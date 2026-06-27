Acción colectiva sobre la Biblioteca Nacional

Este sábado habrá una única función del tercer acontecimiento del proyecto Principio Esperanza: “Sí”. Será con entrada gratuita aunque con aforo limitado por inscripción a través de un formulario.

“¿Qué puede ser una biblioteca en el siglo XXI? ¿Cómo imaginar una institución pública capaz de alojar no solo la memoria de lo que fuimos, sino también las posibilidades de aquello que todavía no somos?”, anuncian. Este “último acontecimiento” propone imaginar la construcción de una biblioteca del futuro a través de una acción colectiva que reunirá a poetas, artistas visuales, músicos, actores, estudiantes y docentes de la Facultad de Artes junto con el colectivo Proyecto CasaMario. Como explica el docente Sebastián Alonso, este cierre de trabajos sobre distintos conceptos de “lugares sagrados” aprovecha la actual discusión sobre el rol de la Biblioteca Nacional.

Para eso, la actividad toma como punto de partida El principio esperanza, del filósofo alemán Ernst Bloch (1885-1977), una obra dedicada a las utopías, los deseos y las imágenes de futuro que atraviesan la experiencia humana. Escrita entre guerras, exilios y transformaciones profundas, la publicación propone una pregunta que, recalcan, sigue siendo urgente: “¿Cómo reconocer aquello que todavía no existe, pero ya busca abrirse camino en el presente?”. “Toda construcción auténtica comienza cuando alguien se atreve a decir ‘sí’ a una posibilidad que todavía no tiene forma definitiva”, dice la consigna.

Serán parte de esta acción Diego Recoba, Magdalena Leite, Santiago Alegre, Luis Bravo, Federico Sánchez Toniotti, Ana Ró, Pol Villasuso, Tiziana Iglesias, Franco Fernández, Felipe Alonso, Hatsue Motosugi, Aníbal Conde, Miguel Grompone, Ana Laura del Rey y Rebeca Arévalo.

El primer evento se llevó a cabo en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático el año pasado con base en la obra La mitad de Dios, de Gabriel Calderón, con el propio dramaturgo, director y actor monologando algunos de los personajes (y agregando uno nuevo); el segundo tuvo lugar en el Templo Inglés y convocó para la ocasión a la ensayista de arte contemporáneo, narradora y guionista de cine Graciela Speranza, quien participó leyendo textos sagrados. En ambas oportunidades los invitados brindaron un seminario o conferencia para los estudiantes.

Esta vez el acontecimiento, que comprenderá desde actuaciones hasta intervención de objetos, un coro y un guion que se distribuirá entre los presentes, será transmitido vía streaming a través del canal Proyecto CasaMario en Youtube.