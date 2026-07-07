Por plagio a una autora uruguaya, retiran premio literario en Costa Rica

La Editorial de la Universidad Estatal a Distancia anuló un fallo de 2024 tras concluir que el poema ganador tenía grandes coincidencias con uno de Josefina González Paz.

Tras un proceso administrativo de investigación, la Universidad Estatal a Distancia (Euned) de Costa Rica retiró el reconocimiento dado en 2024 a un poema de María Fernanda López Núñez, firmado con el seudónimo María Musgo, al concluir que contenía plagio de un texto escrito en 2021 por la uruguaya Josefina González Paz, egresada de Comunicación de la Universidad de la República.

Aunque, según documentos de la UNED, una alerta anónima por correo electrónico había advertido sobre el plagio en setiembre de 2024, el hecho no se conoció públicamente hasta febrero de 2025, cuando fue expuesto por varios escritores. Yordan Arroyo, por ejemplo, señaló las similitudes entre el poema de López y un texto publicado por González en la plataforma Medium, y analizó otros poemas de la costarricense que, según sostuvo, presentan coincidencias con textos de diversos poetas.

El texto de Paz se titula “Voy a pasar los días tímidos de la primavera contigo. Voy a dejar que nos crezca musgo alrededor” y el de López, “Voy a pasar con vos los días tímidos del verano”. Mientras que el de la uruguaya es una pieza en prosa poética, el de la costarricense está presentado en versos. Salvo por esa distancia formal, ambos coinciden en casi todo.

González dijo a la diaria que se enteró del uso de su texto de casualidad, mientras buscaba su nombre para abrir un espacio en la plataforma Substack: “Aparecía mi nombre y era un artículo de Costa Rica enumerando los plagios de María Musgo y ahí me entero de todo de pura casualidad”. La egresada de la Udelar recordó que “María Musgo” la seguía en Instagram: “A veces me contestaba algo sobre escritura, algún libro. Tenía el nombre en el radar”. Sin embargo, después de los hechos, nadie se comunicó con ella, “ni de la editorial ni de ninguna institución”, aseguró González.

“Hace algunos meses estoy trabajando en la preparación de textos para un posible libro”, dijo. “Esto me impulsó a confiar y creer en mi potencial” en la escritura. González trabaja en una agencia de marketing y tecnología en Montevideo.

Mucho musgo

En mayo de 2024, antes de que se divulgara el resultado del certamen de la EUNED, María López contactó a la editora Marisa Russo, de la Nueva York Poetry Press, un sello estadounidense especializado en poesía latinoamericana. “María era encantadora, decía que estaba nerviosa por la posibilidad de la publicación de un libro suyo”, dijo Russo a la diaria.

Meses después de esa primera comunicación, “Voy a pasar con vos los días tímidos del verano” fue publicado en la Revista Nacional de Cultura de la Euned como parte del trabajo ganador del Certamen Permanente de Cuento y Poesía. Con un texto de contratapa elogioso atribuido al director de la EUNED, Gustavo Solórzano, el poemario avanzó en su proceso de publicación en la Nueva York Poetry Press.

Russo afirma haberse sorprendido tras la divulgación del plagio, y lamenta que se rompiera el vínculo de confianza entre escritora y editora. “Especialmente porque mi editorial nació conceptualmente en un proceso literario en Costa Rica y no bajo un esquema de autoedición pagada por autores”, dijo.

También la ilustración de portada, enviada por López a la editorial como obra propia, pertenecía a una artista estadounidense que, según Russo, no había autorizado su uso. La artista dijo a la editora que López la había contactado para manifestarle interés en la ilustración, pero que nunca le concedió permiso para utilizarla.

En setiembre de 2024, mientras la editorial neoyorquina preparaba la edición del libro La piel del lenguaje, de María López, la EUNED ya había recibido la alerta de plagio, según consta en las actas del Consejo Universitario. El procedimiento administrativo finalizó en junio con la anulación del premio.

Sin embargo, el libro de María López, firmado como María Musgo, fue publicado el 31 de octubre de 2024 en plataformas digitales y presentado en San José en noviembre. Russo lamenta no haber tenido esa información a tiempo.

Concluido el proceso administrativo, la EUNED determinó que el poema premiado constituía plagio de un texto de la autora uruguaya, Josefina González Paz, y emitió un comunicado en el que informó la anulación del premio. En el comunicado se subraya también que, a partir de este caso, se incorporan una “declaración jurada de originalidad y mecanismos de verificación previa, apoyados en herramientas especializadas”.

El director de la EUNED, Gustavo Solórzano, ganador del Premio Nacional de Poesía 2023, dijo a la diaria que “la institución actuó apegada al debido proceso en todo momento y atendió el asunto con diligencia desde el inicio, en tiempo y forma”.

En junio de 2025, mientras la EUNED aún realizaba el proceso administrativo de investigación, María López escribió un comunicado en el que dijo enfrentar “con claridad” su error, “que tiene implicaciones éticas”, sin mencionar la palabra “plagio”, pero aceptando que “no hay justificación posible que borre ese hecho”. Luego indicó que no se referiría más al tema.

El caso provocó reacciones en el ámbito literario costarricense. Para Paola Valverde Alier, autora publicada por la EUNED y la editorial Nueva York Poetry Press, el comunicado de la editorial universitaria no resuelve las dudas. Dijo a la diaria que le preocupa que un informe firmado por Solórzano en julio de 2025 no concluyera la existencia de plagio, pese a reconocer similitudes entre los textos, y sostuviera que ciertas diferencias “podrían indicar que no se trata de un plagio, sino de un proceso de apropiación y reinterpretación”, como se indica en las actas de la UNED. “Un año después, la misma institución declaró el plagio sin ambigüedad”, agregó.

La escritora añadió que “este caso no puede verse como un hecho aislado. Debería abrir la puerta a revisar otros procesos literarios financiados con fondos públicos”. Para ella, excede el premio de María López Núñez: involucra “la trazabilidad de los premios literarios, la responsabilidad de las instituciones públicas, la confianza de las editoriales independientes en los avales institucionales y la fiscalización ciudadana de los recursos públicos destinados a la cultura”.

El caso María Musgo se suma a otras discusiones recientes sobre premios literarios y procedimientos de evaluación en Costa Rica. En ese contexto, varios autores constituyeron el Movimiento Transparencia que pide cambios en los procesos de premios nacionales. “Los premios nacionales de cultura deben ser un reflejo fidedigno de la excelencia artística y no el resultado de influencias ajenas al mérito”, exige el grupo.