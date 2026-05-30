Milongas Extremas homenajea a Robe Iniesta y estrena canciones

“Siempre, siempre, siempre”, dice el afiche del show de Milongas Extremas que este sábado tendrá su segunda fecha, sobre la imagen de un corazón. Era un latiguillo de Roberto Robe Iniesta, líder de la banda de rock española Extremoduro, que falleció el 10 de diciembre de 2025. A los integrantes de Milongas Extremas su muerte les chocó especialmente, porque justamente el grupo se formó para hacer versiones milongueras de esa banda española –de ahí su nombre–.

Matías Rodríguez, uno de los guitarristas de Milongas Extremas, dice que en la frase del afiche también hay algo de la insistencia de ellos, “de seguir, seguir y seguir”, porque pasaron por muchas etapas, de hacer versiones de Extremoduro a hacer material propio, por ejemplo, y seguir probando. Y el corazón, también, va por el lado de estar siempre latiendo y de “esa insistencia analógica”, porque “está todo bien con las redes y toda esa movida, pero el corazón es analógico, funciona a tracción real, no a bots”.

Por supuesto, Rodríguez recuerda perfectamente el día de la muerte de Iniesta: “Estábamos todos en nuestras casas, cayó la noticia y hubo llanto colectivo. Lo único que hicimos fue ir a un bar, a la Taberna de Brecha, en donde tenemos amistad, sin hacer mucha prensa, sin un afiche de no sé cuánto. Fuimos con los instrumentos a tocar entre nosotros y comulgar, y cayó un poco de gente que entendió muy bien la movida, de estar ahí entre nosotros, tomando un vinito y cantando las canciones de Roberto para celebrarlo”.

Con el correr del tiempo, en la banda concluyeron que tenían que hacer algo “fuerte”, en clave de homenaje a Iniesta, y así fue que apareció la oportunidad de hacer dos fechas en Sala del Museo (la de este sábado es la última). Rodríguez subraya que el homenaje no se basa solo en tocar las canciones de Extremoduro porque, justamente, el mismísimo Iniesta los impulsó a componer y grabar material propio.

Rodríguez también recuerda ese momento claramente. Una de las veces que Extremoduro vino a tocar a Uruguay –que fueron pocas–, Milongas Extremas fue la banda telonera, y sus integrantes fueron a saludar a Iniesta. Le regalaron una edición en vinilo del disco Guitarra negra, de Alfredo Zitarrosa, para hacerlo descubrir al legendario cantautor uruguayo, y también le obsequiaron el disco de versiones que grabaron con temas de su banda. El músico español les agradeció, pero les dijo que ya tenía ese disco y ya conocía las canciones, por eso quería un álbum con temas propios de Milongas Extremas. “A partir de ahí empezó a pinchar y a darnos para adelante con eso, y también parte del homenaje es hacer nuestra música, que un poco estuvo inspirada en ese pinchazo”, subraya Rodríguez.

Por lo tanto, en este espectáculo habrá versiones que nunca tocaron, tanto de Extremoduro como de Milongas Extremas, y el músico subraya que aspiran a que haya momentos “muy emotivos”, porque seguro para ellos lo será, y para la gente que los sigue desde hace mucho tiempo también. A su vez, el grupo está trabajando en material nuevo, con la idea de grabar un disco y que salga a fin de año o en 2027, y en Sala del Museo habrá un pequeño adelanto, porque van a presentar dos de esos temas nuevos. El último disco del grupo es El mismo cielo, editado en 2020, y hace poco lanzaron “La milonga extrema”, grabada en vivo, que en el medio tiene una especie de “conversación” entre Zitarrosa e Iniesta, para rematarla con una estructura bien milonguera.

Para el final, Rodríguez reflexiona sobre el toque de este sábado: “Intentaremos honrar el legado de Robe y de que la gente esté conectada con esa emoción que tenemos. Va a ser muy emotivo, venimos laburando muchísimo para ello”.

Milongas Extremas presenta el espectáculo Siempre, siempre, siempre, en homenaje a Robe Iniesta. Sábado a las 20.00. Entradas en Redtickets $ 990.

Eduardo Fernández y Numa Moraes

Lugares y tiempos es el espectáculo llevado adelante por Eduardo Fernández y Numa Moraes, que parte de la música española antigua hasta llegar, a través de la guitarra y el canto, al siglo XXI. El evento será este sábado a las 20.00 en el teatro Solís, con entradas por Tickantel que van desde $ 900 a $ 1.200.

Schubert y Beethoven

A 17 años de su anterior presentación en Montevideo, la Orchestre des Champs-Élysées vuelve junto con su fundador y director titular, Philippe Herreweghe. “La orquesta francesa dedicada a la ejecución históricamente informada basa sus interpretaciones en las últimas investigaciones que surgen sobre la música de los períodos clásico a moderno”, se explica en la gacetilla de prensa. La cita será este sábado a las 20.00 en el Auditorio del Sodre y el programa contará con la Sinfonía “Inconclusa” nº 8 de Schubert y la majestuosa Sinfonía nº 7 de Beethoven. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 2.500 a $ 5.000.

Andrés Calamaro

El rockero argentino se presentará nuevamente en el Antel Arena, este domingo a las 20.00, en el marco de la gira Como cantor, en la que repasa las grandes canciones de su carrera y algunas rarezas. Las entradas se consiguen por Tickantel, y quedan pocas, desde $ 1.900 a $ 3.500.

Palito Ortega

El cantante, compositor y actor argentino Palito Ortega, con 85 años, sigue en el ruedo. Este domingo se presentará en el Auditorio del Sodre con el espectáculo Un muchacho como yo, desde las 21.00. Las entradas se consiguen por Tickantel, y quedan pocas, a $ 3.800 (platea alta).