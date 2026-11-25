Sus abogados reclaman una investigación administrativa y sanciones por incumplimiento de protocolos durante el operativo realizado en la parada 5 de la playa Mansa de Punta del Este.

José Nicolás Vergara, padre de Pepa Almendra Vergara, presentó una denuncia administrativa contra los funcionarios de la Prefectura Nacional Naval que intervinieron tras el hallazgo del cadáver de su hija, ocurrido el 28 de julio en la parada 5 de la Playa Mansa, en Punta del Este. El escrito, firmado por los abogados Sebastián Beracochea y Rafael Silva, reclama una investigación para identificar a los efectivos actuantes, determinar responsabilidades y sancionar a quienes corresponda, dijo este último a FM Gente.

En principio, indicó que la zona de médanos donde familiares y allegados encontraron a la joven es jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval, pero los efectivos dejaron el operativo en manos de la seccional décima y se limitaron a “una custodia compartida” sin reportarlo a su propia división de Investigaciones.

Luego, entre las presuntas irregularidades vinculadas al procedimiento, Silva mencionó la incorrecta delimitación del perímetro, la falta de documentación sobre la custodia de la escena y el incumplimiento de protocolos de bioseguridad.

El documento agrega que los efectivos manipularon un cinto de cuero hallado en el lugar, que familiares y allegados no reconocen como de Pepa, y lo colocaron alrededor de la cintura del cuerpo “para comprobar si su medida coincidía”, sin tomar muestras de ADN ni relevar huellas previamente.

Aseguró que este cinto, un cuaderno con una “presunta nota póstuma” y otras pertenencias fueron entregados a la familia en la escena sin peritajes previos. “Hay determinados protocolos que determinan la actuación de los funcionarios de la Prefectura y ninguno de ellos se cumplió. Se pisoteó la escena del hecho, violó la regla de oro que es la preservación”, expresó Silva.

“No es mi deber decir por qué no se cumplió. Mi deber es denunciar la irregularidad”, dijo el abogado, convencido de que tales incumplimientos impiden “llegar a la verdad y justicia”, aunque el caso fue caratulado como suicidio. Añadió que el objetivo es que “nunca más una familia tenga que soportar” que un profesional le indique que no se respetaron los protocolos tras la muerte de un hijo.

Los abogados aportaron pruebas documentales y testimonios para respaldar el pedido de investigación administrativa y sanción a los responsables. La denuncia llegó el martes 24 al prefecto nacional en Montevideo: “Si lo presentámos ahí en Maldonado son todos amigos”, argumentó Silva, para adelantar que esta es “una de las tantas denuncias” que impulsarán.