Uruguay tiene su Día del Libro cada 26 de mayo, aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional en 1816. Pero los 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro en todas partes del mundo. La fecha fue elegida por la Unesco debido a que en esa fecha habrían muerto Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Cada año, además, se selecciona una ciudad del mundo para ser la Capital Mundial del libro, y en 2026 le tocó el turno a Rabat, capital de Marruecos. La elección se debe a “su claro compromiso con el desarrollo de la literatura”, que puede verse en 54 editoriales, varias de ellas entre las más importantes de África. También se reconoce la búsqueda de mejorar “la situación de las mujeres y los jóvenes a través de la lectura” y la lucha contra el analfabetismo.

En nuestro país la división de festejos no impide que existan actividades especiales pensadas para este jueves. La Cámara Uruguaya del Libro junto con la Embajada de España se alinearon para unir esta celebración con la de Sant Jordi, que tendrá su tradicional festejo este sábado en la plaza Varela.

En las librerías del “circuito oficial” se recupera “una de las tradiciones culturales más lindas del mundo: por la compra de un libro, te obsequiamos una rosa”, cuenta la comunicación oficial. “Esta iniciativa trata de celebrar el afecto por la lectura y poner en valor el rol de nuestras librerías como puntos de encuentro y refugio de nuestra cultura”.

Las librerías que componen el circuito son Amazonia, América Latina, Banda Oriental, Bookshop (Centro y Carrasco), Fundación de Cultura Universitaria (Ciudad Vieja y hall de la Udelar), Linardi y Risso, Minerva, Noctiluca, Puro Verso y Yelmo de Mambrino.

La librería Escaramuza, mientras tanto, lo celebra con descuentos tanto en compras web como en el local.

En Maldonado, el Día Internacional del Libro es el punto de partida para una serie de actividades del Mes del Libro. Este mismo jueves, a las 19.30, en la Azotea de Haedo será la presentación del libro Las maestras de América, una antología sobre Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni.

Con el correr de los días se sucederán más presentaciones, mediaciones de lectura, talleres de iniciación, conversatorios con escritores y libreros, además de otros eventos artísticos que se brindarán en diferentes espacios culturales en forma gratuita. La culminación, como para cerrar el ciclo, será el 26 de mayo, nuestro Día del Libro, con la presentación de las seis obras ganadoras del fondo de incentivo editorial Maldonado Escribe de la Intendencia de Maldonado, en su edición 2025.

La Intendencia de Florida, por último, invita a participar en una suelta de libros de autores floridenses, con el objetivo de promover la lectura y difundir la producción local.