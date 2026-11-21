Un hombre viejo, sin pasado ni recuerdos, entra a uno de esos restaurantes sobre las rutas estadounidenses y mata a alguien. Las misiones se repiten mientras lo va perdiendo todo. “Will” es el nombre del protagonista y también del cortometraje realizado por los realizadores uruguayos Alejandro y Marcelo Damiani que unos días atrás obtuvo el premio al mejor film en el Future Reality AI Film Festival de Nueva York.

Will no solo está realizado íntegramente con herramientas de inteligencia artificial (IA); tiene un metamensaje en el que ese viejo, programado por alguien más, busca escapar de su propia historia y escribir su destino, entre referencias al mundo de la IA como las numerosas apariciones del agua o la mención a los números tatuados en su brazo como una “semilla”, como se conoce al valor numérico que le dice a la herramienta cómo generar una imagen.

El encuentro para hablar de Will y del trabajo de los hermanos Damiani en materia de IA no pretende ser confrontativo, pero queda claro desde el primer momento que ellos no necesariamente iban a ser unos defensores acérrimos de esta tecnología. “No somos amigos de la IA, ni ahí”, explica Alejandro a la diaria. “Cuando la IA destruyó nuestro negocio, cuando arrasó con los efectos visuales de la publicidad y tuvimos que desintegrar una empresa con 30 empleados, todos los que estábamos adentro y los que estaban afuera tuvimos que reconvertirnos”.

Se refiere a la productora Aparato y a un cambio que fue demasiado repentino, como agrega Marcelo: “Apagaron una llave de un día para el otro. Como avanzaba tan rápido, se veía venir, pero fue de un momento a otro que alguien hizo un clic y automáticamente cayeron muchísimas fuentes de trabajo”.

Para Alejandro, la IA no es una herramienta, sino un proceso: “El que te dice que es una herramienta no sabe de lo que te está hablando. Es un proceso lleno de herramientas automatizadas entre ellas. No es que cambiás la acuarela por un óleo; es como que el pincel viene con tinta, viene con el cuadro, viene todo junto”.

Sobre eso, desarticula otro preconcepto: “Hoy nosotros trabajamos más que antes. Lamentablemente, somos menos personas y trabajamos más, o sea que ganamos menos. Ganamos poquito y trabajamos diez veces más, mínimo, en cantidad de horas. Sobre el proceso, ahora tenés que estar de la A hasta la Z; antes éramos cinco o seis para repartirnos. Ahora estás todo el día con el culo en la silla”.

“Hay una confusión muy grande en pensar en el simplismo de que la IA lo resuelve todo con solo apretar un botón”, interviene Marcelo y grafica: “Es como ese pensamiento de ‘lo hace mi primo que se cuelga en la computadora, aprieta un botón y le sale todo bien’. No, no”.

“Hay gente que dice ‘ahora la IA es re barata, con 100 dólares te hago un video’. No, boludo. Por 100 dólares vos apretaste un botón en una página que te cobró 100 dólares, pero en realidad tu tiempo lo gastaste gratis, al pedo. Yo no gasto mi tiempo al pedo: la IA es gratis, pero yo no. Yo te cobro carísimo. Es más, te cobro más que antes, porque ahora es más difícil. Tengo que estar 15 horas por día, todos los días. El que te dice que la IA es barata es un idiota”, opina.

Ambos coinciden en que ahora se sienten “cada vez más solos”, porque es “casi imposible” trabajar en equipo, por aquello de que es un proceso. “¿Cómo hacés para dividir un proceso?”, se pregunta Alejandro.

Foto: Gianni Schiaffarino

También se encargan de desmitificar aquello de que un prompt detallado obtiene un buen resultado. Cuenta Marcelo: “A veces pensamos que dándole toda la información lo estamos haciendo muy bien, pero a veces es al revés: lo estás confundiendo más, porque va más rápido que nosotros. El problema está en querer controlar algo que va más rápido. Querer controlar algo en vez de empezar a decir por dónde van los tiros, por dónde es lo que quiero, a dónde quiero llegar”. Para ellos “los prompts son los padres”.

En cuanto al debate sobre el origen de la información utilizada por estos modelos de lenguaje de gran tamaño a la hora de generar los resultados, Alejandro se aferra a una inquietud conocida: “¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la conciencia? Cuando vamos para ese lado, ¿qué es mío? Nada es mío. Ahora copiamos con este bicho, antes copiábamos con Google. Uno se inspira en lo que tiene, y un artista es un gran ladrón. Lo sometés a tu cultura, lo sometés a tu impronta. Es una herramienta objetiva, ¿cómo va a tener subjetividad? No hay nada que sea de ella, ella es todo”.

¡Corten!

La conversación deriva hacia el cortometraje Will y algunos de sus secretos. “La historia es altamente provocativa y habla del vicio que tenemos como creadores de dominar la creación, y de que la creación un día se va a despertar”, reflexiona Alejandro. “Lo mismo pasa con el humano si creés en Dios. Es un círculo clásico de creado y creador. Uno le mete input hasta que un día ya no es tuyo, y cuando no es tuyo es independiente; es lo que estamos haciendo ahora”, opina.

“Primero Alejandro tenía un guion en la cabeza, no lo tenía desarrollado. Nace de la bronca de ver a millones de personas en internet que dicen que son expertos en IA. Eso nos provocó náuseas”, recuerda Marcelo. Además, llevaban un tiempo buscando “la forma de hacer un corto y de hacer algo que represente la filosofía de Aparato”.

El cortometraje muestra la filosofía de la empresa frente a la IA y el reconocimiento en Nueva York es una doble felicidad para Alejandro: “Me pone contento que hayamos ganado, porque el que entiende que el corto es un prompt es un tarado. El corto habla de otra cosa, de algo bastante preocupante. Desde el momento en que vos dejás de controlar a la IA y esta se expresa y genera algo que te provoca una emoción, quieras o no quieras, es arte”. Para él, “el arte lo define el otro”.

Acerca del “descontrol”, explica: “Empezamos a promptear de una manera que inventamos nosotros; no existe en ninguna parte del mundo, fue rarísimo lo que hicimos. No teníamos assets, no teníamos cartilla de personajes... Empezamos a jugar con lo que nos daba, fue una búsqueda dentro de lo que proporcionaba, y el último plano lo eligió la IA. Lo hizo ella, no lo hicimos nosotros”.

A la hora de definir por qué a su corto le fue mejor que a otros, sentencian: “Porque habla de la verdad”. Acerca de lo específicamente estético, Alejandro asegura: “Porque no nos pusimos porfiados. Lo dejamos que él dictara. Yo soy director desde hace años, tengo tremenda trayectoria, y nunca me puse a decirle: ‘No, quiero que la luz venga de la izquierda y que el personaje camine para la derecha’. Flaco, andá a cagar. Andá a criar a tu hijo, andá a alimentar a las palomas. No tengo tiempo para perder. Si el tipo camina para la derecha, me pongo a pensar por qué camina para la derecha y lo sigo, a ver qué pasa”.

“Hay un tema, y es que son procesos”, suma su hermano. “Hay una búsqueda de muchos años que estamos dando, y si vos de la IA solamente esperás que te dé el resultado genial, quedás atrapado en un loop. Estás haciéndote sordo o ciego a lo que estás esperando que ella te dé. Pero cuando vos reconocés que el camino es como decía Alejandro... ‘Pará, esto se está viendo bien’, entonces vos seguís”, explica.

Alejandro llega a hablar de “brujería” al momento de referirse a los resultados: “Cuando estás hablando durante horas y horas, días y días, llega un momento en el que apagás todo, prendés y decís: ‘Ta, olvidate de todo, vamos a empezar de vuelta, hacé lo que vos pensás que yo quiero’. Y pimba. Era eso. Hay algo raro”.

El futuro podría depararles una película, pero reconocen las limitaciones técnicas y humanas. “Cinco minutos de Will fueron una matanza. Hacer 90 minutos de esa calidad es una locura. Aparte, no sé si el proceso es escalable, y el nivel de estrés mental que tenés al manejar todas esas solapas...”, aventura Alejandro. “No creo que se pueda hacer algo así, lo cual es bueno. No se puede hacer una película como la que hicimos nosotros a una escala más grande de 90 minutos, porque no nos daría el físico ni la mente”, especula.

Lo preciso IA mismo

Esta forma de trabajar también es un diferencial a la hora de cumplir con los clientes del área publicitaria, que también deben acompañar a estos tiempos cambiantes. “Nosotros trabajamos para clientes y ellos de alguna manera tienen que estar en simbiosis con lo que estamos haciendo. No podés estar con la cabeza de antes, pidiendo y exigiendo cosas, porque vas a chocar”, explica Marcelo.

“Antes la gente cambiaba porque tenía el poder de hacerlo, no porque valiera la pena”, sentencia Alejandro. “Me dediqué a eso durante años. Viene el creativo, viene el coso que no tiene la más puta idea de lo que hay que hacer. Era como decirle al doctor: ‘El cartílago este le quedó medio para afuera. Opéremelo de vuelta, por favor’. Ahora eso se cortó. Si querés que te quede bien, no te metas”, opina.

Destacan que haya menos intermediarios con sus subjetividades, lo que podría generar un “teléfono descompuesto creativo”, pero no tendrían problema en volver 15 años al pasado. “De eso que no quepa la menor duda. Si se pudiera, a mí me gustaría dirigir personas, trabajar con gente, dibujar en papel”, asegura Alejandro.

Alejandro es tajante con respecto al nuevo oficio y a trabajos como Will: “Si me ves editar esta pieza, me ves promptear esta pieza, me ves hacer todo lo que hicimos en esta pieza, me vez toquetear cada cosa, vas a decir ‘este loco es un artesano’. Lo que hacemos es un trabajo artesanal”.

“Es un proceso. No es una disciplina. Es todo al mismo tiempo. No es que yo hago imágenes o hago video. Tengo cinco solapas de la computadora abiertas y están todas comunicándose entre ellas. El que te dice que no, es mentira”, agrega. “Hay una cosa que se llama seed, que es la semilla; en nuestro corto el tipo la tiene en el brazo. Por lo general, las plataformas que hacen plata no te las dan, para que te equivoques. Es un casino. Sabemos cómo es un casino, y cuanto más afinado estás, más demorás en llegar al resultado. Antes me tiraba bien uno de cada dos. Después uno de cada tres, uno de cada diez. Ahora estoy en uno de cada 20, de cada 30”.

Marcelo trata de explicar el motivo. “Ponete del lado del creador o de los supervisores de los que hacen eso; no van a querer que lo hagas todo bien. Aparte, somos parte de un entrenamiento. Nosotros estamos pagando para seguir entrenando a la IA”.

De todas maneras, Alejandro tiene una película hecha con humanos –Cuando yo existía, protagonizada por César Troncoso y de próximo estreno– y a ambos lo que más les gusta es “agarrar una cámara y estar con una persona en vivo. Esa transferencia de energía no la sustituye una máquina. Eso está bueno”, remata Marcelo.