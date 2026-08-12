Circe Maia recibirá el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda

La poeta es la primera uruguaya en obtener la distinción otorgada por el Ministerio de Cultura de Chile.

La uruguaya Circe Maia es la ganadora de la edición 2025 del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, según informó el portal del gobierno de Chile. El jurado, integrado por Rosabetty Muñoz, Lila Calderón, Carmen Ollé, Laura Wittner y Andrés Neuman, destacó que Maia “es una de las grandes poetas uruguayas, de gran hondura filosófica y, a su vez, de extraña e hipnótica sencillez en sus tonos”.

El premio otorgado por el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile fue instituido en 2004 y busca reconocer “a un autor o autora que posea una reconocida trayectoria y que su trabajo sea una entrega notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica”.

“Siento mucha alegría por este premio inesperado. Es una sorpresa muy agradable”, dijo la poeta al recibir la noticia en una reunión virtual, según el portal chileno.

El ministro Francisco Undurraga dijo que “la obra de Circe Maia logra aunar capacidad reflexiva y don comunicativo”. “Conmueve su hondura filosófica y, al mismo tiempo, la hipnótica sencillez de sus tonos. Sus observaciones alcanzan un radical asombro que elude cualquier pretenciosidad. Su obra se fue volviendo cada vez más elíptica y minimalista, en un proceso de despojamiento que la ha llevado a erigir una poética del pensamiento de apariencia informal, tan cálida como sintética”, agregó.

Nacida en 1932, Circe Maia es una de las grandes poetas uruguayas contemporáneas. El año pasado su obra completa fue revisada y reeditada y en 2023 había recibido el premio García Lorca. El año anterior fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo.