El Hotel Oasis y la residencia Leiser, en pie desde las décadas de 1960 y 1970, serán demolidos próximamente.

Dos propiedades que forman parte del paisaje de Punta del Este serán demolidas para dar paso a nuevos emprendimientos inmobiliarios en altura: el tradicional Hotel Oasis, cercano a la playa Mansa y la residencia de la familia Leiser, frente a la Playa Brava.

El Hotel Oasis, ubicado en la parada 4 de Bulevar Artigas, a tres cuadras de la Playa Mansa y a unos 400 metros del complejo Enjoy, tiene sus días contados, según informó el diario Correo de Punta del Este. Construido por el emprendedor Jesús Carballal, el establecimiento funcionó durante seis décadas como un punto de referencia en la hotelería local.

Un cartel colocado junto a su entrada anuncia que una desarrolladora de Montevideo construirá, en ese predio, el edificio Infinity. El proyecto se insertará en una zona que experimenta una fuerte transformación impulsada por la construcción de torres de gran porte como el Alexander Boulevard (de 24 pisos), el Miami Bulevar y Torres del Este (compuesto por dos torres de 23 pisos cada una), destacó el medio.

Por otra parte, un destino similar espera a otra propiedad emblemática, ubicada en Rincón del Indio. A la altura de la parada 24 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco será demolida la residencia de Betty Leiser, construida en la década de 1970 por Arturo Leiser, fundador de la curtiembre Arlei en Argentina.

Según Correo de Punta del Este, en el terreno de 7.446 metros cuadrados se erigirá Casa Brava 24, un proyecto de la firma de arquitectura y desarrollos Grupo 1880, cuya comercialización está a cargo de la inmobiliaria Lijtmaer Propiedades.

Aunque la casa aún permanece en pie -con su arquitectura de ladrillo a la vista, techos grises con chimeneas, dos torres con amplios ventanales, un ala con techo de vidrio y una piscina en el fondo-, los movimientos preliminares ya comenzaron.

Sobre la rambla se instaló un cerco de obra con tierra recién removida y la cartelería oficial del proyecto, que detalla que el diseño del paisajismo estará a cargo del estudio Bulla, dedicado al diseño del paisaje, planificación urbana y territorial.