Fernando Vilar pidió disculpas por sus comentarios transfóbicos en la televisión pública

Tras el pedido de rectificación que las autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional de Uruguay (Secan) dirigieron el lunes al programa Buscadores, en la emisión del martes el conductor Fernando Vilar pidió disculpas por sus comentarios transfóbicos, vertidos el día viernes, y recibió a Rodrigo Falcón, presidente de la organización Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia.

Al aire, Vilar admitió que sus palabras habían sido “ofensivas, violentas, discriminadoras, desacertadas, desafortunadas y estigmatizantes”. “A todas las personas a las que afecté o les tocó vivir esto les pido disculpas”, agregó. A su vez, intentó aclarar que lo que parecieron afirmaciones habían sido en realidad parte de la interacción con la entrevistada del viernes, la médica y activista Lorena Quintana. “Le hice una pregunta que fue una afirmación con un signo de interrogación”, dijo.

Falcón, por su parte, puso en duda la capacidad de Quintana para abordar la situación de las personas trans y afirmó que las palabras de Vilar habían sido de “una extrema violencia”. “Quiero que te pongas un poco en los zapatos de los padres de esos chicos, un lugar en el que no quisiste ponerte”, le dijo al conductor, que respondió que le faltaba información. “Yo no estoy en el lugar de muchas personas que atraviesan situaciones de sufrimiento, pero empatizo con ellas”, le contestó a su vez el invitado.

Según comunicó Vilar, Falcón había dirigido un mensaje a las autoridades del Secan tras la emisión del viernes. Ese día, Vilar dijo en su programa: “Yo tengo un hijo que cuando tiene 8 años viene de pantaloncito y pelito corto, con la pelota abajo del brazo, y me dice: ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago, le pego un tiro? ¿Un problema menos?”.

Programa cuestionado

Este martes, además, la Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional difundió un comunicado de rechazo a las expresiones de Vilar. También solicitan que se deje de emitir su programa, que no se realiza en Canal 5, sino en una productora privada: “Exigimos el levantamiento del aire del programa Buscadores ante la reiteración de expresiones y conductas que consideramos incompatibles con los principios que deben regir un medio público”.

El comunicado recuerda que en julio Buscadores había sido escenario de otro episodio similar, cuando el panelista Antonio Maeso se dirigió en forma violenta a la también panelista Daniela Bouret.