La oficina fernandina concentró mayor cantidad de negociaciones individuales y el Sunca lideró ampliamente en las negociaciones colectivas, según el reporte del Observatorio de Derecho Laboral correspondiente a 2025.

En 2025 se solicitaron 2.111 audiencias de conciliación laboral individual, de las cuales se concretaron 1.557, según informó el Observatorio de Derecho Laboral del departamento de Maldonado. El reporte, que se presentó esta semana en la Cámara Empresarial de Maldonado, fue elaborado por el área de Derecho Laboral del estudio Clavijo Pastorini & Asociados –liderada por el doctor Federico Clavijo y coordinada por la doctora Fernanda Gil–, a partir de registros administrativos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La actividad se concentró mayoritariamente en la oficina de Maldonado, que reunió el 73,52% de las audiencias solicitadas (1.552) y el 75,27% de las celebradas (1.172), según indica el informe, al que accedió la diaria.

El 47,53% (740) de las audiencias individuales celebradas finalizó sin acuerdo, frente al 49,28% de 2024; el 29,99% (467) cerró con acuerdo, en comparación con las 495 de 2024, y hubo un 22,48% (350) de índice de rebeldía –es decir, no se presentó la parte citada–, porcentaje apenas más alto que en 2024. A su vez, el volumen de solicitudes subió frente a las 2.074 de 2024, aunque se concretaron menos audiencias que las 1.666 del año anterior.

“Por segundo año consecutivo”, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) “lideró ampliamente la conflictividad laboral” en Maldonado: participó en el 77,08% de negociaciones colectivas, frente al 70,42% registrado en 2024.

Esto no implica que otros sindicatos no hayan tenido conflictos, aclaró Clavijo en una rueda de prensa: “Muchas veces hay una negociación bipartita entre el sindicato y la empresa, y se llega a un acuerdo sin necesidad de concurrir al MTSS”, expresó.

Por otra parte, indicó que el análisis de la conflictividad laboral “es muy importante porque permite tener datos reales, certeros y objetivos, que son los que permiten tomar decisiones”. Añadió que “tener un departamento con menor conflictividad es muy importante: cuando una persona viene a invertir, uno de los factores que mira justamente es ese”.

El objetivo es que el observatorio “siga avanzando y sumando nuevos datos, para contar con una herramienta cada vez más completa que permita tomar decisiones con certeza y objetividad”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, destacó en rueda de prensa que disponer de estas cifras “permite examinar las dificultades de los distintos sectores y poner sobre la mesa herramientas para que luego se tomen las decisiones importantes”.

Además, mencionó que este análisis se complementa con el trabajo del Observatorio Económico y Turístico de Maldonado, creado en agosto mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre la Cámara Empresarial de Maldonado, la Universidad Católica del Uruguay y la Intendencia de Maldonado.

Piriápolis con más desacuerdos y Maldonado mayor índice de rebeldía

Al desagregar la negociación individual por oficina de trabajo, la sede de Maldonado celebró 75,52% de audiencias, frente al 84,05% de 2024, una caída de 8,53 puntos porcentuales, y hubo 380 audiencias (24,48%) no realizadas. Allí se registró el índice más alto de rebeldía, con el 26,54% (311 casos), cuatro puntos porcentuales más que en 2024. Además, hubo un 45,56% sin acuerdo (534), frente al 47,31% de 2024; y un 27,90% (327) de acuerdos respecto al 30,19% de 2024, una caída de 2,26 puntos porcentuales.

En San Carlos se solicitaron 309 audiencias de conciliación y se celebraron 254 (82,20%), una suba de 4,61 puntos porcentuales frente al 77,59% de 2024, con 55 no celebradas (17,80%). De las realizadas, el 50,39% (128) terminó sin acuerdo, en comparación al 49,10% del año anterior; el 35,83% (91) cerró con acuerdo, una suba de 7,31 puntos porcentuales respecto al 28,52% de 2024; y el 13,78% (35) de declaración de rebeldía, una caída de 8,60 puntos porcentuales frente al 22,38% de 2024.

En Piriápolis, se solicitaron 250 audiencias y se celebraron 131 (52,40%), una baja de 12,37 puntos porcentuales frente al 64,77% de 2024, y hubo 199 (47,60%) no realizadas. Esta oficina presentó “la mayor proporción de audiencias sin acuerdo” del departamento, con 59,55% (78 casos), una caída de tres puntos porcentuales en comparación con el año anterior, seguida por el 37,40% con acuerdo (49), una suba de 8,83 puntos porcentuales respecto al 28,57% de 2024, y apenas el 3,05% de rebeldía, que equivale a cuatro casos.

Negociación colectiva: 50 audiencias en total

En cuanto a la negociación colectiva, se celebraron 50 audiencias de las 63 solicitadas en el departamento, según indica el informe. La ciudad de Maldonado aumentó su peso del 54,24% en 2024 al 68% en 2025, con 34 celebradas sobre 41 solicitadas; San Carlos pasó del 44,07% al 26%, una caída de 18,07 puntos porcentajes, con 13 realizadas y 19 solicitadas. En tanto, Piriápolis pasó del 1,69% al 6%, una suba del 4,31 puntos porcentuales, con tres celebradas y tres solicitadas.

El Sunca amplió su participación sindical en la negociación colectiva, de acuerdo al informe, ya que impulsó 23 de las 41 solicitudes en Maldonado, y las 19 en San Carlos. En tanto, en Piriápolis, además del Sunca, participó la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y otro sindicato no mencionado.

En la sede de Maldonado, también figuraron el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) y el Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Maldonado (Sutem). Por lo tanto, se concluye que detrás del Sunca se ubicaron Sughu con 12,50% (una suba frente al 7,04% de 2024); Sutem con 4,17%, una caída de 5,69 puntos porcentuales respecto al 9,86% de 2024, y otros no mencionados con 6,25% ante el 12,68% de 2024.

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