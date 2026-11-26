El decreto, aprobado por unanimidad en la Junta Departamental, fija una velocidad máxima de 15 km/h en ciclovías y bicisendas y crea un registro departamental gratuito.

Por votación unánime, la Junta Departamental de Maldonado aprobó un proyecto de decreto para regular el uso y alquiler de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) en el departamento. La iniciativa fue redactada y presentada por el edil Ignacio Méndez, del Partido Nacional. El proyecto permanecía a estudio en la Comisión de Nomenclatura, Tránsito y Transporte desde marzo pasado, y finalmente recibió informes favorables de esa comisión y de la de Legislación antes de ser sometido a votación en el plenario.

El decreto consta de 23 artículos, nueve más que la versión presentada en marzo. En el segundo establece que comprende a monopatines eléctricos, plataformas de autoequilibrado, monociclos eléctricos y dispositivos eléctricos similares, “siempre y cuando no correspondan a una categoría vehicular con régimen propio”. Los define como VMP de de una o más ruedas, dotados de una única plaza y con uno o más motores eléctricos. Además, la Intendencia de Maldonado (IDM) crea el Registro Departamental de VMP, que será gratuito: “los vehículos inscritos no estarán sujetos a empadronamiento vehicular tradicional”, indica.

Quedan excluidos los vehículos que “dispongan de asiento o sillín, salvo que cuenten con un sistema de autoequilibrado, así como aquellos que, por su potencia, velocidad, masa, características constructivas, capacidad de carga o destino, “deban ser considerados empadronados o comprendidos en las categorías L1 a L7 u otras categorías con régimen específico”. Estas categorías corresponden a la clasificación de vehículos automotores y remolques del Reglamento Técnico Mercosur, incorporado mediante el Decreto 278/021.

Las bicicletas de pedaleo asistido, monopatines sin impulso eléctrico y otros dispositivos no motorizados se regirán por sus normas específicas, “sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones comunes de circulación, seguridad y convivencia urbana”. El decreto se aplicará en zonas urbanas, suburbanas y rurales del departamento, “incluidas vías privadas liberadas al uso público, y vías y espacios privados abiertos parcialmente al público”.

Vías habilitadas y maniobras de adelantamiento

El cuarto artículo habilita la circulación por ciclovías, bicisendas y pistas especiales destinadas a VMP. También permite transitar por la calzada, “próximo al cordón de la acera derecha, sin distanciarse más de un metro de la misma, salvo causa justificada”. En ese caso, se deberá “retomar la circulación junto al cordón en cuanto sea posible”, y la IDM y los municipios podrán habilitar otras vías mediante resolución.

El quinto artículo indica que durante la circulación por la calzada se podrán realizar maniobras de adelantamiento por el lado izquierdo solo para “sortear obstáculos fijos o vehículos detenidos sobre la acera derecha, con señalización previa”. En tanto, prohíbe “las maniobras en zigzag, el sobrepaso temerario o cualquier acción que implique riesgo para la integridad del conductor, peatones o demás usuarios de la vía pública”.

A su vez, el sexto artículo establece que los conductores motorizados “deberán mantener una distancia lateral mínima de un metro y medio al adelantar o circular junto a usuarios de VMP”. Sin embargo, en caso de “condiciones adversas de visibilidad, calzada resbaladiza o circulación en pendiente”, esa distancia “deberá ampliarse”.

Velocidades permitidas y prohibiciones

Según el séptimo artículo, el límite general de velocidad es de 25 km/h en las calles y la velocidad máxima en ciclovías y bicisendas ,de 15 km/h. Los cruces peatonales “deberán atravesarse descendiendo del vehículo”, al tiempo que la Dirección de Movilidad de la IDM “podrá establecer límites de velocidad específicos en determinadas zonas del departamento, según las características del entorno y necesidades de ordenamiento vial”.

El octavo artículo prohíbe “circular por veredas o zonas peatonales”, así como “conducir sin contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, personas o bienes”. En caso de que existan obstáculos, “los conductores deberán descender del vehículo y continuar a pie junto al mismo”.

También prohíbe el transporte de bultos, objetos o cargas que “puedan generar inestabilidad y dificultad en el control del vehículo”, de pasajeros, y utilizar auriculares, audífonos, reproductores de música o dispositivos electrónicos de comunicación o entretenimiento que “disminuyan la atención, con excepción de dispositivos indicados para la mejora de la audición”, y dispositivos móviles o similares.

Además, la normativa indica que cada municipio “podrá establecer disposiciones complementarias sobre zonas habilitadas, horarios de operación, puntos de estacionamiento y otros aspectos operativos, en coordinación con Movilidad”.

Sanciones y contralor

La fiscalización del cumplimiento de esta normativa estará a cargo del cuerpo inspectivo de la Dirección de Movilidad de la IDM, según el artículo 12. Ante incumplimientos, podrán aplicarse sanciones como advertencias formales, multas económicas, suspensión temporal del servicio, cancelación definitiva de la autorización para operar en el departamento y retiro del vehículo infractor, con base en la gravedad de la infracción, y de acuerdo al decreto departamental 3449/982, tal como indican los artículos 13 y 16.

El noveno artículo indica que los vehículos deberán ser conducidos por mayores de 16 años, y el décimo establece la obligatoriedad de utilizar casco protector homologado y chaleco o bandas reflectivas “en todo momento, sin excepción”. Quien incumpla estas disposiciones “podrá ser sancionado, y habilitará la intervención de la autoridad competente para preservar la seguridad del conductor y de terceros”.

También se exige contar con luz delantera blanca y trasera de color roja, visibles a una distancia “prudente”; sistema de freno operativo que “garantice una detención segura”; timbre o bocina “audible a una distancia mínima de diez metros”; espejos u otros elementos de seguridad “cuando resulten compatibles con el diseño del vehículo o el uso declarado”, dice el artículo 11.

Según la normativa, la IDM “podrá dictar disposiciones reglamentarias para su efectiva aplicación”, y el decreto “entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial [del Centro de Información Oficial] y en el sitio web de la IDM”.

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