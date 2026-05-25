El Día Nacional del Libro se celebra con un Festivalito y actividades en las bibliotecas universitarias

El mes pasado se festejó el Día Internacional del Libro, pero en Uruguay hay segunda vuelta, porque un 26 de mayo de 1816 se inauguraba nuestra Biblioteca Nacional. Eso significa que este martes es el Día Nacional del Libro y viene con celebración.

En el Polideportivo Amelia Sanjurjo Casal (Camino del Pretal 5961), inaugurado en 2018 en respuesta a las aspiraciones de los vecinos de Colón y Villa Colón, habrá un Festivalito organizado por la Cámara Uruguaya del Libro (CUL). Que el diminutivo no confunda: se trata de una jornada llena de actividades vinculadas al libro y la lectura, con un enfoque especial en la infancia, la juventud y la familia.

“Nuestro objetivo es ofrecer una propuesta atractiva que propicie el disfrute de la lectura y una experiencia positiva con el libro y los mundos que él puede desplegar”, señala la CUL en su comunicación oficial.

Las actividades puntuales comenzarán a las 10.00 con la presentación de La escama del dragón, el nuevo libro de Fernando González con ilustraciones de Eduardo Sganga (actividad recomendada a partir de 10 años). A las 14.00 será el turno de Virginia Mórtola y María José Pita, quienes llegan con su libro Pasatiempo (a partir de 4 años).

A partir de las 15.00 llegará Pancho, el pitbull de la mano de Nicolás Peruzzo, con detalles de su proceso creativo e ilustraciones en vivo (para todo público), mientras que a las 16.00 habrá un taller literario bautizado La buchaca de los sueños, conducido por Antonella Abreu, enfocado en el poder transformador de la palabra (para todo público).

Durante toda la jornada también habrá un trueque literario, para que los interesados intercambien libros con otros lectores y renueven su biblioteca. Además se darán a conocer detalles de la próxima Feria del Libro Infantil y Juvenil, que dará comienzo el lunes 1° de junio.

Red de Bibliotecas Universitarias

Las bibliotecas de la Universidad de la República invitan a la actividad Adoptá un libro, que se llevará a cabo durante toda la jornada. En bibliotecas y sedes universitarias de Montevideo y el interior se entregarán alrededor de 500 libros de publicaciones seleccionadas por la editorial institucional Libros Udelar a las personas interesadas.

Entre otras actividades programadas se encuentra el conversatorio “Resignificando voces: producción de conocimiento desde una perspectiva afro centrada”, a las 17.30 en la biblioteca de la Facultad de Información y Comunicación (San Salvador 1944). La biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo invita al concurso fotográfico “¿Qué libro te acompaña hoy? ¿Nos contás con una foto?”, a través de su Instagram, con libros y revistas para la foto más votada.

En la biblioteca de la Facultad de Ingeniería habrá un trueque de libros durante mayo, mientras que el Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Derecho entregará este martes un kit con bibliografía básica de primer año para aquellos que se postularon, y así apoyar la permanencia en la educación universitaria de estudiantes con dificultades de acceso al material bibliográfico.

La biblioteca del Instituto Superior de Educación Física recibe donaciones de juegos didácticos hasta fin de mes, mientras que la de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación obsequiará hasta el viernes ejemplares de libros y publicaciones producidas por las unidades académicas de la facultad y por la Intendencia de Montevideo.

Entre las 14.00 y las 15.00 la sala de lectura de la biblioteca del Instituto de Higiene será el marco de una maratón de lectura, mientras que durante toda la jornada la biblioteca de Psicología obsequiará bolsas reutilizables y la de la Facultad de Veterinaria entregará stickers. El equipo de la biblioteca de la Facultad de Agronomía leerá libros infantiles en el jardín de infantes Micaela Guyunusa y la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales tendrá una mesa de obsequio de libros hasta el viernes.

Por último, el miércoles la biblioteca de la Facultad de Artes recibirá el conversatorio “La creación artística y los libros álbum” a cargo de la docente e ilustradora Denisse Torena, desde las 16.30.

Reconocimiento

También habrá un reconocimiento especial, ya que la Academia Nacional de Letras concederá el Premio Día Nacional del Libro a la Biblioteca País de Ceibal por su aporte como biblioteca digital de acceso público y gratuito al servicio de toda la comunidad uruguaya. “Con más de 12.000 contenidos disponibles, seguimos creciendo como un espacio para leer, aprender y descubrir nuevas historias desde cualquier dispositivo”, agregaron desde las redes oficiales.

La sesión académica pública tendrá lugar a las 18.00 en el aula 1 del Centro Cultural de España (Rincón 629), previa inscripción mediante un formulario disponible en la página de la academia.