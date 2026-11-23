El 14 de noviembre, tras dos jornadas de talleres y charlas en el Centro Cultural de España, se dieron a conocer los resultados del concurso Sonora Aural, que premia a lo mejor del podcast a lo largo del año. Pintó ocupación, el documental creado por Florencia Flores Iborra y producido por Tristana Producciones, recibió el primer premio. La serie reconstruye las ocupaciones de centros educativos de 1996, en el marco de la reforma educativa impulsada por Germán Rama durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, a partir de testimonios actuales, voces de archivo y recuerdos de sus protagonistas.

El jurado destacó especialmente el trabajo de investigación y de edición: el podcast “logra conectar lo que ocurrió hace 3 años con el presente”, dice el fallo, que además destaca el vacío investigativo que vino a llenar Pintó ocupación, dado que se trata de una experiencia de militancia adolescente que marcó a una generación e involucró a decenas de miles de estudiantes.

Dos producciones de la diaria recibieron menciones especiales: La vaca atada, dirigido por Pablo Stoll y Daniel Yafalian con base en el trabajo periodístico de Lucas Silva y Pablo Manuel Méndez, aborda el caso Conexion Ganadera; en tanto Mapa antojadizo de podcast, de Maxi Guerra, ofrece una selección de novedades del medio.

También obtuvieron menciones. Dos caras: Juan de Dios, sobre un sanador espiritual brasileño que se volvió notorio por realizar milagros médicos sin anestesia, producido por Adonde Media con conducción de Martina Castro, y Ásvati y las cartas del poder, una ficción creada por niños y niñas de la Escuela 31 de Montevideo en el marco del proyecto Viajantes, llevado adelante por un equipo de antropólogos de la FHCE-Udelar y La Casa del Árbol.