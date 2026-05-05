El Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) será escenario de tres encuentros dedicados a la reflexión sobre la intrincada situación internacional. La iniciativa del rectorado y el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar sigue el mandato del artículo 2 de su Ley Orgánica, que indica “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública” y “defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.

Una de las características destacables del evento es la participación de especialistas de diversas disciplinas. “Apunta a poner a conversar a académicos que vienen de distintos campos de conocimiento. Una de las consecuencias, entre otras, que tiene la hegemonía de una racionalidad instrumental es que muchas veces disocia la cuestión de los avances tecnológicos de las reflexiones éticas y sociales más importantes, que el viejo humanismo antes procuraba articular. De alguna forma, estamos tratando de que suceda esa conversación por fuera de la fragmentación de los campos disciplinarios”, explica el doctor en Pedagogía Agustín Cano, secretario técnico del rector.

Así, este jueves 7, el rector Héctor Cancela, la doctora en Filosofía Andrea Carriquiry, la doctora en Química Mariella Terán y el politólogo Gabriel Delacoste discutirán sobre “La guerra, sus múltiples frentes y la amenaza nuclear”, con la moderación de la periodista Azul Cordo.

El segundo encuentro, una semana después, girará en torno a “Soberanía latinoamericana en crisis, crimen organizado y perspectivas para las democracias amenazadas” y convocará a la doctora en Sociología Nilia Viscardi, el doctor en Sociología Política Diego Hernández Nilson y el matemático y exrector Rodrigo Arocena, con la moderación del periodista –y compañero de la diaria– Roberto López Belloso.

El tercer jueves, 21 de mayo, consistirá en una sesión extraordinaria del CDC de la Udelar, que tendrá como único punto en su orden del día “El rol de la universidad pública en defensa del diálogo plural, la democracia y los derechos humanos”. Se espera que haya una declaración de la Udelar al cierre de la sesión.

Desde el rectorado y el CDC de la Udelar se venía buscando una forma de propiciar el análisis de una coyuntura que implica varias crisis simultáneas y que recientemente parece haber acelerado sus tendencias, según Cano. “El año comenzó con el secuestro de [elexpresidente de Venezuela, Nicolás] Maduro, las ejecuciones extrajudiciales en embarcaciones en el Caribe, luego la guerra con Irán, que se suma al genocidio en Gaza, la expansión de la guerra por todo Medio Oriente, la interconexión entre ese frente y el de Rusia y Ucrania, la transición de hegemonía y una tendencia de largo plazo en China. En particular en América Latina, se produjo el retorno, a fines del año pasado, de la doctrina Monroe como parte de la agenda [del presidente, Donald] Trump en Estados Unidos, que viene de la mano de un intervencionismo más agresivo: lo vimos en las elecciones de algunos países, lo vimos drásticamente en Venezuela y ahora de forma muy preocupante con Cuba”, agrega.

En un contexto en el que algunos actores hablan de “guerra cognitiva” y de “desinformación planificada”, explica, “las universidades públicas, y en particular la Universidad de la República, tienen que contribuir a que la conversación pública sobre estos temas pueda realizarse basada en la historización de los fenómenos, en estudios, en argumentos, en investigaciones, en la referencia a ciertos ejes del humanismo latinoamericano”.

El debate involucrará no solo a los académicos convocados, sino también a la concurrencia en general, ya que habrá espacio para intervenciones y comentarios.