La Dirección de Género y Diversidades incorpora atención a casos de violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género, y mujeres sordas.

La Dirección de Género y Diversidades de la Intendencia de Maldonado (IDM) elaboró un protocolo en situaciones de violencia basada en género, alineado con el del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que se integra al Sistema Interinstitucional de Respuesta previsto por la Ley 19.580. El servicio será gratuito y voluntario, y busca complementarse con la Red de Servicios de Inmujeres en Maldonado, “sin superponer competencias”, indica el documento al que accedió la diaria.

El dispositivo de atención a víctimas de violencia basada en género y discriminación o violencia por orientación sexual o identidad de género, es para personas mayores de 18 años (nacionales o extranjeras) e incluye a mujeres cis, lesbianas, bisexuales, varones homosexuales, personas trans y no binarias, y personas con discapacidad. Se podrá acceder por “demanda espontánea (presencial o telefónica), derivación institucional, detección territorial o consulta de familiares o referentes cercanos”, según detalla.

La primera entrevista privada será con una dupla de psicóloga y operadora social, para evaluar riesgo de vida (bajo, moderado o alto), recursos y su entorno afectivo “inmediato”, y acordar un plan de trabajo para brindar atención psicosocial y orientación sobre derechos, recursos y medidas de protección. Para asesoramiento o patrocinio letrado se derivará al Servicio de Atención a Mujeres de Inmujeres en Maldonado u otros recursos jurídicos.

Ante situaciones de alto riesgo, se asesorará sobre denuncia y dispositivos de protección 24 horas y si existe una emergencia “inmediata”, se llamará al 911. Cuando se detecten indicadores de maltrato o abuso hacia niñas, niños y adolescentes, se coordinará con el Comité de Recepción Local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Dispositivo de atención a varones agresores

Por otra parte, el Dispositivo de Atención a Varones Agresores (DAVA) funcionará en espacios y horarios separados. Está orientado a varones mayores de 18 años que ejercen o ejercieron violencia hacia sus parejas o exparejas, “como parte de la estrategia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias”.

El ingreso podrá ser voluntario, por derivación de Género y Diversidades ante casos relatados por víctimas u otras instituciones o por resolución judicial -incluido el Programa de Tobilleras Electrónicas-. Habrá una primera entrevista con otros profesionales a los de mujeres víctimas, para evaluar el grado de reconocimiento de la violencia ejercida y si hay riesgo de la víctima; el relato se contrastará con expediente judicial y el relato de la víctima.

Quienes reconozcan “el problema de violencia y firmen el compromiso de cumplir las medidas cautelares vigentes y no tener armas de fuego ni blancas en su domicilio”, podrán conformar un grupo de hasta 20 participantes y máximo 24 sesiones: uno será presencial en Maldonado y otro virtual con agresores del país. Una técnica ajena al DAVA se contactará de forma “confidencial” con la pareja o expareja y, tras el egreso, se informará a la sede judicial -si la derivación fue por esa vía- y habrá seguimiento por 18 meses.