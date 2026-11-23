En el verano de 1949, Thomas Mann regresó a la Alemania de posguerra con su esposa Katharina Pringsheim, Katia. Habían estado 16 años en el exilio, primero en Suiza y Francia, luego en Estados Unidos, donde también se habían refugiado otros intelectuales alemanes. Mann regresaba por primera vez, no sin reservas, a su tierra de origen, la patria, das Vaterland, un concepto ambiguo y complejo que la película Tierra de mi padre (Vaterland) desestabiliza. En aquel entonces y con motivo de las celebraciones por el bicentenario del nacimiento de JW Goethe, el escritor recibiría dos reconocimientos: el Premio Goethe en Frankfurt, en la zona occidental, y el Premio Nacional en Weimar, del lado oriental.

Tierra de mi padre, dirigida por Paweł Pawlikowski, reconocido por la premiada Ida (2013) y por Guerra Fría (2018), sintetiza y fusiona elementos históricos de este y otros episodios de la vida de Thomas Mann (encarnado por Hanns Zischler) y los convierte en un retrato de época que combina la tragedia familiar con la compleja realidad del país dividido y las controversias literarias en torno al exilio, el retorno de los intelectuales expatriados y la “emigración interior”. La sustitución de Katia, la esposa del escritor (quien, recordemos, lo acompañó en el viaje en la vida real) por su hija Erika (Sandra Hüller), la mayor de los seis hermanos, es uno de los trucos más efectivos de la película. Con Erika en lugar de Katia y la sugestiva presencia-ausencia de Klaus Mann (August Diehl), segundo hijo y el preferido de Erika, la película es también un gesto en homenaje a la relación simbiótica de la hermanos (ambos escritores activos y acérrimos militantes antifascistas) y una mirada aguda al humanismo de Mann como padre y figura pública.

La síntesis de lo histórico con lo ficcional, sumado a una bellísima, sobria y delicada fotografía en blanco y negro, hacen que Tierra de mi padre se convierta en grandiosos 80 minutos sobre uno de los episodios más complejos en la historia reciente alemana.

Alemania, 1949

Poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra, la intención de establecer un corte radical con el pasado para empezar de nuevo (la famosa “hora cero”), había revelado su completa imposibilidad. Las ciudades arrasadas por los bombardeos aéreos y las consecuencias del horror perpetrado por los nazis no se podían disimular. Del lado occidental, la producción literaria de los más jóvenes había intentado representar mediante un lenguaje despojado de adornos las condiciones materiales y afectivas de la posguerra. “Escribíamos, pues, [...] del regreso a casa, de lo que vimos en la guerra y de lo que encontramos al regreso: los escombros”, declaraba Heinrich Böll en su conocido alegato sobre la “literatura de los escombros”. Surgió también el Grupo 47, que arremetió contra la colaboración literaria fascista, favoreció la emergencia de nuevas voces y buscó reactivar el mercado editorial.

A este escenario se le sumó otro fenómeno fundamental que marcará el rumbo de los debates de los años venideros: la disputa entre los escritores de la emigración interior y los exiliados, los que regresaron y los que no. El propio Thomas Mann, que en el exilio se había convertido en un firme opositor del régimen nazi, había protagonizado alguna polémica en torno a la literatura producida durante el Tercer Reich, a la que concebía con “olor de sangre y deshonra” y un valor de “menos que nada”.

En el verano de 1949, cuando en la ficción de Pawlikowski Thomas y Erika Mann emprenden el viaje en auto, la República Federal de Alemania (RFA) acababa de fundarse y la creación de la República Democrática Alemana (RDA) tendría lugar unos pocos meses después. La lógica de bloques ya se había consolidado y la discusión entre escritores e intelectuales se extendía a la esfera social y política en ambos sectores. De un lado y del otro, la disputa implicó a dos modelos culturales enfrentados (el “mundo libre” y el socialista) que luchaban por su legitimación. Thomas Mann, el escritor consagrado, sobre el cual la película proyecta la enorme sombra de Goethe, es una pieza clave en esa lucha.

Mientras es escoltado, vitoreado y homenajeado por multitudes y, a la vez, sometido a un ambiente enrarecido, tensionado por suspicacias, sospechas y amenazas directas, Mann ensaya la retórica de sus discursos por una Alemania unida. Erika, su hija predilecta, es quien lo asiste y lo aconseja y, también es la que, hacia el final, confronta “su castillo de palabras” con su sensibilidad paterna.

“Primero es comer, después la moral”

La escena con la fiesta de bienvenida a Mann en Frankfurt condensa, en esa fusión asombrosa de hechos reales y ficción, las contradicciones de la sociedad de la Alemania occidental con la historia familiar de los Mann. La música y la canción se mezclan en el gran salón con el rumor de la charla liviana y las risas cómplices. “¿Qué estaban haciendo todos ellos hace cuatro años?”, se pregunta Erika. Bajo la mira quedan la hipocresía y la opulencia de quienes, negando el pasado incómodo, presumen sin escrúpulos de los favores materiales del milagro económico.

En esa escena también aparecen aquellos personajes que, como Gustav Gründgens, exesposo de Erika, amante de Klaus y, después, amigo de Göring, se aseguraron un lugar privilegiado en el programa cultural nazi. La escena de la discusión entre Erika y Gründgens (licencia del director) es otro momento clave por ser parte de un recurso que permite, en la ausencia, hacer presente a Klaus. Al comienzo de la película, sentado en el suelo junto a una cama deshecha, vemos por primera vez a Klaus hablando por teléfono con Erika. La quiere ver, pero ella está en Estados Unidos y a punto de emprender el viaje con su padre. “Quizá deberíamos suicidarnos”, le dice a su hermana, evocando, entre otras cosas, el destino de un gran número de escritores exiliados.

Una de las escenas más sugestivas de esta presentificación de Klaus en ausencia ocurre cuando Erika, durante el discurso de su padre, busca detenidamente con la mirada al hermano entre los asistentes hasta encontrar, con un mínimo y preciso gesto de desolación, a un imponente y fantasmagórico Klaus de pie en un palco superior. En la fiesta, su nombre ingresa nuevamente a la historia a través de la mención a su novela Mefisto (1936), cuyo protagonista, un arribista de los nazis, se inspira en el Gründgens de la vida real, principal responsable de prohibir, claro, la circulación del libro. Mann socializa con amabilidad cínica con los nietos de Wagner, el compositor, mientras Erika y la amiga periodista, apartadas en la barra pero alertas, fuman, toman unas copas y observan la inquietante algarabía de los invitados. “Primero es comer, después la moral”, remata la amiga en alusión directa a la Ópera de dos centavos de Brecht.

El contraste del agasajo en la zona occidental con la llegada a Weimar es enorme. El lujo de la fiesta y la figura de la cantante son reemplazados por un recibimiento austero en el que un coro de niños entona la letra de lo que será el himno de la RDA, compuesto por el escritor Johannes Becher, referente principal del programa cultural oriental y principal anfitrión de los Mann. “Soy una reliquia de la burguesía, un producto de la época”, aclara Mann. Aun así, Becher insiste en integrarlo al proyecto cultural socialista. En Weimar, además de Goethe, regresa Klaus, esta vez con la promesa de editar sus obras con la editorial Aufbau. “Klaus siempre será bienvenido”, agrega Becher. Pero Klaus no llegará.

Encerrada en una habitación en penumbras, Erika ruega al padre volver a casa. “¿Y dónde está eso?”, responde Mann. Una cantata de Bach que evoca a Klaus en una parroquia en ruinas al borde de un camino perdido podría convertirse, quizá, en el momento del reencuentro entre los tres.