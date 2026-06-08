Helen Velando recibió el reconocimiento a la trayectoria en los premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil

La ceremonia de entrega de los premios en las ocho categorías se realizó el sábado; la Feria continúa esta semana.

El sábado, en plena Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, se conocieron los ganadores de la segunda entrega del Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil, que desde 2025 se realiza por separado de la ceremonia en la que la Cámara del Libro del Uruguay (CUL) premia los libros en las categorías para adultos.

Para esta segunda edición se presentaron 57 libros, frente a los 40 que se habían presentado el año anterior. El salto más notorio fue en la categoría de literatura juvenil, que en 2025 había tenido solamente tres postulaciones, por lo que el jurado la había declarado desierta en forma unánime. Este año, en cambio, se presentaron 14 libros en la categoría.

El premio a la trayectoria fue para la escritora Helen Velando, que no pudo acudir a la ceremonia de premiación, realizada en el Salón Dorado del Palacio Municipal, debido a una faringitis. “¿Viste cuando te dicen que te van a dar el premio a la trayectoria? Decís: ‘Después de esto, olvidate, nunca más’. Es como cuando te dan el Martín Fierro de Oro o el Oscar honorífico. Después de esto, salvo que me llamen para el Nobel, se terminó. Al principio medio que te impacta”, dijo a la diaria.

“Desde 1993, que salió mi primer libro, pasó tanto tiempo... Y vos decís: ‘¿Están seguros de que es a mí? Pero hay que aceptarlo, porque al uruguayo le cuesta mucho aceptar los mimos. En un país tan chico, que te reconozcan por tu trayectoria, y estando vivo, muy pocos”. Y yo creo que estas cosas son caricias que te da la vida, y hay que aceptarlas. Se lo dedico a los lectores, agrega Velando.

La autora recuerda una anécdota que involucra al escritor Tomás de Mattos y a su colega Susana Olaondo: “Me decía: ‘Mirá, Helen, vos y Susana me los van preparando desde chiquitos para que se transformen en lectores y después puedan leer mis libros’. Somos una gran cadena y yo me siento realmente privilegiada de poder compartir ese espacio con los lectores y con todos los docentes de este país que realmente ponen el hombro y ayudan muchísimo”.

Lista de ganadores

Libro álbum

Los bichos musicantes, de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga (El mago de hojalata)

“Con Eduardo Sganga todavía estamos procesando la emoción, la alegría que significa haber recibido el máximo galardón de la literatura uruguaya en la categoría Libro álbum”, escribió Rivero. “No es solo un reconocimiento a una obra; es un abrazo gigante a un proceso hermoso que nació de la contemplación y el juego a la orilla del querido arroyo Solís Chico. Un proceso que busca cruzar la palabra poética, la canción y el arte visual para regalárselo al mundo”.

El jurado estuvo compuesto por Karina Macadar, Alfredo Soderguit y Virginia Brown.

Literatura infantil

Donde duerme el mar, de Lucía Bomio y Lucía Franco (BAO BAB)

“La felicidad es enorme”, escribió Bomio en su cuenta de Instagram luego del premio a su poemario. “Qué alegría la familia, lxs amigxs y las personas divinas que me trajo la escritura”.

El jurado estuvo compuesto por Sebastián Pedrozo, Rosanna Peveroni y Leticia Riolfo.

Divulgación

Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2, de Leo Lagos, ilustrado por Eduardo Sganga (Altea)

En sus redes sociales, Lagos agradeció “a todos los paleontólogos y paleontólogas que molestamos para hacerlo, a Martín Otheguy, el fabuloso editor de Gigantes de la diaria, y a los niños, niñas, adolescentes y personas curiosas de toda edad que disfrutan de nuestro rico pasado fósil”.

El jurado estuvo compuesto por Johanna Holt, Alejandro Sequeira y Silvia Soler.

Literatura juvenil

Exclusivo para el inspector Jack Etta, de Marcos Vázquez (Montena)

“¡Alegría total! ¡Millones de gracias!”, celebró el autor en Instagram.

El jurado estuvo compuesto por Rodolfo Santullo, Verónica Lecomte y Federico Ivanier.

Premio del lector

Ósculo, de Martina Ramos (Crossbooks)

En su cuenta de Instagram, Ramos se refirió a este premio que “existe gracias a los lectores”, y escribió: “Gracias por leer esta historia, por recomendarla, por acompañarla durante este último mes de votación. Que este premio hoy esté en casa es mérito suyo. No hay nada que me haga más feliz que saber que Ósculo fue recibido con el mismo amor con el que fue escrito”.

El libro ganador se decidió por una votación pública en la página de la CUL a partir de los cinco libros más mencionados en Instagram.

Patrimonio y rescate

Editorial Morisqueta, por sus reediciones de Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou, y La pelota, de Felisberto Hernández.

El escritor Andrés Echavarría, quien fue parte de la investigación en ambos títulos, celebró la “muy linda noticia” en sus redes sociales. “Estas publicaciones cuentan con trabajos artísticos maravillosos de Alicia Baladan y Diego Bianki, la visión de Alejandra González y Leonardo Noguez para acercarle a los niños clásicos uruguayos con hermosas y cuidadísimas ediciones, y notas biográficas a modo de posfacio que tuve el placer de escribir. Un nuevo reconocimiento para Morisqueta y, en este caso, para su colección Ilustres Ilustrados”, escribió.

Revelación

Martina Ramos (Ósculo)

A propósito del premio, la escritora dijo: “Tiene un significado muy especial. Hace apenas un año estaba publicando mi primera novela y recibir hoy un reconocimiento como este es algo que jamás imaginé y que todavía me cuesta procesar”.