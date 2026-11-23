“Dame media hora de frío y voy a mostrarte qué hago cuando no respiro”, dice el estribillo de “Amix.irl”, un pastiche pop de sintetizadores que evoca imágenes de una serie de animé, los efectos adversos de una medicación desajustada y la sensación de vértigo de una rapiña a plena luz del día. Que no se malinterprete: esta música, resultante de los textos y el encarne de la vocalista Pandora Buquet sobre los beats y las bases del productor y multiinstrumentista Nico San, suena contagiosa y bailable.

Juntos se llaman KNDi.bot y el 13 de noviembre lanzaron su primer LP, el desafiante y provocativo Memes de error, editado en forma independiente y disponible en plataformas.

“Medio que nos juntamos por necesidad”, recuerda Pandora sobre los orígenes del dúo. Entre los dos pueden nombrar diez bandas con las que probaron suerte hasta coincidir en una búsqueda tan simple como pretenciosa: “Siempre pensamos en que queríamos hacer pop”, señala San; “hasta que descubrimos el hyper pop”.

Con ellos caminamos por el Parque Rodó esa tarde que el papa León aterrizó en Montevideo. “Como estrategia de marketing, quemar iglesias no me parece mal”, responde Pandora, que tiene un raspón en el pecho del que no hablaremos, cuando les pregunto por algún tipo de afiliación satanista que podría desprenderse de su propuesta estética. Entonces, resuelven el asunto con la prestancia de un sociólogo en TV Ciudad y una expertise nerd de internet de la que rescatan a “Euronymous”, del influyente grupo noruego Mayhem.

Para los dos, esos primeros tiempos de acercamiento artístico e ideológico tienen al sello Estampita Records como insignia de su punkismo. Esa condición, además, le sigue imprimiendo al discurso del grupo una definitiva vocación política, tanto así que da la impresión de que no hay casi ninguna otra cosa que les interese de verdad.

Foto: Nadia Iula

La tapa de Memes de terror se asemeja a una casa de muñecas abandonada. El disco arranca con “Bocinoplastia”: el tema habla de desfragmentación, amputación, depresión y “carne de cotillón”, y lo hace con sonidos maquinales y electrónicos y la dulzura de un melodrama adolescente. “BDSMN” juega con el nombre de una antigua red social y un conjunto de binomios de prácticas eróticas (Bondage-Disciplina, Dominación-Sumisión, Sadismo-Masoquismo). Con el mismo compromiso narra un episodio de ansiedad y alergias que encuentran solución con un antigripal. “Pastabasik Fakboi” es la típica historia de amor condenada por la sociedad. La canción, juega con el trap y el rock. Acelera el ritmo de la melodía hacia su conclusión para relatar un episodio maníaco de consumismo con tarjetas de crédito. “Soy como tú, una Barbie de hielo”, rapea Pandora.

¿Por qué la música que hacen es tan acelerada?

San: Se agarra de la lógica del aceleracionismo. O sea, del movimiento político. Con esa idea de acelerar todos los conflictos del capitalismo para llegar a su autofagocitación, o destrucción, o lo que sea. Lo hacemos de forma inocente, claro. Es como un aceleracionismo estético de agarrar todas las influencias que queramos, para machacarlas, y hacer un bicho medio deforme y medio hermoso.

Buquet: Aceleracionista acá en Uruguay, en el sentido de llevar al extremo los conflictos del rock y el pop, ponele. Nosotros jodemos con que nuestra misión es acercar esos mundos. San: Cada vez que viene un veterano pelado con una campera de cuero y nos dice “¡Bo, estuvo bueno el concierto!”, nos alegramos. Y cada vez que estamos en un lugar de pop, y de repente metemos unas guitarras, y algunos se alejan, ahí te das cuenta de que todavía existe esa distancia, pero que, a la vez, se puede hacer algo. Buquet: En esa búsqueda también influye que somos más 30 y que venimos con cierta experiencia de esas dinámicas de exclusión. Intentamos que lo nuestro sea divertido y que puedas sentirte incluido. Por otra parte, también nos gusta jugar con el borde, probar con esas que tal vez no te esperás en un toque de música electrónica o en uno de rock. Esa es la gracia.

Tocaron en la previa de la Marcha de la Diversidad de este año. ¿Cómo les fue?

Buquet: Hubo gente que se fue. Sobre todo, en los momentos de gritos y más hardcore, que contrastaban con lo más vaporwave, feliz y angelical que también hacemos. San: Por ahí, lo que hacemos no es para todo el mundo, y no hay ningún problema con eso. Buquet: Viéndole el lado positivo, había mucha gente en situación de calle que estaba como curtiendo el concierto, como haciendo catarsis mientras yo gritaba. Y después recibimos muy buenos comentarios. Como que lo que hicimos resonó en mucha gente. Antes, tampoco pensábamos que podíamos tocar con bandas de metal y este año compartimos escenario con Regina, y estuvo buenísimo.

Foto: Nadia Iula

¿Hay una intención voluntaria de shockear al público con lo que hacen?

San: Un poco sí. Pero tiene mucho que ver con que nos gusta eso de los saltos. Que estés escuchando algo muy tranqui y que de golpe se pudra todo. Es lo que nos divierte. Buquet: Y en un momento, fue el reconocimiento de eso como una estética. Al principio fue: “Está bueno subir y bajar. Como la vida misma”.

Desde el título del disco, Memes de terror, hay algo de poner en diálogo cosas que a priori serían muy distintas. ¿Ustedes viven el terror como entretenimiento?

Buquet: Eso es parte del concepto detrás de lo que hacemos. San: Es como lo absurdo mezclado con lo horrible, mezclado con lo gracioso. Buquet. Es un poco la lógica de un meme, que puede ser un chiste, una denuncia social, política, lo que sea, y todo a la vez. En la cultura occidental hay una relación entre el terror y el humor, que a mí siempre me intriga mucho. Cómo se salta de una cosa a la otra. Yo me redivierto sintiendo miedo. Hay algo de esa emoción que sentís en ese momento que es muy atractivo. San: Y a la vez hay algo de la incomodidad, de la vergüenza. ¿Cómo puede ser que tal cosa me esté dando miedo? Y eso te permite reírte de vos mismo. O sea, si hay algo que tienen en común el terror y el humor, es la incomodidad. Porque un chiste es una forma de procesar, la mayoría de las veces, una determinada incomodidad. Buquet: Y es una buena comunión para decir cosas, sin que sea algo panfletario.

Otro elemento de su estética es una cierta identidad de internet pasada de moda.

Buquet: Sí, eso también está. Lo nuestro no es tanto una creación milimétrica. Viene más de que me gusta algo de rap o el trap y probamos cómo nos sale. O sea, yo no rapeo, agarro elementos del rap. Tampoco somos otakus, pero traemos ese universo y se convierte en parte de nuestra identidad. Y por ahí, después nos aburrimos y tomamos otras cosas que nada ver. San: Yo siento que la identidad de la banda es como una especie de personalización de nuestras identidades, pero no es que estemos detrás de controlar una determinada imagen a proyectar. Es más un ejercicio antropofágico.