy interesante, las ideas del compositor eran muy bellas, muy originales, muy auténticas y especiales, pero muy poco puestas en evidencia. Por ejemplo, el primer cuadro es sobre un enano torcido, que en su versión original sonaba muy convencional y –diría yo– muy tranquila, pero Horowitz supo evidenciar muy bien la idea de lo grotesco e hizo lo mismo con cada cuadro en parte. Por eso me pareció interesante hacer una transcripción de algo muy conocido, pero presentado de una forma un tanto diferente. Esa es la historia detrás del recital”, explica Bercu.

De sus conciertos en Montevideo destaca la experiencia con el público: “Aquí es mucho más relajado, muy acogedor, más cálido, más expresivo en cierto modo. Más que en Europa. En Alemania y en los países nórdicos, donde toco más a menudo, el ambiente es mucho más formal, el público es más analítico, mientras que aquí son más expresivos, algo que me gustó mucho. Salas como la del Sodre se ven poco. Los grandes teatros europeos no tienen esta belleza y una acústica tan buena. ¡Me quedé sin palabras!”

Sobre su concierto en Punta del Este, adelanta que habrá un programa un poco diferente: “una Partita de Bach, Nocturnas de Chopin, La Valse de Ravel y, después del intervalo, Mussorgsky, con Cuadros de una exposición, el tema con que también cerré el recital en la Sala Vaz Ferreira”.