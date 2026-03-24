Aunque es más conocido por su obra como pintor, Pedro Figari (1861-1938) se dedicó a las artes visuales solo en el tramo final de su vida, cuando ya había cumplido 60 años. Antes, había sido abogado, dirigente político, pedagogo y ensayista. Ángel Rama fue quizás el primero en ver toda la producción de Figari como un trabajo integral.

“Representa Pedro Figari el caso muy poco común, especialmente en América latina, del artista que dedica la mayor parte de una larga vida a integrar una personalidad definida, organizando, merced a un cuidadoso análisis racional, una visión del mundo absolutamente nítida e inconfundible, antes de poner en práctica las ideas que ha hecho suyas en cerca de 40 años de reflexión y discusión sobre temas de arte”: así comienza La aventura intelectual de Figari, el estudio que Rama publicó en 1951 en la editorial Fábula, que había fundado junto con Carlos Maggi.

En ese sello y ese mismo año Rama también editó y prologó los Cuentos que Figari había publicado en París dos décadas atrás, y luego, en 1960, fue el encargado de preparar, para la colección Clásicos Uruguayos Biblioteca Artigas, los tres tomos del ensayo Arte, estética, ideal, en el que Figari unía su mirada a la creación y la formación. En 1961, en el centenario de Figari, Rama publicó en Marcha el artículo “Pedro Figari, un constructor del Uruguay”, en el que situaba la representación de personas y escenas rurales y urbanas que había emprendido el pintor como parte de una refundación simbólica del país en torno al centenario de la independencia.

Ahora, cuando es Rama el centro de celebraciones por su centenario, su relación con Figari fue elegida para comenzar los homenajes. Con la exposición Ángel Rama: la otra aventura intelectual, que inaugura este miércoles a las 18.30, el museo Figari rescata la relación de ambos creadores.

“La pintura es algo que a mi padre le interesó desde siempre, desde preocuparse por cómo se diseñaba la revista Clinamen a los diseñadores de la editorial Arca, o cuando pensaron las tapas de la Biblioteca Ayacucho; ya en el exilio se obligan a colocar en la tapa una obra de arte que refleje la obra y la época, cosa que desde Venezuela no era una tarea fácil. Para Arca hizo una selección de los cuentos de Figari, ilustrados por Figari, y de ahí quedaron en casa algunos dibujitos que se van a exponer, y un par de cuadros de Figari, además de otras cosas que aporta el museo”, adelanta la investigadora Amparo Rama. “Dio conferencias en Salto sobre Figari, escribió artículos en Marcha y en El País, y todas esas cosas se van a exponer. Marcó un enfoque de cómo abordar la obra de Figari”, agrega.

Solo el comienzo

El teórico cultural Ángel Rama (1926-1983) fue uno de los intelectuales más destacados de América Latina en el siglo XX y, en Uruguay, fue protagonista y analista de la generación del 45, que él llamó “generación crítica”. Precisamente, la reedición de La generación crítica, el ensayo en el que, además de rebautizar, expande y describe la producción de sus contemporáneos, será uno de los hitos del centenario de Rama. El prólogo estará a cargo de la investigadora Inés de Torres y aparecerá a través del sello Hum, que en 2022 había editado una voluminosa selección de la correspondencia de Rama.

Planeta, por su parte, reeditará Primeros cuentos de diez maestros latinoamericanos, una selección y estudio de Rama publicada originalmente en 1975 en torno a relatos de Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Mário de Andrade, José Lezama Lima, Arturo Uslar Pietri, Julio Cortázar, José María Arguedas, Juan Rulfo, João Guimarães Rosa y Juan Carlos Onetti.

La Facultad de Humanidades, donde Rama fue estudiante y docente, ya le había dedicado las Jornadas de Teoría Literaria en 2024, cuando se cumplieron 40 años de la publicación de La ciudad letrada, unos de los libros clave del autor uruguayo. Ahora se preparan una exposición y una mesa redonda en coordinación con la Fundación Mario Benedetti.

La Academia Nacional de Letras, en tanto, organizó el concurso “Ángel Rama: pensar América Latina” y una revista en torno a su obra, coordinada por la investigadora Carina Blixen. Óscar Brando, por su parte, es el coordinador de un número especial dedicado a Rama de Sic, la revista de la Asociación de Profesores de Literatura, que aparecerá a fin de año. A fines de abril, habrá una lectura en el Solís de material conexo con La inundación, el primer texto dramático escrito por Rama.

El archivo Rama, además, reforzará su versión online, donde habrá documentos, imágenes y otros materiales. La dirección ya está funcionando: angelrama.uy.