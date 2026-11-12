Grupo de mujeres promueve plebiscito por la paridad: “Creemos que la forma de avanzar es no pasando por las estructuras mixtas”

La propuesta apunta a la paridad en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno; “no podemos esperar que los varones voten leyes para que nosotras ocupemos sus puestos”, señalaron las impulsoras a la diaria.

Las últimas elecciones nacionales, en 2024, dejaron dibujado un tablero político en el que las mujeres no llegan a representar el tercio de los distintos espacios de toma de decisión pública: ocupan apenas 29% de las bancas en las dos cámaras del Parlamento, encabezan solo cinco de los 14 ministerios, apenas una de las 19 intendencias, y representan 28% de la titularidad de las alcaldías. En este escenario, y ya con la mirada puesta en las elecciones de octubre de 2029, hay mujeres organizándose para que por fin Uruguay establezca la paridad como regla.

Una de las iniciativas busca generar diálogos y acuerdos entre mujeres políticas de distintos partidos para elaborar un anteproyecto de ley de democracia paritaria, un trabajo que podría verse potenciado por la incidencia de la Bancada Bicameral Femenina, que se reinstaló este año tras cuatro años de inactividad.

La otra propuesta no tiene ningún tipo de vínculo con los partidos políticos, sino que nace del colectivo Mujeres Militando la Igualdad, y lo que propone es lanzar un plebiscito nacional por la paridad. El grupo se presenta en sus redes como un “colectivo de mujeres diversas: militantes feministas, militantes de izquierda, militantes sociales”, que “no representan a ninguna institución o partido político existente”. Asegura que su objetivo es “militar la igualdad para impulsar las transformaciones necesarias y que la paridad política sea una realidad en Uruguay”. “Queremos que las mujeres ocupemos el 50% de los cargos de representación política porque somos la mitad de la población y una democracia solo puede ser representativa cuando esa realidad también se refleja en quienes toman las decisiones”, apunta la presentación.

Para eso, las militantes hacen un llamado a conformar “un movimiento de mujeres de todos los partidos políticos interesadas en alcanzar la paridad política”.

“El plan es hacer un plebiscito para la reforma constitucional”, detalló Soledad González, integrante de Mujeres Militando la Igualdad, a la diaria. La politóloga y activista feminista dijo que hay un “grupo inicial de impulsoras” que mantiene la conversación desde hace “dos o tres años” y que decidió empezar a accionar en julio. En ese marco, crearon las redes sociales, imprimieron folletos informativos y organizaron “recorridas presenciales” por distintos puntos del país –Rocha, Salto, Canelones y Montevideo– para llevar el tema a los territorios.

González dijo que, entre las decisiones que tomaron, definieron que no iban a “pasar esta acción política por ninguna de las organizaciones existentes”. “No se le plantea al PIT-CNT que asuma la paridad, no se le plantea al Frente Amplio como partido político que impulse la paridad; lo vamos a hacer mujeres independientemente de si pertenecemos a un sector, a un partido, a un sindicato, si somos senadoras o militantes de base. No nos importa nada de eso, acá todas participamos bajo nuestro nombre y nada más”, señaló. Y ahondó: “¿Por qué? Porque creemos que la forma de avanzar realmente para juntar las firmas y llegar al plebiscito es no pasando por las estructuras mixtas que existen hoy”, que “ya de por sí nos excluyen”.

Florencia Scandroglio, también integrante del colectivo, dijo a la diaria que otro motivo por el que elegir la “vía social” tiene que ver con “recuperar desde las bases el cambiar las cosas”. En ese sentido, dijo que se instaló en la sociedad y particularmente en los feminismos “una sensación de que la realidad nos aplasta y que ya no podemos cambiar nada”, sin recordar que “Uruguay ha hecho sus transformaciones más profundas de forma popular, desde las bases y de forma súper plural”. “A eso vamos nosotras, a conversar con todas las mujeres, a hacer acuerdos básicos. Lo que queremos es la paridad; no es otra cosa lo que vamos a conversar, y hacia eso vamos a ir mediante un plebiscito. Primero con las mujeres, después con todos. Esto es algo que nos involucra a todos y tenemos que conversar con todos”, agregó la activista.

En una línea similar, Valentina Selios, otra de las Mujeres Militando la Igualdad, apuntó que, en un escenario en el que “las mujeres estamos desplazadas de los lugares de decisión”, la propuesta también intenta “reivindicar la democratización de los espacios de decisión, de poder y de participación” con una “acción que viene desde las bases” y “no esperando siempre que sea la política partidaria y el gobierno quienes hagan esos cambios”.

Las activistas aseguraron que el borrador todavía está en proceso de redacción por parte de “abogadas y politólogas expertas en sistema electoral, con las que estamos reuniéndonos para trabajar el mejor texto”, puntualizó González. Si bien todavía no pueden describir los detalles, lo que “sí saben” es que apuntan a “la paridad en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno”.

La militante aclaró que la propuesta del plebiscito y el proyecto de ley que impulsan las mujeres políticas “no son excluyentes” y que los dos caminos “fortalecen” el objetivo. “Lo que tenemos es una división de tareas. Unas tenemos que organizar la base y movilizar sin ceder poder, porque creemos que no podemos esperar que los varones voten leyes para que nosotras ocupemos sus puestos; ya sabemos que no va a pasar, pero nos parece fundamental y muy bueno que las mujeres parlamentarias lo hagan; no hay una contradicción ahí”, señaló.

Consultadas sobre cómo seguirá el proceso una vez que se termine de redactar la propuesta, las activistas aseguraron que una parte fundamental va a ser la de conseguir financiamiento, y “eso lleva tiempo”. “Necesitamos hacer las papeletas, tener dinero para movernos en el interior, para juntar las firmas, para todo lo que conlleva un plebiscito nacional. Entonces, también tenemos que hablar de plata y eso marca en algún punto también los tiempos”, explicó Scandroglio. En principio, ya avizoran el 8 de marzo de 2027 como “una fecha importantísima de juntada de firmas en todo el país”.

Para presentar un plebiscito en Uruguay, es necesario reunir el apoyo del 10% del padrón electoral, según establece el artículo 331 de la Constitución. Eso equivale a unas 270.000 firmas, aproximadamente.

Scandroglio cerró la conversación con una certeza que las guía: “La paridad no se espera; se organiza, se milita y se conquista. Por ese camino vamos”.